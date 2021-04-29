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7 ошибок в приготовлении рыбы, которые мешают создать идеальное блюдо


Ошибки в приготовлении рыбы мешают довести блюдо до идеала

Ошибки в приготовлении рыбы мешают довести блюдо до идеала

Кулинария - тонкое искусство, где важна каждая деталь. Из-за одной нелепой ошибки можно испортить вкус даже свежайшей и деликатесной рыбы. Согласитесь, удовольствие получится не из приятных. Чтобы казуса не произошло и блюдо вышло идеальным, запоминайте распространенные ошибки, которые совершают в процессе приготовления рыбы.

1. Пользоваться неправильной сковородой


На сковороде с антипригарным покрытием сложнее поддерживать стабильную температуру при жарке / Фото: static.tildacdn.com

На сковороде с антипригарным покрытием сложнее поддерживать стабильную температуру при жарке / Фото: static.tildacdn.com

 

В случае с рыбой приспособление для жарки с антипригарным покрытием лучше отложить. Воспользуйтесь чугунной или стальной сковородой, чтобы обжарить блюдо до аппетитной золотистой корочки. Главный секрет - поддерживать стабильную температуру, чего очень сложно добиться в посуде из тонкого материала.

2. Не удалить избыточную влагу


Перед обжариванием и маринованием рыбы промокните ее бумажным полотенцем / Фото: guru.orsk.ru

Перед обжариванием и маринованием рыбы промокните ее бумажным полотенцем / Фото: guru.orsk.ru

 

Прежде чем мариновать или обжаривать рыбу, промокните ее бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки влаги. Если жидкости останется слишком много, она не даст специям проникнуть в мякоть и помешает образованию красивой корочки.
Велика вероятность, что блюдо получится рыхлым и пресным.

3. Плохо разогреть сковороду


Важно хорошо разогреть сковороду и прогреть масло, а лишь затем выкладывать рыбу / Фото: biolshop.com.ua

Важно хорошо разогреть сковороду и прогреть масло, а лишь затем выкладывать рыбу / Фото: biolshop.com.ua

 

Важно правильно подготовить не только рыбу, но и посуду. Если после приготовления блюдо прилипает к сковороде и плохо снимается, приспособление для жарки было плохо разогрето. Запоминайте правильный алгоритм. Хорошенько разогрейте сковороду, далее влейте на нее побольше масла, чтобы получилась золотистая и хрустящая корочка. Подождите, пока масло хорошо прогреется и лишь затем выкладывайте рыбу. Если переживаете, что блюдо получится очень жирным, после обжаривания выложите кусочки на бумажные салфетки.

4. Очень долго готовить


5-7 минут с каждой стороны - оптимальное время для прожаривания рыбы / Фото: radikal.ru

5-7 минут с каждой стороны - оптимальное время для прожаривания рыбы / Фото: radikal.ru

 

Иногда нужно затратить меньше времени на приготовление, чтобы получить лучший результат. Если обжаривать рыбу слишком долго, она потеряет все соки и станет сухой. Рекомендуем готовить блюдо быстро и на максимально разогретой сковороде. Лучше всего доводить рыбу до состояния, когда она уплотняется по краям, а в середине становится прозрачной. Красную рыбу готовьте до тех пор, пока на мякоти не появятся белые полосы (свернувшийся белок).

5. Постоянно переворачивать


Лучше не использовать кулинарные щипцы, чтобы переворачивать рыбу, иначе можно раздавить мякоть / Фото: cdn.sm-news.ru

Лучше не использовать кулинарные щипцы, чтобы переворачивать рыбу, иначе можно раздавить мякоть / Фото: cdn.sm-news.ru

 

Обжаривайте рыбный стейк по 5-7 минут с каждой стороны. Это оптимальное время для образования корочки с максимальным сохранением сочности. Старайтесь меньше касаться блюда и не пользоваться щипцами. Кухонным инструментом можно запросто раздавить рыбную мякоть и оставить ее без сока. Чтобы переворачивать кусочки, используйте тонкую лопатку или несколько вилок.

6. Жарить неподходящие виды рыбы


Разновидности рыбы с нежной мякотью лучше жарить в панировке или кляре / Фото: fb.ru

Разновидности рыбы с нежной мякотью лучше жарить в панировке или кляре / Фото: fb.ru

 

Не каждая разновидность хороша для обжаривания. Например, жирная треска будет намного вкуснее в отварном или тушеном виде. А тилапию не следует мариновать. Диетическую рыбу лучше всего обжаривать в панировке или кляре, чтобы не довести нежную мякоть до пюреобразного состояния. Если готовите по рецепту, строго следуйте всем указаниям и не меняйте разновидность рыбы, иначе результат получится непредсказуемым.

7. Очищать рыбу от кожи


Если не любите рыбную кожу, лучше снять ее после приготовления и оставить на тарелке, а не до / Фото: premium-fish-shop.ru

Если не любите рыбную кожу, лучше снять ее после приготовления и оставить на тарелке, а не до / Фото: premium-fish-shop.ru

 

Если не едите кожу, не стоит снимать ее перед приготовлением. Так вы лишаете рыбу необходимой прослойки между ней и сковородой, которая сохраняет целостность и вкус мякоти. После приготовления можно просто снять корочку и оставить ее на тарелке, зато блюдо получится что надо.

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