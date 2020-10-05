Пенсионные тонкости: как обеспечивают старость в разных странах мира

Сегодня в этой сфере трудно придумать что-то новое — в мире действует огромное количество пенсионных схем, среди которых немало тех, которые можно взять на вооружение в нашей стране.

Пенсия в США

Американцы могут получать два вида пенсий — государственную и от работодателя. Государство, как правило, выплачивает пенсионеру около 1400 долларов в месяц (около 93 тысяч рублей). Эта сумма может незначительно отличаться в разных штатах. Работодатель выплачивает 6,2% от заработной платы своего вышедшего на пенсию сотрудника, а также отчисляет 1,45% на его медицинское страхование.

Военные и сотрудники полиции имеют свою пенсионную систему, которая учитывает некоторые другие факторы. Пенсионный возраст в США наступает в 67 лет, но можно выйти на пенсию и раньше. Правда, при этом пропорционально уменьшатся оба вида выплат.

В том случае, если гражданин США не доживает до пенсии, часть денег получает его супруг или супруга. Для тех, кто не заработал пенсию, то есть не имеет необходимого для этого стажа 10 лет, предусмотрено специальное пособие — 40% от средней заработной платы в стране.

Второй вид пенсии — накопительная. Их получают участники программ добровольного страхования. Наиболее популярными из них являются IRA (Individual Retirement Account) и план 401К. Система страхования 401К открывается не самим работником, а его работодателем. Компания, в которой трудится будущий пенсионер, может делать отчисления в пользу будущей пенсии вместе с ним.

Пенсионные взносы в США полностью освобождены от налогов и защищены специальной страховкой Pension Benefit Guaranty Corporation от различных экономических потрясений. Пенсионным счетом распоряжается его владелец — он может делать вклады в инвестиционные фонды, облигации или акции. Сбережения можно также потратить на оплату обучения или выплату кредитов.

Пенсия в Новой Зеландии

Жители этой страны выходят на пенсию в 65 лет. Пенсия в Новой Зеландии не зависит ни от стажа, ни от того, сколько работник отчислял на счет. Главное для новозеландского пенсионера — быть гражданином страны и проживать на ее территории не менее 10 лет.

Сумма зависит средней заработной платы по стране, семейного положения человека и того, получает ли его вторая половина какие-то социальные пособия и компенсации. У одиноких пенсионеров самые высокие выплаты — они получают в среднем от 1400 до 1800 новозеландских долларов (от 60 до 76 тысяч рублей).

Государство заботится о пенсионерах и другими способами, например, предоставляя бесплатный проезд и скидки на участие в различных мероприятиях. Сами граждане могут участвовать в системах накопительного страхования, наиболее популярной из которых является KiwiSaver. По своему желанию новозеландцы могут откладывать от 3 до 10% своего заработка.

Работодатель делает взнос в систему страхования в размере 3% от заработной платы, а кроме этого, отчисления производит и государство. Сумма взноса страны зависит от того, какой взнос делает сам гражданин и его работодатель. Можно вкладывать деньги и в различные фонды, имеющие различные стратегии.

Пенсионные накопления можно использовать для приобретения первого жилья, если пенсионер попал в сложную жизненную ситуацию. Чтобы не делать взносы в системы типа KiwiSaver, а рассчитывать только на государственную пенсию, житель Новой Зеландии должен написать специальное заявление об отказе.

Пенсия в Японии

Япония — стремительно стареющая страна. Почти треть ее граждан — это пенсионеры. В среднем японец получает пенсию 1500 долларов (100 тысяч рублей), но есть и те, кто имеет право лишь на минимальные 600 долларов (40 тысяч рублей).

Сегодня пенсионный возраст в Стране восходящего солнца составляет 65 лет, но из-за большого количества пожилых людей, в ближайшее время его планируют повысить до 70. При этом японцев никто не принуждает работать до определенного возраста — они могут выйти на пенсию раньше. В этом случае уменьшается примерно на треть и пенсия.

Власти страны особенно озабочены будущим благополучием своих жителей. С 20 лет делать пенсионные взносы обязаны все, в том числе иностранцы и студенты. В зависимости от того, в какой сфере работает будущий пенсионер, он отчисляет часть заработанных денег в государственный или профессиональный фонд.

Государственный пенсионный фонд Японии (GPIF), выплачивает базовые пенсии всем жителям страны, в том числе фермерам и частным предпринимателям. Для того чтобы получать пенсию, нужно соблюдать единственное условие — отчислять 150 долларов ежемесячно. Минимальный стаж при этом в Японии составляет 25 лет.

Японцы, работающие по найму, имеют право на трудовую (профессиональную пенсию). Они обязаны платить в фонд 18,3% от своего ежемесячного заработка, но половину этой суммы вносит за своего сотрудника работодатель.

Пенсия в Швейцарии

Швейцария имеет одну из наиболее эффективных пенсионных систем в мире. Минимальная пенсия в этой стране составляет 1200 долларов (80 тысяч рублей). Но большинство швейцарских пенсионеров получают гораздо больше — их ежемесячный доход составляет от 60 до 80% от прежней зарплаты.

Такой высокий уровень пенсий обеспечивается благодаря трехуровневой системе, состоящей из трех основных столпов: базовой пенсии от государства, трудовой пенсии и частного добровольного пенсионного страхования.

Государство обеспечивает граждан гарантированным прожиточным минимумом по достижении пенсионного возраста. Для мужчин он составляет в этой стране 65, а для женщин — 64 года. Получают пенсию также и инвалиды как детства, так и потерявшие трудоспособность на производстве или в связи с заболеванием. Пенсии регулярно индексируются.

Все граждане Швейцарии, начиная с 18 лет, платят пенсионные взносы систему государственного пенсионного страхования — AHV. Пенсия зависит от стажа и от размера взносов. Государство принимает участие в финансировании пенсий, внося свой определенный вклад.

В системе профессионального страхования BVG (Berufliche Vorsorge), взносы в фонд платит как сам работник, так и его работодатель, причем в равных пропорциях. Но есть и ограничения — на профессиональную пенсию могут рассчитывать лишь те граждане, чей ежегодный доход превышает 21,7 тыс. долларов (1 млн. 440 тысяч рублей).

Третий уровень является совершенно добровольным. Швейцарцы могут вносить до 20% своего дохода в фонды, выбирая наиболее подходящие пенсионные схемы. Такие услуги предлагают множество организаций: частные фонды, крупные страховые компании, банки. Часть из них дополнительно предоставляет страхование жизни и здоровья. Накопленные средства могут быть использованы для приобретения жилья, обучения или открытия своего бизнеса.

Пенсия в Норвегии

Эта страна является отличным примером того, что пенсия может быть высокой, даже если на нее не делать никаких отчислений с заработной платы. Минимальная пенсия в Норвегии составляет 1500 долларов (100 тысяч рублей), а средняя — 2300 долларов (150 тысяч рублей).

Достигается это за счет экспорта нефти, которой богата эта скандинавская страна. Норвежский суверенный фонд (Government Pension Fund Global, GPFG) получает прибыль от продажи нефти и газа, которая используется для инвестиций.

Фонд имеет право вкладывать деньги на свое усмотрение в недвижимость и ценные бумаги, причем не только в Норвегии, но и за ее пределами. В акции всегда вложено не менее 70% средств, которыми располагает фонд. Активы GPFG превышают 1 триллион долларов, при этом доходность в последние годы колеблется от 6 до 14%.

Право на полное пенсионное обеспечение имеют граждане страны, имеющие стаж не менее 40 лет. На пенсию норвежцы могут выйти в 67 лет, независимо от пола. Взносы в государственную систему страхования составляют от 8% до 11,5%. Их размер зависит от того, работает человек по найму или является самозанятым.

Граждане Норвегии могут делать пенсионные накопления в индивидуальном порядке или участвовать в профессиональных пенсионных программах. В этом случае работодатель участвует в финансировании вместе со своим сотрудником.

Пенсия в Италии

Италия — одна из немногих стран, осознавших свою ошибку в пенсионной реформе и сделавшая шаг навстречу своим гражданам. Жесткие требования, принятые в 2011 году, были смягчены. Итальянцы могут выйти на пенсию в 67 лет и 7 месяцев, но недавно вышла поправка к закону, позволяющая отправляться на заслуженный отдых и раньше.

Социальная пенсия в Италии составляет 448 евро (32 тысяч 900 рублей). Имеющие стаж 25 лет могут рассчитывать уже на 542 евро (39 тысяч 800 рублей). Для мужчин, отработавших 42 года и 10 месяцев, и для женщин, отдавших работе на год меньше, есть возможность получать трудовую пенсию. Средний ее размер составляет 71% от среднего заработка.

Пенсионная реформа 2011 года подразумевала переход на накопительную систему. Работники ежемесячно делают взносы в Национальный институт социального обеспечения (INPS) или в профессиональные кассы. Средства из этих фондов идут не только на пенсионные выплаты, но и на больничные, а также на пособие при потере работы, которое может выплачиваться 2 года.

Расчет таких ежемесячных выплат производится по сложным формулам, которые часто изменяются. Если человек работает по найму, за него взносы делает работодатель. Часто ежемесячная выплата составляет 35−40% от зарплаты сотрудника.

Пенсия в Польше

Польские мужчины могут рассчитывать на пенсию с 20, а женщины — с 15 годами трудового стажа. В Фонд социального страхования (ZUC) платят 19,2% от заработной платы, но половину вносит работодатель. Размер пенсии определяется от суммы накоплений и возраста пенсионера, при этом ежегодно происходит индексация.

В 2017 году пенсионный возраст в Польше был снижен и сейчас он составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Социальная пенсия назначается в размере 277 долларов (18 тысяч 500 рублей), а в конце этого года пенсионеры также получат еще и «13-ю пенсию».

Государственная пенсия работает по принципу распределения и ее доля в доходе польского пенсионера составляет 75%. Дополнительно многие компании имеют собственные корпоративные планы, а кроме этого в стране действует множество индивидуальных пенсионных программ от частных фондов. Большим минусом системы является то, что самостоятельный выбор пенсионной стратегии полякам недоступен. Все на что они могут рассчитывать — это налоговые льготы.