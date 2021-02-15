Осознанное одиночество Верки Сердючки: Почему Андрей Данилко до сих пор не обзавёлся семьёй

Его Верка Сердючка появилась в то время, когда, кажется, всё давно уже было придумано и опробовано. Но разговорчивая весёлая проводница очаровала зрителей своей простотой, неиссякаемым оптимизмом и задором. А ещё – умением видеть выход из любой ситуации и никогда не унывать. После концертов и передач Сердючка спускалась со сцены и превращалась в Андрея Данилко – скромного, не слишком разговорчивого и довольно застенчивого. Но актёра и его героиню роднит одно одиночество на двоих. Почему же популярный актёр до сих пор не смог создать семью?
Застенчивый талант
Андрей Данилко (справа) в детстве. / Фото: www.kpcdn.net
Кажется, в нём с детства сочеталось несочетаемое. Он появился на свет в простой семье. Отец скончался, когда Андрею едва исполнилось 7 лет, мама, служившая маляром на заводе, выбивалась из сил, чтобы поставить на ноги двух детей (у Андрея есть старшая сестра).
Он с детства очень любил выступать на сцене. Учился в художественной школе, участвовал в самодеятельности, стал капитаном школьной команды КВН. И при этом никогда не отличался открытостью. После выступлений часто уединялся, не особенно любил тусовки и лучше всего чувствовал себя, когда никто не обращал на него внимания.
Андрей Данилко в юности. / Фото: www.biographe.ru
В летнем лагере под Полтавой, куда Андрей Данилко ездил каждый год, он проводил всё лето, хотя путёвку ему брали лишь на одну смену. Он был настолько талантлив, что администрация лагеря оставляла Андрея отдыхать дальше. И участвовать во всех мероприятиях.
Он был всегда невероятно активным и при этом никогда не мог бы назвать себя душой компании. Напротив, в компаниях о стеснялся, тушевался и сразу же уходил. Впрочем, даже сегодня, став настоящей звездой, Андрей Данилко праздники предпочитает отмечать исключительно в тесном кругу. Если за столом находятся вместе с ним три человека, он чувствует себя нормально, а четыре для него уже много.
Андрей Данилко в юности. / Фото: www.sitecity.ru
При всех своих талантах, в школе Андрей Данилко учился не слишком хорошо. А потому так и не смог поступить в вожделенное музыкальное училище, да и в пединститут тоже провалился. В итоге будущий артист отправился в ПТУ осваивать профессию кассира-продавца. Он ещё дважды не прошёл конкурс в музучилище, поступил в цирковое, но проучился там всего полтора года. Из Киевского же института культуры он был отчислен на четвёртом курсе.
Впрочем, две сессии подряд он не сдал просто потому, что у него часто не оставалось времени даже на сон, ведь в начале 2000-х он уже был настоящей звездой. Знаменитостью, которая не любит славу и внимание.
О любви и одиночестве
Андрей Данилко. / Фото: www.24smi.org
Широко известна история о том, как будущий артист ещё в школьные годы был влюблён в свою одноклассницу Аню Сердюк. После получения аттестатов их пути разошлись, но данное когда-то девочке обещание прославить её фамилию Андрей Данилко выполнил. Его Верка Сердючка стала настоящей мировой знаменитостью. И актёр даже говорил когда-то, будто завидует своей героине, ведь она гораздо более популярна, чем он сам, создавший этот образ.
Андрей Данилко. / Фото: www.oko.cn.ua
Несмотря на невероятную популярность, в жизни Андрей Данилко всегда остаётся человеком закрытым. Он предпочитает отдыхать за рубежом просто потому, что там его не узнают на улицах и не просят автограф. Компанию же ему в этих поездках чаще всего составляет Инна Белоконь, его подруга, коллега и исполнительница роли Инны Адольфовны, сценической мамы Верки Сердючки.
Андрей Данилко и Инна Белоконь. / Фото: www.yandex.net
Средства массовой информации много раз размещали информации о том, что у Инны и Андрея уже очень давно установились романтические отношения. Слишком уж часто они появляются вместе. При этом заверений Андрея Данилко в искренней и давней его дружбе с Инной никто не слышит.
И уж тем более никто не принимает во внимание брак самой Инны, которая счастлива со своим супругом Олегом Белоконем вот уже почти четверть века. У супругов выросла замечательная дочь Яна и, несмотря на то, что Инне и Олегу Белоконь приходится часто разлучаться, о разводе никто речь не ведёт.
Инна Белоконь с мужем. / Фото: www.obozrevatel.com
Актёр же придерживается давнего принципа: оставлять личную жизнь вне внимания широкой общественности и СМИ. Он никогда не афиширует свои отношения и не реагирует на провокационные высказывания или комментарии в СМИ и соцсетях. Но в одном из своих интервью в 2018 году Андрей Данилко признался: у него были длительные романтические отношения, но они закончились.
Андрей Данилко. / Фото: www.kinopoisk.ru
Именно после этого актёр принял решение уйти вместе со своей героиней в длительный отпуск. Андрей Данилко признавался: печальный финал был ожидаем, но он сам очень тяжело переживал расставание. Он выходил к зрителям совершенно опустошенным, чувствовал, насколько негармоничным стал образ самой Верки Сердючки. В таком состоянии он просто не мог дарить людям радость.
Андрей Данилко. / Фото: www.glamurchik.tochka.net
С тех пор прошло два года, Андрею Данилко в октябре 2020 года исполнилось 47 лет. И, если раньше он часто говорил о том, что не может позволить себе иметь семью из-за чрезмерной занятости, то сейчас, кажется, он готов снять с себя оковы одиночества. Но при этом он никогда не станет специально знакомиться или торопиться вступать в брак.
Андрей Данилко уверен: если суждено ему создать семью, то всё получится само собой. Однако, по его мнению, далеко не всем судьба готова подарить шанс создать крепкую счастливую семью. И если он находится в числе тех, кому не дано быть семьянином, то так тому и быть.
Андрей Данилко. / Фото: www.strana-sovetov.com
Для актёра в семье важны дружба, любовь и умение сосуществовать вместе на одной территории, не раздражаясь и не напрягая друг друга. Андрей Данилко не тяготится своим одиночеством, он умеет и любит проводить время наедине с собой. Он с удовольствием слушает музыку и аудиокниги, смотрит какие-то передачи, занимается творчеством. Домашнее хозяйство ему помогает вести помощница, а вот готовит артист самостоятельно.
Возможно, когда-нибудь и состоится свадебная церемония, в которой артист выступит в качестве жениха. А явится он на неё непременно в белом банном халате и пушистых тапочках, - именно об этом рассказал Андрей Данилко когда-то в одном из своих интервью. И никто не понял, говорил ли он об этом в шутку или всерьёз.
Верка Сердючка. / Фото: www.linustechtips.com
А пока он всё же надеется, что обязательно будет счастливым. И в доме его зазвучит звонкий детский смех. Ведь главное – это верить в мечту, как делает его легендарная Верка Сердючка. Она ведь никогда не теряет оптимизма и бодрости духа.
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