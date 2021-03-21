Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детеныша

Малышка была очень привязана к маме, но вдруг её потеряла.

Отец-одиночка все время носит свою дочку на руках.

Малышка не осталась без материнской заботы: она получает её от отца.

Искать приемную мать Кере нет необходимости.

В Зоопарке Ниасу все очень любили. Она была очень популярна у посетителей. /Фото: Carol McCasland