Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детеныша

Если среди людей отцы-одиночки иногда встречаются, то у орангутанов такое не слыхано. Однако папаша по имени Берани в Денверском зоопарке после смерти своей пассии поступил именно так. Он стал для их общей дочери заботливой матерью. И это при том, что в дикой природе отцы-орангутаны обычно вообще не участвуют в воспитанием своего потомства! О трогательных отношениях папы и дочки рассказали сотрудники зоопарка и социальной сети.
Связь между матерью-орангутаном, в одиночку воспитывающей свое потомство, и ее ребенком считается одной из самых крепких в природе. Исследователи отмечают, что самки этих обезьян вкладывают в заботу о каждом своем потомстве больше времени, чем любое другое известное млекопитающее. Но двухлетней девочке-орангутану по имени Кера, обитающей в Денверском зоопарке, не доведется в полной мере почувствовать любовь и заботу своей матери. Малышка осталась одна после того, как ее 32-летняя мама внезапно умерла в декабре прошлого года.
Малышка была очень привязана к маме, но вдруг её потеряла.
Причина смерти обезьяны до сих пор неизвестна (еще не пришли результаты вскрытия), впрочем, в любом случае, маму малышке не вернуть. Однако к полному удивлению работников зоопарка, отец Керы, орангутан Берани, решил заботиться о детеныше самостоятельно. И показал себя самым лучшим из отцов!
– Кера и мечтать не могла о таком папе! Берани так заботится о дочери и защищает ее, замечая все ее потребности и выполняя все ее желания, что мы просто поражены, – сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Отец-одиночка все время носит свою дочку на руках.
Трогательные фотографии папы и дочки, нежно прижимающихся друг к другу, подтверждают эту информацию. Эти снимки доказывают, что любовь творит чудеса даже у животных!
По наблюдениям смотрителей зоопарка, питомец Берани всегда был особенным, и он стал исключением, отказавшись от типичной роли самца орангутана, обычно не интересующегося своими детьми.
Справедливости ради стоит отметить, что Берани и раньше проявлял интерес к своим детям. Так, задолго до смерти Ниасы (матери малышки) Берани был известен тем, что охотно обащался с Хести, первой дочерью Ниасы, рожденной от другого самца, как со своим родным ребенком. Иными словами, еще до рождения Керы орангутан стал для дочери своей возлюбленной «от первого брака» приемным папашей. В общем, то, что после смерти Ниасы Берани взвалил на свои плечи заботу о своей биологической дочке, вполне закономерно.
Малышка не осталась без материнской заботы: она получает её от отца.
В последнее время папа и дочь неразлучны. Берани стал утешением для потерявшей мать Керы. Он носит ее на руках, успокаивает, если она чем-то расстроена, а когда малышка спит, родитель прижимает её к себе.
Кстати, по наблюдениям работников зоопарка, старая сестра малышки, Хести, несмотря на 11-летний возраст (через несколько лет она уже сможет иметь собственных детей) тоже не оставила Керу без внимания. Она часто играет с ней в течение дня.
Как отмечают в зоопарке, в семейной группе орангутанов покойная Ниаса была лидером, так что полностью заменить мать малышке Берани не сможет. Кроме того, папа (даже самый заботливый) – это все-таки не мама. Однако поскольку Кера уже достаточно большая, чтобы отучиться от груди, искать ей приемную мать не было необходимости.
Искать приемную мать Кере нет необходимости.
– Ниаса приехала в Денверский зоопарк еще в 2005 году – когда ей было всего 17. Она провела здесь 15 лет, радуя гостей и выполняя роль «посла» своего вида, находящегося под угрозой исчезновения, – рассказывают в зоопарке.
Суматранские орангутаны, о которых идет речь, – один из трех видов этих человекообразных обезьян. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за безжалостного уничтожения лесов на Суматре. В настоящее время в дикой природе насчитывается менее 14 тысяч таких орангутанов.
В Зоопарке Ниасу все очень любили. Она была очень популярна у посетителей. /Фото: Carol McCasland
Кстати, орангутаны – род, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. Кто знает, может быть, именно поэтому у самца Берани, ставшего заботливым отцом-одиночкой, проснулось такое человеческое качество?
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