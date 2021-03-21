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Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детеныша


Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детеныша

Если среди людей отцы-одиночки иногда встречаются, то у орангутанов такое не слыхано. Однако папаша по имени Берани в Денверском зоопарке после смерти своей пассии поступил именно так. Он стал для их общей дочери заботливой матерью. И это при том, что в дикой природе отцы-орангутаны обычно вообще не участвуют в воспитанием своего потомства! О трогательных отношениях папы и дочки рассказали сотрудники зоопарка и социальной сети.

Связь между матерью-орангутаном, в одиночку воспитывающей свое потомство, и ее ребенком считается одной из самых крепких в природе. Исследователи отмечают, что самки этих обезьян вкладывают в заботу о каждом своем потомстве больше времени, чем любое другое известное млекопитающее. Но двухлетней девочке-орангутану по имени Кера, обитающей в Денверском зоопарке, не доведется в полной мере почувствовать любовь и заботу своей матери. Малышка осталась одна после того, как ее 32-летняя мама внезапно умерла в декабре прошлого года.
Малышка была очень привязана к маме, но вдруг её потеряла.

Малышка была очень привязана к маме, но вдруг её потеряла.

 

Причина смерти обезьяны до сих пор неизвестна (еще не пришли результаты вскрытия), впрочем, в любом случае, маму малышке не вернуть. Однако к полному удивлению работников зоопарка, отец Керы, орангутан Берани, решил заботиться о детеныше самостоятельно.
И показал себя самым лучшим из отцов!

– Кера и мечтать не могла о таком папе! Берани так заботится о дочери и защищает ее, замечая все ее потребности и выполняя все ее желания, что мы просто поражены, – сообщается на странице зоопарка в Facebook.
Отец-одиночка все время носит свою дочку на руках.

Отец-одиночка все время носит свою дочку на руках.

 

Трогательные фотографии папы и дочки, нежно прижимающихся друг к другу, подтверждают эту информацию. Эти снимки доказывают, что любовь творит чудеса даже у животных!

По наблюдениям смотрителей зоопарка, питомец Берани всегда был особенным, и он стал исключением, отказавшись от типичной роли самца орангутана, обычно не интересующегося своими детьми.

Справедливости ради стоит отметить, что Берани и раньше проявлял интерес к своим детям. Так, задолго до смерти Ниасы (матери малышки) Берани был известен тем, что охотно обащался с Хести, первой дочерью Ниасы, рожденной от другого самца, как со своим родным ребенком. Иными словами, еще до рождения Керы орангутан стал для дочери своей возлюбленной «от первого брака» приемным папашей. В общем, то, что после смерти Ниасы Берани взвалил на свои плечи заботу о своей биологической дочке, вполне закономерно.
Малышка не осталась без материнской заботы: она получает её от отца.

Малышка не осталась без материнской заботы: она получает её от отца.

 

В последнее время папа и дочь неразлучны. Берани стал утешением для потерявшей мать Керы. Он носит ее на руках, успокаивает, если она чем-то расстроена, а когда малышка спит, родитель прижимает её к себе.

Кстати, по наблюдениям работников зоопарка, старая сестра малышки, Хести, несмотря на 11-летний возраст (через несколько лет она уже сможет иметь собственных детей) тоже не оставила Керу без внимания. Она часто играет с ней в течение дня.

Как отмечают в зоопарке, в семейной группе орангутанов покойная Ниаса была лидером, так что полностью заменить мать малышке Берани не сможет. Кроме того, папа (даже самый заботливый) – это все-таки не мама. Однако поскольку Кера уже достаточно большая, чтобы отучиться от груди, искать ей приемную мать не было необходимости.
Искать приемную мать Кере нет необходимости.

Искать приемную мать Кере нет необходимости.

 

– Ниаса приехала в Денверский зоопарк еще в 2005 году – когда ей было всего 17. Она провела здесь 15 лет, радуя гостей и выполняя роль «посла» своего вида, находящегося под угрозой исчезновения, – рассказывают в зоопарке.

Суматранские орангутаны, о которых идет речь, – один из трех видов этих человекообразных обезьян. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за безжалостного уничтожения лесов на Суматре. В настоящее время в дикой природе насчитывается менее 14 тысяч таких орангутанов.
В Зоопарке Ниасу все очень любили. Она была очень популярна у посетителей. /Фото: Carol McCasland

В Зоопарке Ниасу все очень любили. Она была очень популярна у посетителей. /Фото: Carol McCasland

 

Кстати, орангутаны – род, один из наиболее близких к человеку по гомологии ДНК. Кто знает, может быть, именно поэтому у самца Берани, ставшего заботливым отцом-одиночкой, проснулось такое человеческое качество?

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Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детеныша

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Мохнатый отец-одиночка: почему орангутан стал мамой для своего детенышаПодписаться на мой Instagram
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