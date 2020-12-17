Что нельзя ставить на стол в 2021 году

Подготовка к празднованию Нового года в большинстве семей уже идет полным ходом. Предлагаем еще раз свериться и узнать, не запланировали ли вы для праздничного стола блюда, которые могут обидеть покровителя 2021 года – Белого металлического быка.



Бык – животное темпераментное и вспыльчивое. И, по мнению астрологов, покровителя следующего года может обидеть любая мелочь – например, цвет и состав блюд на вашем праздничном столе. Что можно и нельзя готовить в новогоднюю ночь? Разберемся со всем по порядку.



Белый металлический бык: характеристики покровителя 2021 года

Готовим новогодний стол по всем правилам

А что можно?

Салат «Веселый бычок»

Символ 2021 года – степенное, сильное и властное животное. Это хозяин, покровитель семьи, который не любит излишеств, но при этом стремится, чтобы в его доме царило благополучие. Год Быка лучше встретить за сытным, но простым столом без экзотичного декора и заморских деликатесов. Так как цвет покровителя года белый, в оформлении приветствуются светлые бежевые, кремовые, серебристые оттенки. О красном лучше забыть – он вызывают у бычков приступ агрессии.Если вам нравится украшать праздничный стол букетами цветов, добавьте в композиции несколько веточек злаков и зелени – любимого лакомства всех парнокопытных.Выбирая меню для Нового года, прежде всего, нужно избегать блюд, в состав которых входит говядина и телятина.Колбасы, готовые паштеты и желе тоже под строгим запретом – в них тоже могут быть коровье мясо или субпродукты этого животного.Варите холодец? Возьмите за основу мясо птицы и свинину. Вкус его может отличаться от привычного вам говяжьего, но зато вы точно никаким образом не обидите символ этого года (хватит нам бед 2020-го!).Не переживайте, без основного блюда вы точно не останетесь! Тушить, жарить, запекать можно любое мясо не из бычьего семейства. Это и свинина, и баранина, и любая птица с традиционным гарниром из картофеля. Разнообразьте стол рыбой и морепродуктами, а также грибами, бобовыми, орехами, овощами и фруктами (последние Бычок точно оценит!)Напитки на столе приветствуются любые – соки, морсы, компоты. А вот с алкоголем следует быть осторожнее – как известно, темпераментные быки просто не переносят сильно выпивших людей. А чтобы окончательно задобрить покровителя года, оформите один из слоеных салатов в виде головы коровы или в форме теленка. Вариантов и примеров декора в сети великое множество, а состав блюда вы можете выбрать сами или воспользоваться нашим рецептом.200 г отварного или запеченного куриного филе;2 куриных яйца;100 г грецких орехов;120 г чернослива;2 отварные моркови;1-2 свежих огурца;200 г майонеза;Сыр для украшения.Шаг первый. Разберите куриное филе на волокна и мелко его нарубите. Яйца натрите на терке (желток и белок отдельно).Шаг второй. Запарьте чернослив и измельчите его. Увлажненный грецкий орех подержите одну минуту в микроволновке и раздавите с помощью скалки.Шаг третий. Натрите на мелкой терке огурец и отожмите его, удалив лишнюю влагу.Шаг четвертый. Приступаем к сборке салата. Первым слоем выложите куриное филе, придав ему вытянутую форму яйца. Смазываем его майонезом. Затем выкладываем чернослив, орехи и отжатый огурец. Снова обильно все смазываем майонезом и по желанию приправляем солью. Утрамбуйте форму руками, чтобы она не распалась.Шаг пятый. «Рисуем» бычку мордочку и бока тертыми белками, а грудку и нос выкладываем тертой морковью или желтками. Формируем из чернослива глазки, из моркови – уши и улыбку, а из сыра – рога. При необходимости аккуратно подровняйте форму салата столовым ножом.