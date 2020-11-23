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Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

Мы уже успели сделать заказ, а Вы? :)

Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

Напомню, с 23.11.2020 по 28.11.2020 на #Аliexpress проходит распродажа BlackFriday!

Обувь, одежда, мелкая бытовая техника, медицинские приборы, смартфоны, компьютерные комплектующие, женские и мужские украшения и др.

Примеры скидок:


Зимние кроссовки Rax от официального магазина

Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

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Увлажнитель воздуха от Baseus

Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

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Портативный небулайзер для взрослых и детей

Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

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Кольцо из нержавеющей стали нормандский Викинг

Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

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Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!

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Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!Подписаться на мой Instagram
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ЧернаяПятницакитай#Аliexpress#ЧернаяПятницаАliexpress
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