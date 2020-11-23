Мы уже успели сделать заказ, а Вы? :)
Напомню, с 23.11.2020 по 28.11.2020 на #Аliexpress проходит распродажа BlackFriday!
Обувь, одежда, мелкая бытовая техника, медицинские приборы, смартфоны, компьютерные комплектующие, женские и мужские украшения и др.
Примеры скидок:
Зимние кроссовки Rax от официального магазина
ссылка на магазин #ЧернаяПятница
Увлажнитель воздуха от Baseus
ссылка на магазин
Портативный небулайзер для взрослых и детей
ссылка на магазин
Кольцо из нержавеющей стали нормандский Викинг
ссылка на товар
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Ну что, полетели? Черная пятница на Аliexpress уже началась!
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