Виктор Авилов: судьба советского «графа Монте-Кристо» 

Звездные роли

Талантливого самоучку заметили. В 1986 году режиссер Олег Тепцов пригласил его сняться в главной роли в своей дипломной работе - триллере «Господин оформитель» по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль».

Роль дореволюционного художника-оформителя Платона Андреевича, мечтающего своим искусством победить смерть, создавалась специально под Авилова, органически вписавшегося в инфернальную историю о творце и ожившем манекене.

Еще через три года на экраны вышел фильм «Узник замка Иф», где Авилову досталась тоже главная роль - трагического графа Монте-Кристо… Она принесла актеру огромную популярность, его начали узнавать на улице, брать автографы…

Его появление на сцене и экране никого не оставляло равнодушным: невозможно было забыть эту нестандартную «демоническую» внешность, глубокий хрипловатый голос… Он отличался от всех, даже от собратьев по актерской профессии: казалось, что он вообще не из этого мира… Он мог бы быть пришельцем с другой планеты, на худой конец - магом или провидцем… И, возможно, был им.

Многие сравнивали Авилова с Владимиром Высоцким. У обоих жизнь оказалась яркой и короткой, но каждый обладал по-своему неповторимым обаянием…

Из-за своеобразной внешности Авилов чаще всего получал роли, в которых присутствовало нечто роковое, иррациональное. Он играл Гамлета и Дон Кихота, тирана Калигулу, Кощея Бессмертного, Мордаунта из «Мушкетеров, 20 лет спустя». В спектакле «Парфюмер» он исполнил главную роль маньяка Гренуя. А однажды, в картине «Растворенное зло», ему досталась роль самого Сатаны…