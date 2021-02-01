Что снимали первые русские фотографы, и Какой техникой они пользовались

Фотоискусство получило распространение в России следом за Европой. При содействии Академии наук в распоряжении первых фотоспециалистов появились описания фотографических процессов, первая аппаратура, химикаты и образцы снимков. Фотографами в России хотели быть представители любых сословий. Прошения об открытии фотодела подавали все – ученые, врачи, крестьяне и чиновники. Но наибольших успехов в новом виде искусства, разумеется, добивались выходцы изобразительно-художественной школы.
Первый российский фотографический аппарат
Дети Российской империи. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Изобретателем российского фотографического аппарата и пионером портретного фотоискусства остался в истории полиграфист Греков. Фотографический аппарат Грекова состоял из трех секций-ящиков. Первая представляла собой камеру-обскуру, вторая отвечала за йодирование пластин, а в третьей пластины уже проявлялись под воздействием ртутных паров.
Работа из фотоателье 19 века. /Фото: img-fotki.yandex.ru
Алексей первым из русских искусников освоил калотипию - получение негатива на пропитанной светочувствительным раствором бумаге. Сразу же после открытия дагеротипии французом Луи Дагером в 1840-м Греков усовершенствовал технологию и упрочил изображение. В этот же период Греков открыл пилотный художественный салон портретной фотосъемки.
Единственный снимок с Гоголем и первая фоторетушь
Снимок Левицкого с Гоголем. /Фото: i.mycdn.me
Еще один русский первооткрыватель в фотоискусстве - Сергей Левицкий. Стартовые снимки были сделаны им в ходе кавказской экспедиции в 1842-м. Эта поездка стала рубежом для творчества — канцелярский служащий покинул свое место и посвятил себя отныне только фотографии. За снимки из Пятигорска и Кисловодска фотограф удостоился на парижской фотовыставке золотой медали. Путешествуя по Риму Левицкий сфотографировал членов русской общины — этот снимок стал единственным с Николаем Гоголем. Впоследствии он же стал автором первой коллективной фотографии представителей «Современника» - Тургенева, Григоровича, Толстого, Островского и Гончарова.
Императрица Мария Александровна в объективе Левицкого. /Фото: i.pinimg.com
В Санкт-Петербурге фотомастер открыл дагеротипную мастерскую-фотоателье «Светопись», одним из первых предложив на суд зрителя фотоколлажи и ретушь. Параллельно Левицкий занимался и техническим сопровождением творческого процесса. По его чертежам была сконструирована «гармошка» - камера с мехами для облегчения фокусировки облегченного фотоаппарата. В объектив Левицкого попали Николай I, Александр II и иные представители царского двора — фотограф успел запечатлеть аж четыре поколения российских правителей. В 1877-м Левицкого и его старшего отпрыска, работавшего в паре с отцом, удостоили звания «Фотографы Их Императорских Величеств».
Летописец петербургской жизни
Отец русского фоторепортажа Карл Булла. /Фото: bagira.guru
Карла Буллу принято считать в России отцом фоторепортажа и летописцем петербургских будней. Он в числе первых занялся уличными фотосъемками и был единственным фотографом, получившим нагрудный почетный знак «Фотограф Санкт-Петербурга». Сухими броможелатиновыми пластинами, производимыми мастером в собственной лаборатории, пользовались фотографы всего мира.
Булла запечатлел на талантливых снимках самые значимые российские события того периода: спуск «Авроры» на воду, наводнение 1903-го в Санкт-Петербурге, празднование 300-летнего юбилея дома Романовых, революционные события 1917 года. В его собственной типографии отпечатаны открытки со столичными видами. Работы Булла-репортера покупали как отечественные газеты и журналы, так и иностранные, в частности, немецкие печатные СМИ. Выполнял Карл Булла и портретные работы, зафиксировав в веках императора Николая II, Столыпина, Горького, Шаляпина, Кшесинскую и др.
Автор цветных фотографий
Цветные фотоработы Прокудина-Горского. /Фото: pbs.twimg.com
В те годы, когда уже черно-белые снимки сами по себе представлялись экзотической редкостью, фотограф-химик Прокудин-Горский разъезжал по просторам Российской империи, создавая цветные фотографии. Сергей Михайлович не являлся первооткрывателем в цветном фотоискусстве, но ему удалось значительно подкорректировать изобретенный Адольфом Мите фотометод, усовершенствовав конечный продукт. Фотограф-изобретатель мечтал создать российскую фотолетопись. В 1909-м Прокудин-Горский на встрече с самим императором Николаем II заручился полной поддержкой первого человека в России, после чего отправился колесить по имперским губерниям.
Уральские крестьяне, 1907 год. С.Прокудин-Горский. /Фото: cdnimg.rg.ru
Для съемок объектов Российской империи фотограф получил от государства специально оборудованный для этих целей железнодорожный вагон, моторную лодку, пароход и автомобиль Ford. Любые другие сопутствующие расходы фотограф брал на себя. Среди фотоснимков Прокудина-Горского есть цветные работы со Львом Толстым и Федором Шаляпиным. По непроверенной информации, снимал он и царскую семью, однако подобные фото его авторства историкам не встречались. По окончании Октябрьской революции уже опытный фотограф Прокудин-Горский отправился жить во Францию, а коллекцию его исторически ценных фотокарточек у наследников выкупила Библиотека Конгресса США.
Первая русская женщина-фотограф
Черногорка по происхождению Елена Морозовская (изначально Княжевич) успела поработать и учителем, и продавцом магазина. Свой путь фотографа женщина начинала любителем. После окончания в 1892-м фотографических курсов при научно-техническом общество Санкт-Петербурга продолжила профильное образование в Париже. Вернувшись домой, открыла на столичном Невском проспекте собственное фотоателье. Морозовская была человеком светским, входила в ряды Дамского фотографического кружка при Русском женском взаимно-благотворительном обществе.
Вращаясь в творческих кругах, регулярно снимала литераторов, артистов и художников. Фактически она являлась придворным «светским хроникером», будучи автором серии фото со знаменитого костюмированного бала в 1903-м в Зимнем дворце и большинства театральных премьер спектаклей в начале 20 века. Особенно хорошо ей удавались детские фотопортреты.
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