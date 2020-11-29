7 известных женщин, которых провозглашали ведьмами: Жанна д’Арк, Матильда Кшесинская и др

История знает немало случаев, когда женщину провозглашали ведьмой, хотя особых причин для этого не было. При этом в число женщин, использующих магию, запросто могли попасть совершенно невинные барышни, чьим уму и красоте кто-то просто позавидовал. Впрочем, если одни на самом деле стали просто жертвой оговоров, то другие успели прославиться жестокими поступками. А некоторых называли ведьмами даже после того, как времена охоты на них давно прошли.
Матильда Кшесинская
Матильда Кшесинская. / Фото: www.kpcdn.net
Эту легендарную балерину подозревали в принадлежности к клану ведьм. Ведь Матильда Кшесинская буквально завораживала публику своей пластикой, а её способность обольстить любого мужчину считалась колдовской. Якобы бабушка балерины владела секретами ворожбы, а мама была настоящей ведьмой, передавшей дочери секреты манипулирования людьми. За глаза балерину называли «царской ведьмой», а магическим способностям Матильды Кшесинской завидовал даже Григорий Распутин.
Анна Эскью
Анна Эскью. / Фото: www.pinimg.com
Английскую писательницу и поэтессу в 15-летнем возрасте отец выдал замуж за католика Томаса Кайма, хотя сама она была протестанткой. Религиозные убеждения Анны и протестантская литература никак не могли быть поводом для ареста. Но супруг выставил её за дверь, оставив себе двоих детей, а Генрих VIII приказал заключить Анну в тюрьму Тауэр, объявив её еретичкой. Но она и под пытками на дыбе не отказалась от своих убеждений, за что и была сожжена на костре как ведьма. А единственным её преступлением было нежелание отступиться от своей веры.
Анна Болейн
Анна Болейн. / Фото: www.foboxs.com
Не будучи красавицей, эта женщина умела очаровать любого мужчину. Не устоял перед её обаянием и Генрих VIII, отбросивший ради Анны Болейн все условности. Он пошёл против воли папы римского, не позволившего королю развестись с Екатериной Арагонской. Генриха VIII не тревожил тот факт, что Анну простой народ сразу же окрестил «чёрной ведьмой», приписав ей связь с валлийскими колдуньями. В будущем Генрих VIII сам использует эти слухи и домыслы, чтобы обвинить Анну во всех смертных грехах и приговорить её к сожжению. Правда, её не сожгут, но казнят, отрубив голову.
Мари-Мадлен де Бренвилье
Мари-Мадлен де Бренвилье. / Фото: www.misanec.ru
В семье, где росла Мари-Мадлен, атмосфера царила не самая лучшая. Родные братья домогались её, она сама вынуждена была заниматься не слишком благовидными делами. Отец Антуан де Обре, занимавший высокий пост, не особенно интересовался происходящим в семье. Это не помешало Мари-Мадлен получить образование, научиться грамоте и письму, и выйти замуж за маркиза де Бренвилье. Правда, надежды её на счастливую семейную жизнь не оправдались, а супруг без зазрения совести проматывал приданое жены.
В душе её копилась злость, и в результате она завела себе любовника шевалье Годена де Сент-Круа, который даже поселился в доме супругов на правах друга семьи. Отец Мари-Мадлен, узнав о поведении дочери, тут же упёк её приятеля в Бастилию, где он узнал секреты ядов у итальянского отравителя Экзили. Поделившись знаниями с Мари после выхода из тюрьмы, он словно выпустил наружу исчадие ада.
Исповедь Мари-Мадлен де Бренвилье. / Фото: www.alchetron.com
Маркиза испробовала яды на пациентах больницы, которую посещала, а затем она отправила в мир иной всех родственников, кроме сестры, успевшей укрыться в монастыре. Мари-Мадлен смогла прибрать к рукам всё семейное богатство, но обнаруженные после гибели её любовника письма с описанием их совместных с маркизой дел, открыли правду. Маркизу прилюдно казнили, развеяв прах по ветру после сожжения.
Графиня Елизавета Батори
Графиня Елизавета Батори. / Фото: www.thoughtco.com
Она мечтала оставаться вечно молодой и красивой, а потому обзавелась собственной колдуньей, которой стала Доротта Шентез-Дорвулю. Но Елизавета Батори, помимо красоты, отличалась ещё и весьма жестоким нравом, и характер её ухудшался год от года. Она нещадно избивала служанок и выгоняла их обнаженными на мороз за малейшую провинность.
Ящик Пандоры был открыт в тот самый момент, когда графиня обнаружила первые морщинки на своём лице. По совету домашней колдуньи Батори ежедневно в течение десяти лет купалась в крови невинных девушек, которые стали десятками пропадать в окрестностях. Правда открылась благодаря священнику, забившему тревогу после отпевания в замке сразу девяти усопших.
Графиня Елизавета Батори. / Фото: www.twimg.com
В замке представители властей обнаружили умирающих от пыток женщин, а в подземелье были в прямом смысле слова горы трупов. Елизавету Батори окрестили ведьмой, но не казнили, приговорив к заточению в тесной комнатушке её же замка, куда никто не имел доступа, а скудная еда подавалась через узенькое окошко. Лишь спустя почти три года жители графства смогли избавиться от страха, узнав о смерти графини.
Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан
Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан. / Фото: www.homsk.com
Фаворитка Людовика XIV на протяжении семи лет не просто пользовалась расположением короля, а буквально вила из него верёвки. Она осчастливила его рождением семерых детей и добивалась исполнения всех своих прихотей. Когда же Людовик XIV стал охладевать к маркизе, она стала заказывать чёрные мессы у Ла Вуазен, слывшей настоящей ведьмой, в надежде вернуть расположение «короля-солнца».
Маркиза Франсуаза-Атенаис де Монтеспан. / Фото: www.pinimg.com
Правда всплыла наружу благодаря проговорившейся знахарке, принимавшей участие в омерзительных обрядах маркизы. Именно знахарка в подпитии рассказала о готовящемся отравлении короля зельем и о пропитанных ядом перчатках, подготовленных для его новой фаворитки. Ла Вуазен казнили вместе с сообщниками, а маркиза получила клеймо ведьмы и была отправлена Людовиком XIV в изгнание с весьма солидным пожизненным пансионом.
Жанна д’Арк
«Жанна д’Арк». Картина Рубенса. / Фото: www.wikizero.com
Её боялись враги и любили простые люди, почитавшие Жанну д’Арк как святую. Она помогла взойти на престол Карлу VII, а он даже не подумал вступиться за неё, когда Жанна д’Арк попала в плен в одном из сражений и была осуждена святой инквизицией. Обвинения в ношении мужской одежды, использовании против короля колдовских чар и ересь стали поводом для сожжения. Та, которую назвали ведьмой в 1431, спустя 478 лет будет причислена к лику святых.
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