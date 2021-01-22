Как жил Ливерпуль в начале 80-х: откровенные фото скандального фотожурналиста Мартина Парра

В начале 80-х годов прошлого века Ливерпуль достиг дна: это были самые тяжелые для города времена со времен окончания Второй Мировой.

В 70-х вся Британия столкнулась с экономическими трудностями и снижением числа рабочих мест, но ситуация именно в Ливерпуле к началу 80-х стала хуже некуда. Тогда из-за закрытия крупных промышленных предприятий в городе зарегистрировали самый высокий в стране уровень безработицы. Ежегодно из некогда процветающего портового города уезжали 12 тысяч человек, в результате чего около 15% зданий в Ливерпуле стояли пустыми или заброшенными.

В те тяжелые времена город привлекал своими депрессивными картинами упадка многих маститых фотографов, но знаменитый фотожурналист Мартин Парр снимал его особенно много, ведь в ту пору жил в этой же части Англии.

Именно в начале 80-х сформировался фирменный стиль Мартина Парра, тот самый, который у неподготовленного зрителя, избалованного красивой картинкой, может вызвать разрыв шаблона и рвотные позывы. Парр с огромной долей стёба демонстрирует все стороны реальности, с удовольствием ловит самые несимпатичные, но вполне привычные и нормальные сценки. При этом в работах Мартина не чувствуется гнева, высокомерия или презрения.

Это скорее позиция человека смирившегося с тем, что нас окружает, но позиция честная.