В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

Страстным кошатникам наверняка понравится новый аромат от парфюмерной компании Ямамото. В основу аромата положен… кошачий запах. Но не тот «аромат», который можно учуять в домах, где живут эти животные, а специфический запах кошачьего лба. Те, кто любит целовать своего любимца между ушками, конечно же, поймут, о чём речь.









Аромат получил название «Mohu Mohu Odeko no Kaori», что переводится как «Аромат пушистого лба».



Хозяин компании господин Ямомто потратил целых четыре месяца, чтобы в точности воспроизвести именно это запах (только представьте: четыре месяца обнюхивать котов!), но в результате это ему удалось.























источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





