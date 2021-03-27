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В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

Страстным кошатникам наверняка понравится новый аромат от парфюмерной компании Ямамото. В основу аромата положен… кошачий запах. Но не тот «аромат», который можно учуять в домах, где живут эти животные, а специфический запах кошачьего лба. Те, кто любит целовать своего любимца между ушками, конечно же, поймут, о чём речь.

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба


Аромат получил название «Mohu Mohu Odeko no Kaori», что переводится как «Аромат пушистого лба».

Хозяин компании господин Ямомто потратил целых четыре месяца, чтобы в точности воспроизвести именно это запах (только представьте: четыре месяца обнюхивать котов!), но в результате это ему удалось.

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

В Японии создали парфюм с запахом кошачьего лба

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