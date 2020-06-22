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Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Знаменитый американский фотограф Филипп Халсман (Philippe Halsman) в течение шести лет фотографировал известных людей, среди которых были кинозвёзды, политики, члены королевской семьи, музыканты и писатели, в прыжке. В эту серию портретов знаменитостей вошли более 200 снимков. В 1959 году он опубликовал свои работы в книге, которая получила название «Прыжок» («Jump Book »).

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Французская актриса Брижит Бардо.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американская актриса Мэрилин Монро.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американская актриса Ава Гарднер.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Британская актриса Одри Хепбёрн.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Герцог и герцогиня Виндзорские.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Герцог Виндзорский.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Герцогиня Виндзорская.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Британский актёр Питер Устинов.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американская актриса Эва Мари Сейнт.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американский актёр Дэнни Кей.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американская актриса Грейс Келли.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американский комик Боб Хоуп.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американский дуэт комиков Дин Мартин и Джерри Льюис.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американский комик Граучо Маркс.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американская актриса Ким Новак.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Актёр немого кино Гарольд Ллойд.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Вице-президент США Ричард Никсон.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Пианист Либераче.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Итальянская актриса Софи Лорен.

Серия портретов знаменитостей «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Американский актёр Энтони Перкинс.

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