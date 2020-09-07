«Женщина на корабле» и другие приметы, которых пираты боялись как огня

Пираты представляются современному обывателю эдакими безжалостными злодеями, которые ничего не боятся. А ведь у них было множество своих страхов: остаться в живых или благополучно добраться до места назначения. У морских разбойников было множество суеверий, которые, как они считали, помогали им достичь желаемого. О том, чего боялись пираты, и пойдем речь в этом обзоре.
1. Женщина на корабле
Женщина на корабле – быть беде». Современники, как правило, относятся к этому утверждению с недоверием, но в прежние времена женщины действительно не допускались на корабль. Каждого, кто осмеливался нарушить это правило, тут же казнили. Считалось, что корабль – это уже одна женщина. Все суда имели женское название, а на носу всегда присутствовала статуя полуобнаженной девушки. По мнению пиратов, Море могло вытерпеть присутствие одной женщины (корабля), а наличие другой (реальной дамы) неизбежно должно было привести с кораблекрушению.
Занимателен тот факт, что это суеверие распространялось не только на пиратов. В Дании в 1562 году был издан указ: «Женщинам и свиньям не место на корабле. Если таковые обнаружатся – выбрасывать их за борт немедленно».
2. Не выходить в море в определенные дни
Суеверные пираты никогда не выходили в море по четвергам, пятницам, первый понедельник апреля и во второй понедельник августа.
Пятница издавна считалась несчастливой, т. к. в этот день был распят Иисус Христос. Четверг считался плохим днем, т. к. это был день Тора бога грома и штормов. Первый понедельник апреля – день, когда Каин убил Авеля. А во второй понедельник августа были уничтожены Содом и Гоморра. Единственный благоприятный день для того, чтобы встать под паруса – воскресенье.
3. Никаких бананов на борту
В современном понимании вред от банана может случиться лишь от того, что можно поскользнуться, наступив на его корку. С пиратами все было немного сложнее. Существует несколько версии, почему бананы не перевозили на кораблях. Во-первых, в 1700-х годах во время оживленной торговли Испании и стран Карибского бассейна, до точки назначения не доходили суда, которые имели на борту бананы. Скорее всего, это было совпадение, но пиратам так не казалось.
Во-вторых, эти фрукты быстро портились, после чего из них начинали исходить токсичные пары, что могло привести к ухудшению здоровья команды. Кстати, даже сегодня многие любители водных видов спорта избегают применение лосьонов для загара с банановым ароматизатором.
4. Не произносить определенные слова
Если экипаж хотел вернуться домой, то ни при каких обстоятельствах нельзя было произносить слова «до свидания» или «утопленный». Если кто-то пожелает удачи, то это обязательно приведет к невезению. Единственный способ «нейтрализовать» негативный эффект от произнесенных слов, так это пролить кровь. Обычно пираты ударяли «доброжелателя» кулаком по носу.
5. Носить на себе золото
Проколотая мочка уха подразумевала, что моряк побывал во всех уголках мира или же пересек экватор. Суеверные пираты носили золотые серьги, т. к. считали, что золото – магический металл, талисман, который убережет их от несчастья.
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