«Женщина на корабле» и другие приметы, которых пираты боялись как огня

Пираты представляются современному обывателю эдакими безжалостными злодеями, которые ничего не боятся. А ведь у них было множество своих страхов: остаться в живых или благополучно добраться до места назначения. У морских разбойников было множество суеверий, которые, как они считали, помогали им достичь желаемого. О том, чего боялись пираты, и пойдем речь в этом обзоре.









1. Женщина на корабле

2. Не выходить в море в определенные дни

3. Никаких бананов на борту

4. Не произносить определенные слова

5. Носить на себе золото