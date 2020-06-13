Самые распространенные ошибки при варке кофе

Осенние холода — это отличный повод научиться варить вкусный, ароматный кофе, с которым можно закутаться в шерстяной плед и, сидя на балконе, помечтать о чем-то прекрасном. Но вся эта утопическая картина становится невозможной, если вы не умеете готовить идеальный напиток. Нет, для этого не нужно профессиональное оборудование или какие-то особенные навыки. Просто соблюдайте эти 10 простых правил, и ваш кофе всегда будет получаться вкусным.





Неправильное хранение

Молотые зерна

Старые кофейные зерна

Неправильная температура воды

Вода

Отмерять на глаз

Неправильные пропорции

Холодная чашка

Чашка с тонкими стенками

Молоко и сахар