Самые распространенные ошибки при варке кофе

Осенние холода — это отличный повод научиться варить вкусный, ароматный кофе, с которым можно закутаться в шерстяной плед и, сидя на балконе, помечтать о чем-то прекрасном. Но вся эта утопическая картина становится невозможной, если вы не умеете готовить идеальный напиток. Нет, для этого не нужно профессиональное оборудование или какие-то особенные навыки. Просто соблюдайте эти 10 простых правил, и ваш кофе всегда будет получаться вкусным.
Неправильное хранение
Некоторые продавцы советуют хранить кофе в морозилке, но это в корне неверно. Чтобы зерна дольше сохраняли свой вкус и аромат, их лучше всего хранить в пластиковых контейнерах в прохладном сухом месте.
Молотые зерна
Покупать молотые зерна очень удобно, но таким образом вы сами лишаете себя вкусного ароматного напитка. Дело в том, что как только зерна перемолоты, они начинают отдавать свой вкус, который со временем полностью улетучивается. Поэтому настоящие ценители кофе мелют зерна сами непосредственно перед началом готовки.
Старые кофейные зерна
Но даже если вы соблюдаете правило номер 2, помните, что зерна должны быть свежими! Поэтому обязательно проверяйте сроки на упаковке. В идеале кофе должен храниться не дольше трех недель.
Неправильная температура воды
Популярные среди потребителей кофеварки капельного типа, как правило, не нагреваются до 95 градусов. Именно такая температура нужна для приготовления идеального кофе. Решить проблему поможет френч-пресс — он стоит дешевле большинства кофеварок, а кофе в нем получается даже вкуснее. Чтобы приготовить ароматный напиток, засыпьте в колбу нужно количество молотого кофе, залейте горячей водой и подождите 3-4 минуты.
Вода
Что касается воды, используйте только очищенную воду и избегайте воды из-под крана. Она всегда приторная и портит вкус кофе. Попробовав однажды напиток, приготовленный на отфильтрованной воде, вы сразу же почувствуете разницу.
Отмерять на глаз
Если для приготовления вкусного напитка вам нужно 17 грамм кофе и 260 мл воды, не нужно «сыпать на глаз», лучше всего воспользуйтесь кухонными весами и отмерьте нужное количество. Так вы получите не слишком крепкий, но и не слишком водянистый кофе с приятным ароматом и бодрящим эффектом.
Неправильные пропорции
Стандартный рецепт, описанный выше, многим может не понравиться. Поэтому советуем найти собственные идеальные пропорции: начните с двух чайных ложек на чашку и со временем доведите напиток до совершенства.
Холодная чашка
Чтобы готовый кофе дольше оставался горячим и успел «раскрыться», наливайте его в предварительно разогретую чашку. Для этого просто ополосните емкость горячей водой, пока кофе варится.
Чашка с тонкими стенками
Еще один нюанс, касающийся посуды. Проследите, чтобы у вашей чашки для кофе были достаточно толстые стенки. Это, опять же, нужно для того, чтобы напиток дольше сохранял тепло.
Молоко и сахар
Если вы предпочитаете пить кофе с сахаром и молоком, выбирайте не обезжиренное молоко и коричневый сахар. С ними ваш напиток будет еще вкуснее. Теперь, когда кофейный ритуал полностью соблюден, вы можете насладиться своим идеальным ароматным напитком, который по вкусу ничем не уступает кофе, приобретенному в кофейне.
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