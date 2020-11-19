Причины, по которым нам хочется съесть тот или иной продукт

Наверняка каждый из нас в определенные периоды замечает за собой тягу к какому-то одному виду продукта, к которому, возможно, никогда раньше не питал особой любви. И если вам захотелось полакомиться шоколадом или выпить чашечку кофе, то в этом нет ничего удивительного, но если вдруг у вас возникло непреодолимое желание съесть ложку-другую глины или погрызть льда, то это явно говорит о том, что организму чего-то не хватает и он пытается восполнить дефицит такими странными продуктами. В продолжении статьи вас ждет познавательная информация о причинах, по которым вас тянет к определенным видам продуктов.











Глина очищает организм от токсинов

Захотелось бобов или риса — вам не хватает белка

Тянет на острое, значит нужно «остыть»

Чай с молоком спасает от танинов

Лед как местная анестезия

Жажда имбиря говорит о проблемах с сердцем

Кофе вместо обезболивающего

Влюбленность в шоколад