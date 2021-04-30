9 ошибок при выборе обуви, которые обернутся ежедневными страданиями

В далеком четырнадцатом веке размер любой обуви люди определяли, используя зернышко ячменя. Три зерна приравнивали к дюйму. В наше время ситуация гораздо упростилась, а вот с выбором правильной модели мы часто не справляемся.

Причиной тому является отсутствие внимания к деталям при покупке, что и приводит к неприятным моментам впоследствии. Вроде и туфли шикарные, а носить их невозможно. Виной тому ряд ошибок, которые хоть раз допускает каждый из нас при покупке обуви.

Чтобы обувь носить с удовольствием, а не поставить пылиться на полочке, следует придерживаться некоторых правил

1. Не смотрим на место нахождения каблука

Для правильного распределения нагрузки на стопу каблук должен находиться строго под пяткой

Эта деталь в обуви необходима не для одной лишь красоты. Ее предназначение заключается в том, чтобы обеспечить стопе поддержку. При ходьбе человек ступает сначала на пятку, а затем на носок, значит пятке требуется особая поддержка. В связи с этим каблук обязан располагаться непосредственно под ней. В случае его смещения в сторону кромки или, наоборот, к центральной части стопы, распределение нагрузки окажется неверным и ноги очень быстро устанут. В основном это касается обуви на шпильках, так как более широкий каблук в принципе имеет неплохую устойчивость.

2. Отдаем предпочтение обуви с острыми носками и высоким каблуком

Если обувь подбирается на каждый день, а не на разовый выход, лучше отдать предпочтение закругленному носку

При выборе туфель именно такой модели на пальцы будет оказываться сильное давление, а значит ногам будет не комфортно, и они быстро устанут. Если каблук высокий, носок в идеале должен быть не совсем острым. Да и вообще остроносые туфли лучше не использовать для постоянной носки, или же выбирать так, чтобы в области носка пальцам было не слишком тесно.

3. Покупаем обувь без учета повода для носки

При выборе кроссовок следует учитывать тот вид спорта, которым вы планируете заниматься

Далеко не все модели кроссовок подойдут для спортивных занятий. К тому же под разный вид спорта стоит подбирать и определенную модель: для игры в баскетбол лучше покупать высокие модели, для бега – с хорошей поддержкой области стопы и амортизацией. Прогулочные кеды удобны в повседневной носке, но на спортплощадку обувать их не следует. От плоской подошвы для стопы нет никакой поддержки. Подходит такая обувь лишь для прогулок и тяжелоатлетам, так как обеспечит спортсменам хорошее сцепление с той поверхностью, на которой они тренируются.

4. Берем во внимание только размер

Размер - существенный фактор при выборе, но не единственный

Размер – значимый фактор при выборе, но не единственный. Прежде чем купить подходящую по нему пару, следует проверить, насколько обувь комфортна, как работают застежки, удобно ли в ней ходить и так далее.

5. Примерка исключительно на коврике

Примерять обувь на коврике - ошибочно, лучше это делать на голом полу

Нередко, покупая обувь в магазине, мы ходим только по специально расстеленному коврику, что неправильно. Благодаря ворсу кажется, что подошва мягкая и нам удобно, но ощущение может быть обманчивым. Следует пройтись по торговому залу и проверить, как чувствует себя нога.

6. Мало ходим в покупаемой обуви на стадии примерки

Рекомендовано ходить в примеряемой обуви до пятнадцати минут

Рекомендовано ходить в примеряемой обуви до пятнадцати минут. Только тогда можно сделать вывод на счет ее комфорта. Но на практике сделать это практически нереально.

7. Очень открытые модели

Слишком открытые модели обуви ненадежно фиксируют стопу, что приводит к быстрой усталости и дискомфорту

В некоторых босоножках сверху находится один или несколько ремешков, которые не слишком надежно фиксируют ногу, что приводит к неустойчивости и быстрому ощущению усталости.

8. Не обращаем внимание на форму собственной стопы

Обувь необходимо выбирать с учетом формы стопы, о чем многие забывают

Различают три типа стопы: египетская – большой палец самый длинный, греческая – второй палец длиннее остальных, римская – все три первых пальца одинаковы по длине. В первом случае подойдут модели с вытянутым носком или круглым. Нежелательно брать модели со слишком острым носком и очень узкие. При втором типе стопы подходят квадратные и круглые носки, а при третьем – остроконечная обувь.

9. Меряем обувь не в тех носках

При примерке следует надевать на ногу носки, с которыми планируется носить обувь

При примерке следует надевать на ногу носки, с которыми планируется носить обувь. Например, зимние модели нет смысла примерять на капроновые колготки. В ходе эксплуатации будет надеваться плотный носок, по нему и следует ориентироваться.