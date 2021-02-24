10 самых высоких зданий Европы

Как известно, самые высокие здания Европы не входят даже в двадцатку мировых гигантов. Так, первый европейский великан занимает в мировом рейтинге только 26 место. Примечательно, что большинство наивысших небоскрёбов Европы находятся в столице России — Москве. Какие именно здания представляют первую десятку — читайте в нашем обзоре.
10 место
Турция. Стамбул. Сапфир Стамбула. Высота: 261 м.
9 место
Россия. Москва. Триумф-Палас. Высота: 264,3 м.
8 место
Россия. Москва. Башня на набережной C. Высота: 268,4 м.
7 место
Германия. Франкфурт. Коммерцбанк-Тауэр. Высота: 300,1 м.
6 место
Россия. Москва. Башня «Мoсквa» комплекса «Город Столиц». Высота: 301,6 м.
5 место
Россия. Москва. «Стальная Вершина» (на заднем плане посредине). Высота: 309 м.
4 место
Великобритания. Лондон The Shard. Высота: 309,6 м.
3 место
Россия. Москва. «Меркурий Сити». Высота: 339 м.
2 место
Россия. Москва. Южная башня комплекса ОКО (слева). Высота: 352 м.
1 место
Россия. Москва. Восточная башня комплекса «Федерация». Высота: 373 м.
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