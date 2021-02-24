10 самых высоких зданий Европы

Как известно, самые высокие здания Европы не входят даже в двадцатку мировых гигантов. Так, первый европейский великан занимает в мировом рейтинге только 26 место. Примечательно, что большинство наивысших небоскрёбов Европы находятся в столице России — Москве. Какие именно здания представляют первую десятку — читайте в нашем обзоре.



10 место

9 место

8 место

7 место

6 место

5 место

4 место

3 место

2 место

1 место