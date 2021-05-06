Была ли советская армейская обувь хуже той, что делали для своих бойцов в США

Не от хорошей жизни

Долгое время солдатам вообще не полагались сапоги, носили суконные гетры. |Фото: yandex.tm.

На ногах этих прусаков отнюдь не сапоги, хотя сначала так кажется. |Фото: ya.ru.

Доступные кожзаменители появились в Европе только в индустриальную эпоху. |Фото: thinglink.com.

К Первой мировой войне сапог стало существенно больше. |Фото: Twitter.

Хотя даже в немецкой армии той эпохи многие все еще носили низкие ботинки и обмотки. |Фото: Pinterest.

Кирза - это кожзаменитель, который повторяет свиную кожу. |Фото: protkan.com.

Кирзовый сапог - нормальный, просто он массовый. |Фото: vk.com.

Любой массовый продукт всегда будет - средним. |Фото: mirtesen.ru.

А что там у американцев?

Начинали войну американцы со все теми же штиблетами и обмотками. |Фото: discoverafricanews.com.

Ботинок не лучше и не хуже, в первую очередь он для других условий. |Фото: Pinterest.

Больше сапоги никто не носит. ¦Фото: m.fotostrana.ru.