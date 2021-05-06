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Была ли советская армейская обувь хуже той, что делали для своих бойцов в США


Была ли советская армейская обувь хуже той, что делали для своих бойцов в США

Советская Армия была одной из самых больших в мире на протяжении середины и второй половины XX века. Отсюда у многих возникает закономерное предположение, что экономили в ней на всем, чем только можно. В том числе на обмундировании для солдат. Так ли это было на самом деле? Как обстояло дело с качеством обуви для бойцов армии СССР, действительно ли оно было хуже качества американских ботинок? Ведь как известно, в американской армии воюют только Рэмбо, экипированные по последнему слову техники и моды.

Не от хорошей жизни


Долгое время солдатам вообще не полагались сапоги, носили суконные гетры. |Фото: yandex.tm.

Долгое время солдатам вообще не полагались сапоги, носили суконные гетры. |Фото: yandex.tm.

 

Ох, уж этот русский сапог, который душит… а всегда кого-нибудь душит! Правда, если начать разбираться, не такой уж он и сапог, и не так уж и душит... Вообще история военной обуви не только в России, но шире в Европе и мире очень интересная. Начать следует с того, что никакого сапога долгое время фактические не было. Разглядывая рисунки каких-нибудь мушкетеров или гренадеров XVII-XVIII веков, сапоги там увидишь крайне редко.
На ногах этих прусаков отнюдь не сапоги, хотя сначала так кажется. |Фото: ya.ru.

На ногах этих прусаков отнюдь не сапоги, хотя сначала так кажется. |Фото: ya.ru.

 

Вплоть до середины XIX века солдатская доля по всему «европейскому» миру сводилась к ношению ботинка с низким берцем, к которому пристегивались высокие гетры из сукна – штиблеты.
Сапоги с высоким берцем были, но носили их как правило офицеры или самые элитные формирования. Доля французского, прусского, английского, русского солдата была в том, чтобы постоянно мучатся с вечно сырыми гетрами, которые защищали ноги от грязи и воды.
Доступные кожзаменители появились в Европе только в индустриальную эпоху. |Фото: thinglink.com.

Доступные кожзаменители появились в Европе только в индустриальную эпоху. |Фото: thinglink.com.

 

Дела обстояли так вовсе не потому, что застриженных в рекруты крестьян по всей Европе хотели как-то особенно мучать, а потому что производить добротные высокие сапоги просто не могли. Не было подходящего материала. Была лишь кожа, но даже и она оказывалась слишком дорогой и сложной в обработке, когда речь заходила об обувании минимум 100-тысячной армии.
К Первой мировой войне сапог стало существенно больше. |Фото: Twitter.

К Первой мировой войне сапог стало существенно больше. |Фото: Twitter.

 

Ситуация начала меняться только в XIX веке с новым витком развития промышленности и химии, когда начали появляться качественные образцы искусственной кожи – кожзаменителя. Однако, ситуация с армейской обувью не поменялась за один день. И даже не поменялась за 100 лет. Хотя ботинок с высоким берцем становилось все больше, еще Первую мировую войну, что русский, что английский солдат воевал преимущественно в низких ботинках с штиблетами или обмотками вместо высокого берца. Даже в Германии, где с химической промышленностью (и как итог с сапогами) было все очень хорошо не только по европейским, но и по мировым меркам, многие солдаты носили низкие ботинки с обмотками.
Хотя даже в немецкой армии той эпохи многие все еще носили низкие ботинки и обмотки. |Фото: Pinterest.

Хотя даже в немецкой армии той эпохи многие все еще носили низкие ботинки и обмотки. |Фото: Pinterest.

 

Важно понимать: во все времена дела с обувью для армии обстояли достаточно сложно. По одной простой причине – деньги. Обуть многотысячные армии в качественные сапоги было крайне дорого. Позволить себе подобного к Первой мировой войне не смогла даже Британская Империя – крупнейшее и богатейшее колониальное государство мира на тот момент. Однако, точно также не нужно думать, что обувь была отвратительной. Военное обмундирование для линейных частей – это всегда путь компромисса между качеством и ценой.

«What is kirza?»http://navote.ru/?p=23078


Кирза - это кожзаменитель, который повторяет свиную кожу. |Фото: protkan.com.

Кирза - это кожзаменитель, который повторяет свиную кожу. |Фото: protkan.com.

 

Само собой, с появлением кожзаменителей ситуация постепенно менялась. Самое главное, что впервые за долгое время легкая промышленность получила материалы относительно простые в обработке и в тоже время, позволяющие делать высокий берец на обуви. Кирза, изначально появившаяся еще в Российской Империи, а затем активно использовавшаяся в Советском Союзе, была одним из таких материалов: достаточно качественная и надежная, прочная и в то же время дешевая относительно натуральной кожи. Материал неуникальный в своем роде, но занявший нишу на отечественном пространстве.
Кирзовый сапог - нормальный, просто он массовый. |Фото: vk.com.

Кирзовый сапог - нормальный, просто он массовый. |Фото: vk.com.

 

И здесь мы подходим к вопросу, был ли советский сапог хуже любого другого из «цивилизованного» мира? Нет, не был. Самое главное, что здесь нужно понимать, это была все та же обувь для линейных частей, в которых уже на момент Второй мировой войны были задействованы даже не сотни тысячи, а натурально миллионы человек. А потому и сапог для них должен был быть сухим, прочным, с предсказуемой скоростью износа и все также дешевым в производстве. Последнее важно отнюдь не потому, что «солдат не жалко», а потому что делать дорогую обувь бессмысленно.
Любой массовый продукт всегда будет - средним. |Фото: mirtesen.ru.

Любой массовый продукт всегда будет - средним. |Фото: mirtesen.ru.

 

В первую очередь потому, что она все равно рано или поздно повредится. А самое страшное, что она может прийти в негодность в результате какого-нибудь досадного стечения обстоятельств. И ее все равно придется или чинить, или менять. Куда лучше сделать дешевую обувь приемлемого «среднего» качества, которую будет не жалко быстро поменять при необходимости.

А что там у американцев?


Начинали войну американцы со все теми же штиблетами и обмотками. |Фото: discoverafricanews.com.

Начинали войну американцы со все теми же штиблетами и обмотками. |Фото: discoverafricanews.com.

 

До начала Второй мировой войны, несмотря на Великую депрессию, США все равно оставались ведущей промышленной державой мира. Однако, даже этот факт не позволил ей обуть всю свою армию в сапоги с высоким берцем. Ботинки уже были, однако они как правило полагались танкистам, водителям и летчикам. Пехота же носила низкие ботинки, которые также получали пристегивающийся штиблет или комплект обмоток. Сочетание это не очень практичное, как и раньше. Однако, Вторая мировая война очень многому научила американскую военщину.
Ботинок не лучше и не хуже, в первую очередь он для других условий. |Фото: Pinterest.

Ботинок не лучше и не хуже, в первую очередь он для других условий. |Фото: Pinterest.

 

Необходимость обуть самую большую армию в американской истории заставило США понизить среднее качество обуви, а также начать отказаться от «специализированных» ботинок для отдельных военных специальностей. В то же время американская армия, учившаяся у лучших армий Европы, стала действительно массовой. К концу Второй мировой войны сухопутные войска и морская пехота переходят на хорошо известную сегодня форму армейского ботинка с высоким берцем.
Больше сапоги никто не носит. ¦Фото: m.fotostrana.ru.

Больше сапоги никто не носит. ¦Фото: m.fotostrana.ru.

 

И здесь многие спросят: а почему американцы не стали обуваться в кирзовые сапоги, если последние такие крутые? Все это не от того, что американцы глупые. Форма обуви для советской и американской армии в первую очередь диктовалась основными климатическими условиями, в которых она использовалась. Россия главным образом воевала в европейской части материка, где основной «обувной» проблемой во все времена была грязь. Американцы же воевали там, где такой проблемы не было. А потому и форма обуви получилась разной. В США выбрали ботинки с высоким берцем, в СССР выбрали сапоги.

В сухом остатке ответа на первоначальный вопрос в общем виде не существует. Армейская обувь большинства стран не хуже и не лучше. Как правило она приемлемая.

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Была ли советская армейская обувь хуже той, что делали для своих бойцов в США

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