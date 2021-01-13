Домашние растения, которые вызывают аллергию

Эти восемь растений – страшный сон аллергика. Накапливая пыль и выделяя пыльцу, они вызывают нежелательные реакции даже у тех, у кого аллергии никогда не было. Если у вас вдруг появились зуд и чихание – возможно, причина недомоганий скрывается совсем рядом.







Ромашка



Фикус Бенджамина («Плачущий инжир»)

Хризантема

Пальма

Африканская фиалка

Гиацинт

Абутилон

Комнатная гербера

Декоративные ромашки украшают интерьер и поднимают настроение своим владельцам. Растение также обладает лечебными свойствами и широко используется для приготовления чаев и настоев.Но: пыльца ромашки – известный аллерген, вызывающий как респираторные (насморк, кашель, зуд), так и кожные (сыпь, красные пятна) реакции.Фикусы широко используются для озеленения квартир и офисных помещений. Небольшие деревца с буйной листвой – ценное украшение интерьера и… настоящий пылесборник.Листья фикуса очищают воздух, притягивая частицы пыли. Если их регулярно не протирать, пыльное растение становится источником опасности для людей с чувствительной кожей и аллергией на латекс (структуры протеинов фикуса и латекса очень похожи). Симптомы заболевания различны – от появления раздражения на кожи до проблем с дыханием.Многие любители цветов пробуют выращивать карликовые разновидности хризантемы в условиях квартир.И очень зря! Пыльца растений, накапливаясь в закрытых помещениях, может провоцировать целый ряд аллергических реакций – особенно, у маленьких детей и пожилых людей.Комнатные виды пальм пользуются большой популярностью — и выглядят они довольно экзотично, и ухаживать за ними несложно. Но не все знают, что пыльца, созревающая в околоцветниках «мужских» особей – сильный аллерген, провоцирующий зуд, чихание, слезотечение и отеки.Если в вашем доме живет аллергик, избегайте растений с характерными для «мужских» пальм шишками, наполненными пыльцой.Выглядят эти отростки по-разному. Чтобы не ошибиться в выборе, воспользуйтесь помощью консультанта в магазине.Листва африканской фиалки покрыта множеством пушистых ворсинок. Благодаря этой особенности растение выгодно отличается от остальных комнатных цветов и приятно на ощупь. Но только представьте, сколько пыли и грязи накапливают эти мягкие листочки! Если у вас проявились первые признаки аллергии на пыль, от фиалок вам придется избавиться.Хотя гиацинт считается преимущественно садовым растением, в преддверии Международного женского дня горшочки с лиловыми, розовыми и фиолетовыми цветами появляются практически в каждом доме. В течение нескольких недель это луковичное растение радует свою обладательницу своим красивым видом и интенсивным ароматом – и именно он становится причиной кожного зуда и насморка у людей, страдающих от аллергии.Гиацинт не выделяет много пыльцы, аллергия на нее проявляется редко. А вот сок из луковицы может принести владельцам немало проблем.Домашний клен не имеет никакого отношения к гигантам, растущим в парке. Но благодаря листве, по форме очень похожей на кленовую, абутилон пользуется большой популярностью у цветоводов.Летом у растения появляются красные колокольчиковидные цветы, с которых обильно сыпется желтая пыльца, провоцирующая респираторные проблемы не только у людей, но и у домашних животных.Яркие герберы выглядят очень декоративно, радуют глаз и создают в доме уют. Но если вы решились завести в доме этот цветок – будьте готовы к трудностям.Как и все растения семейства астровых, герберы продуцируют большое количество пыльцы. В закрытых помещениях концентрация аллергенов резко увеличивается, вызывая нежелательные симптомы даже у тех, кто с аллергией никогда раньше не сталкивался.