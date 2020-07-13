Для чего Горбачёв подарил США часть акватории СССР в северных морях

В 1990 году, идя на уступки Соединённым Штатам, СССР отдал им огромную территорию, богатую промысловой рыбой и залежами природных ресурсов. Произошло это после подписания 1 июня Соглашения, которое определило морские границы между государствами, подарив США гораздо большее территориальное преимущество. Подписанный Шеварднадзе и Бейкером договор до сих пор не ратифицирован российской стороной, считающей, что процедура прошла с нарушением не только российского, но и международного законодательства.





Как устанавливалась граница между Россией и США, и когда возникла необходимость в «размежевании» морских пространств

Что предусматривали основные положения Соглашения Бейкера-Шеварнадзе

Какой статус Соглашение имеет сегодня

Какой ущерб для России принесла уступка США акваторий в Чукотском и Беринговом морях