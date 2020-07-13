Для чего Горбачёв подарил США часть акватории СССР в северных морях

В 1990 году, идя на уступки Соединённым Штатам, СССР отдал им огромную территорию, богатую промысловой рыбой и залежами природных ресурсов. Произошло это после подписания 1 июня Соглашения, которое определило морские границы между государствами, подарив США гораздо большее территориальное преимущество. Подписанный Шеварднадзе и Бейкером договор до сих пор не ратифицирован российской стороной, считающей, что процедура прошла с нарушением не только российского, но и международного законодательства.
Как устанавливалась граница между Россией и США, и когда возникла необходимость в «размежевании» морских пространств
Берингов пролив. /Фото: miningawareness.files.wordpress.com Первая граница между Штатами и Россией появилась в 1867 г. после продажи Америке части Аляски. В результате демаркации пограничной линии на стороне США очутился о. Святого Лаврентия, за Россией же закрепились Командорские острова. Морские пространства оставались общими, так как в то время отсутствовала необходимость в водных границах. В 1926 году постановлением ЦИК СССР территория от материковых земель страны до Северного полюса была объявлена собственностью СССР. Впрочем, решение о «полярных владениях» не создавало чётких морских границ, поэтому акватории де-факто никому не принадлежали. Потребность в «размежевании» моря появилась в 1976 году с появлением 200-мильных рыболовных зон, организованных прибрежными государствами. Участки в Чукотском и Беринговом море часто накладывались друг на друга. Чтобы избавиться от связанных с этим проблем, Минрыбхоз Союза предложил американцам разграничить Северный Ледовитый океан и Чукотское море по созданной и согласованной линии в 1687 г.; в Беринговом море, для устранения пересекающихся зон, сделать границей срединную линию. Хотя предложенные варианты соответствовали всем международным правовым нормам, американцы ответили отказом – они считали, что при разделе получат недостаточно морской территории. Положительного для себя решения Штаты добились в 1990 г.: после чего министром иностранных дел Э. Шеварднадзе и госсекретарем Д. Бейкером, был подписан договор устанавливающий разграничение акваторий.
Что предусматривали основные положения Соглашения Бейкера-Шеварнадзе
Результатом Соглашения Бейкера-Шеварнадзе стала установка морской границы не по серединной полосе, а по линии Конвенции 1867 года, которая разделила акваторию на две невыгодные Советскому Союзу части. В собственности США оказалось 70% Берингова моря, тогда как Советскому Союзу досталось всего 30% водной поверхности. В частности, Соединённые Штаты получили водные территории исключительной экономической зоны Советского Союза общим размером 31,4 тыс. квадратных километров; материковый шельф размером более 46,5 тыс. квадратных километров, расположенный в Беринговом море. При этом советской стороне отошла часть материкового шельфа площадью чуть больше 4,5 тыс. км². Если бы разделение произошло по срединной линии, как настаивал СССР раньше, размер шельфа составил бы 78,6 тыс. км². Кроме того, за счёт части «подаренной» исключительной экономической зоны Советского государства, Штаты получили исключительную экономическую зону, которая в отдельных местах превышала 200 морских миль от установленной границы. Подобное отклонение размера является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, в частности, статьи 57 фиксирующей ширину исключительной экономической зоны.
Какой статус Соглашение имеет сегодня
Ратификация Соглашения американским Конгрессом состоялась в рекордно сжатые сроки – уже через 3,5 месяца после подписания документ обрёл в США юридическую силу. Однако в России договор Бейкера-Шеварнадзе с начала его появления не раз подвергался критике, поэтому советские, а позже российские высшие законодательные власти, не ратифицировали Соглашение, придав ему статус временно действующего документа. Также проблемы возникли и с американской стороны: через 9 лет после подписания парламент штата Аляска сделал заявление о незаконности морских границ между Россией и Соединёнными Штатами. Свои претензии парламентарии обосновали тем, что Бейкер не согласовал условия договора с официальными представителями штата и не пригласил их принять участие в процедуре. Законодательные власти Аляски предложили аннулировать Соглашение, после чего начать новые переговоры уже с учётом мнения и условий арктического американского штата.
Какой ущерб для России принесла уступка США акваторий в Чукотском и Беринговом морях
Осенью 2002 г. представителями российского Совета Федерации (СФ) был направлен запрос в Счётную палату с просьбой, установить финансовые убытки, причинённые Соглашением от 1990 года. Через 4 месяца в ответ на обращение членов СФ Счётная палата представила отчёт, в котором говорилось: «За 11 лет действия договора Россия потеряла от 1,6 до почти 2 миллионов тонн рыбы. В денежном эквиваленте это составило 1,8-2,3 миллиардов американских долларов». Уступив Соединённым Штатам морскую территорию, Россия потеряла возможность получать улов минтая в среднем около 200-210 тыс. тонн ежегодно. Более того, невыгодно установленная граница усложнила прохождение судов и заблокировала с восточной стороны Северный морской коридор – важную для РФ транспортную коммуникацию. Ещё один минус – российские промысловики не допускаются в этот район для лова, тогда как рыболовецкие компании Канады, Южной Кореи, Японии и Тайваня могут постоянно добывать рыбу по квоте. Более того, на переданных территориях имеются не только значительные рыбные ресурсы, но и обширные запасы газа и нефти. Зная о месторождениях природного сырья, американское правительство ещё в 1982 году начало продавать участки компаниям США. Количество реализованных ресурсов с отданных территорий, по подсчётам экспертов уже превысило 200 миллиардов кубометров газа и 200 миллионов тонн нефти.
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