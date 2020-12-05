17 ошибок в русском языке, которые хотя бы раз делал каждый

Все мы учили русский в школе, и многие знали его на отлично, но все равно нет-нет да и проскакивают в речи ошибки. Еще и в самый неподходящий момент — в письме будущему работодателю или в комментариях, куда тут же слетаются бдительные граммар-наци.
Мы публикуем для вас статью о самых распространенных ошибках в русском языке. Их можно легко избегать, если запомнить нехитрые правила или фразы-подсказки.
День рождения
Бывает, что частота ошибочного употребления слов и устойчивых оборотов просто «хоронит» языковую норму. Но мы-то знаем, как правильно! Так случилось, например, с днем рождения. Как словосочетание только не коверкают! Сплошь и рядом слышно: «Я иду на день рождение», «Я поздравляю вас с днем рождением». Это неправильно. Нужно: «Иду на день рождения», «Поздравляю с днем рождения».
Во-вторых, есть «день рождения», но нет такого явления, как «день рождение». Кроме того, многие пишут оба слова с заглавной буквы. Это как будто придает выражению значимости, но по правилам русского языка это ошибка. Допустимо, хотя и не совсем верно (день рождения не является всеобщим торжеством) писать с заглавной буквы первое слово, но никак не оба.
В_общем
Есть слова «вообще», «в общем». Такое же их написание считается ошибкой: «вообщем» и «вобщем».
ЗвонИт
Тут можно долго не объяснять. Употребление слова «звОнит» (с ударением на первом слоге) является настолько распространенной ошибкой в устной речи, что подчас хочется бежать поскорее в библиотеку и устраивать себе детоксикацию Ожеговым.
Компания и Кампания
Слово «компания» произошло от латинского слова panis («хлеб»), то есть изначально компанией называлась группа сотрапезников. Слово «кампания» происходит от другого слова — campus, то есть «поле», в том числе «поле боя». Словом «кампания» обозначался военный поход. Эти два слова — омофоны, то есть звучат они одинаково, но пишутся по-разному.
Запомнить разницу можно так: компания решила провести кампанию.
Не и Ни
Настоящая головная боль корректоров и редакторов. Правомерное употребление этих частиц подчас не всегда очевидно. «Ни» является усилительной частицей и употребляется при отрицании у сказуемого, также может использоваться в качестве соединительного союза.
Примеры:
Не сделаю ни шага, не выпью ни грамма.
когда весь день одни проблемы
и не выходит ни черта
я залезаю в ванну с пеной
у рта
«Не» обычно выражает отрицание, употребляется чаще всего с глаголами, деепричастиями и в некоторых других случаях. Если вы сомневаетесь, лучше заглянуть в словарь.
Пример:
во мне заговорила совесть
и говорит и говорит
как жаль что я не понимаю
иврит
Одеть и Надеть
Еще одна очень часто встречающаяся ошибка в устной речи. Можно одеть кого-то и надеть что-то на себя или кого-то. Для усвоения этого немудреного правила достаточно вспомнить мнемоническую фразу: «Надеть одежду, одеть Надежду».
«-Тся» и «-Ться»
Правописание «-тся» и «-ться» в глаголах очень просто проверить. Нужно задать вопрос: «Что ©делает?» / «Что ©делать?». Если в вопросе есть мягкий знак, то он будет и в «-ться». Несмотря на всю легкость и простоту приема, эта ошибка встречается крайне часто.
Единица
Казалось бы, пишете слово «единица» — проверьте его словом «един», и все встанет на свои места, но нет... Многие настойчиво почему-то пишут через «е» в корне и все тут... Не надо так.
Как_будто
Писать где попало дефисы — распространенная прихоть многих людей. «Как» с дефисом пишется, если за ним следует «-то», «-либо», «-нибудь». «Будто» пишется раздельно.
Что_ли, вряд_ли
Тут все просто: частица «ли» пишется раздельно. Просто нужно запомнить. В качестве мнемонического приема можно вспомнить Брюса Ли и представить, что он делает с тем, кто делает ошибки в таких простых словах.
Эспрессо и лАтте
Не везет заморским словам в русском языке. Их постоянно переиначивают. Из слов ныне общеупотребительных можно вспомнить названия кофе «эспрессо», «латте» и «капучино». Первое постоянно хотят назвать «экспрессо», во втором постоянно норовят сделать ударение на последний слог, хотя правильно на первый, в третьем при написании зачем-то ставят два «ч».
Занять и Одолжить
Финансовая грамотность в России оставляет желать лучшего, поэтому неудивительно, что слова «занять» и «одолжить» у нас постоянно путают. «Занять» — это взять взаймы, поэтому говорить «займи мне денег» неправильно. Также нельзя занять кому-то, можно только у кого-то. Правильно будет: «Одолжи мне денег», «Можно мне занять у тебя?»
В_течение (предлог)
Начиная со школы слова «в течение» и «в течении» часто пишут неправильно. Во-первых, пишут слитно, что является грубой ошибкой, во-вторых, путают буквы в конце слов. Запомнить, как правильно писать, можно так: предлог с существительным «в течении» можно разделить зависимым словом, а предлог «в течение» неразрывен.
Например: в быстром течении реки, но в течение вечера.
Прийти
Совершенный вид глагола «идти» часто пишут как «прийти» или «придти». Что правильно? Правильно по современным правилам языка писать «прийти». Сложности в написании этого глагола идут от такого явления русского языка, как супплетивизм, то есть образование форм одного и того же слова от разных корней. Мы пишем «идти», но «прийти». Вариант «придти» сейчас считается устаревшим.
Будущий
Когда мы говорим слово «будущий», так и хочется добавить в него по аналогии со словом «следующий» лишнюю «ю». Но делать этого не стоит, как бы ни хотелось.
Иметь в_виду
«Иметь в виду» всегда пишется раздельно. Просто запомните это, если хотите, чтобы вас считали грамотным человеком. Но есть предлог «ввиду», имеющий значение «по причине», не путайте.
Запятая между подлежащим и сказуемым
Запятая между подлежащим и сказуемым — это грубая ошибка. Разве что между ними оказываются вводное слово или определение, но они обособляются по своим правилам.
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