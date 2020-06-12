Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах

К нам наконец-то пришло настоящее лето, и большинство людей держит дома окна нараспашку, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в жилище.



С целью недопущения в дом надоедливых насекомых (мух, ос, комаров) принято устанавливать москитные сетки. Но во время жары и в том случае, когда ветер на улице очень слабый, они ощутимо ухудшают вентиляцию.

Вот и сейчас в гостиной, где сеток на окнах нет, свежесть всё-таки ощущается. А в спальне, где они установлены, более душно.



Можно ли оградить дом от незваных жужжащих гостей без сетки? Люди старшего поколения такой способ знают, и мы охотно познакомим с ним наших читателей.



КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОМАРОВ В КВАРТИРЕ

Первым делом купи аптеке или в хозяйственном магазине березовый деготь. Если останется, не беда! Ранее мы рассказывали, как это универсальное и натуральное (что важно) средство помогает избавляться от садовых вредителей без капли химии.Кроме того, это вещество обладает массой других полезных свойств: антисептических, противопаразитарных и антимикробных.Благодаря им его широко применяют в медицине и косметологии. Деготь также входит во всем известную мазь Вишневского. Но нам он понадобится для другой цели.Раствори две ложки березового дегтя в литре воды, а затем опрыскай этим раствором оконный проем.Теперь любые насекомые, в том числе мухи и комары, будут облетать твой дом стороной.Одного опрыскивания достаточно для того, чтобы запах держался немногим дольше недели. Наши бабушки, у которых не было никаких москитных сеток, так и делали. Кроме того, в лесных районах задолго до появления синтетических репеллентов люди намазывали дегтем открытые участки кожи.Характерный резкий запах дегтя отпугивает клещей, не позволяя им близко подходить к его источнику. Разведи три ложки дегтя в стакане кипятка, тщательно размешай и наполни жидкостью пульверизатор.Теперь им можно будет опрыскивать одежду, в которой ты собираешься в лес, на рыбалку. Отправляясь на природу, нужно лишь взять с собой емкости, наполненные раствором дегтя, и оставить открытыми возле места, где ты отдыхаешь.Если и это сложно, то всегда можно просто взять шерстяную нить, пропитать ее дегтем и повязать на руку, ногу или шею. Защита от комаров, клещей и других кусающих насекомых тебе будет гарантирована!