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Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах

К нам наконец-то пришло настоящее лето, и большинство людей держит дома окна нараспашку, чтобы свежий воздух мог свободно проникать в жилище.
Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
С целью недопущения в дом надоедливых насекомых (мух, ос, комаров) принято устанавливать москитные сетки. Но во время жары и в том случае, когда ветер на улице очень слабый, они ощутимо ухудшают вентиляцию.
Вот и сейчас в гостиной, где сеток на окнах нет, свежесть всё-таки ощущается. А в спальне, где они установлены, более душно.
Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Можно ли оградить дом от незваных жужжащих гостей без сетки? Люди старшего поколения такой способ знают, и мы охотно познакомим с ним наших читателей.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КОМАРОВ В КВАРТИРЕ


Первым делом купи аптеке или в хозяйственном магазине березовый деготь. Если останется, не беда! Ранее мы рассказывали, как это универсальное и натуральное (что важно) средство помогает избавляться от садовых вредителей без капли химии.
Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Кроме того, это вещество обладает массой других полезных свойств: антисептических, противопаразитарных и антимикробных.

Благодаря им его широко применяют в медицине и косметологии. Деготь также входит во всем известную мазь Вишневского. Но нам он понадобится для другой цели.

Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Раствори две ложки березового дегтя в литре воды, а затем опрыскай этим раствором оконный проем.
Теперь любые насекомые, в том числе мухи и комары, будут облетать твой дом стороной.

Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Одного опрыскивания достаточно для того, чтобы запах держался немногим дольше недели. Наши бабушки, у которых не было никаких москитных сеток, так и делали. Кроме того, в лесных районах задолго до появления синтетических репеллентов люди намазывали дегтем открытые участки кожи.

Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Характерный резкий запах дегтя отпугивает клещей, не позволяя им близко подходить к его источнику. Разведи три ложки дегтя в стакане кипятка, тщательно размешай и наполни жидкостью пульверизатор.

Способ не пускать насекомых в дом при открытых настежь окнах
Теперь им можно будет опрыскивать одежду, в которой ты собираешься в лес, на рыбалку. Отправляясь на природу, нужно лишь взять с собой емкости, наполненные раствором дегтя, и оставить открытыми возле места, где ты отдыхаешь.
Если и это сложно, то всегда можно просто взять шерстяную нить, пропитать ее дегтем и повязать на руку, ногу или шею. Защита от комаров, клещей и других кусающих насекомых тебе будет гарантирована!
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