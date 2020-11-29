Концепт-кар «Панголина»: как создавалось советское авто-самоделка

Несмотря на то, что советский автопром был довольно масштабным, однако обзавестись личным транспортным средством получалось далеко не у каждого гражданина. Большинство просто смирялись с подобным положением дел, однако были и те, кто имел достаточно знаний и энтузиазма, чтобы остановиться в стремлении получить заветный автомобиль. Вот тут-то в дело и вступало движение «самавто»: когда доморощенные автоконструкторы собирали для себя машину в собственном сарае буквально из всего, что под руку попадется. Так появился и символ советских самоделок - футуристичный автомобиль «Панголина», чей внешний вид даст фору даже современным спорткарам.
Советская самоделка, вошедшая в историю отечественного автопрома. /Фото: carakoom.com
Автором советского концепт-кара, который и остался в истории, стал Александр Кулыгин, в повседневной жизни трудившийся штатным электриком ухтынского Дворца пионеров. А вот в 1980 году он стал известен практически на весь СССР, но уже как конструктор-энтузиаст.
Свою машину Кулыгин собрал, в сущности, по традиционной схеме для таких самоделок. Кузов делался их стеклопластика, пространственная рама, а техническая часть состояла из доступных советскому человеку узлов от «жигулей».
Александр Кулыгин вместе со своим детищем. /Фото: auto-junior.info
«Панголина» заметно выделялась среди других советских самодельных автомобилей своим внешним обликом и оригинальными деталями в конструкции. В целом вид автомобиля напоминает современные модели Lamborghini - особенно это касается обтекаемого силуэта. Другой деталью, которая ассоциировалась с машиной Кулыгина, была замена двери откидывающимся верхом, который приводился в движение гидроприводом.
Дополнительными штрихами к футуристическому дизайну «Панголины» были алюминиевые диски для шин, которые также были самодельными, а также интересное решение в виде настоящего перископа, заменяющий традиционное зеркало заднего вида. Все эти детали отлично вписывались под описание автомобиля, что дал ему его автор - спортивный автомобиль типа «Гранд Туризмо».
Спорткар Кулыгина выгодно отличался от остальных самоделок. /Фото: pcnews.ru
А вот техническая часть была представлена в основном деталями и узлами от «жигулей». Так, например, именно их двигатель мощностью 62 л.с. удалось поставить Кулыгину. Во многом такой выбор был связан с теми ограничениями относительно технических характеристик, которые были установлены советским законодательством для самодельных механизмов. Однако это не мешало машине разгоняться до вполне приличных 180 км\час: этому способствовал тот самый обтекаемый силуэт автомобиля «под спорткар» и его легкий материал в виде стеклопластика.
Схема «Панголины». /Фото: popmeh.ru
Первое же появление «Панголины» во время презентации произвело настоящий фурор, и с того момента на протяжении нескольких последующих лет автомобиль вместе со своим автором регулярно появлялись на различных выставках и смотрах. Некоторое время спустя Кулыгин модернизировал свое детище: тогдашние технические требования не позволяли ему свободно передвигаться по советским дорогам на своей машине.
В частности, он установил боковые зеркала и полноценные фары - до этого на «Панголине» стояли лишь четыре лампы. Кроме того, автомобилю наконец-то оформили госномера. После всех этих модернизаций машина получила возможность участвовать в автопробегах, в том числе за границей. Одним из самых ярких появлений «Панголины» в то время - произошло в рамках международной выставки «Expo-85», которая прошла в Болгарии.
Первая половина 1980-х - пик популярности уникального автомобиля. /Фото: drom.ru
К концу советской эпохи популярность движения автомобильных самоделов постепенно сходило на нет, а в девяностых, когда на отечественный рынок хлынул поток оригинальных иностранных спорткаров, оно окончательно угасло. Ушла популярность и «Панголины»: в последние годы существования СССР Александр Кулыгин переехал в США, а перед этим продал свою легендарную машину.
У нового владельца машина изменила свой внешний вид: в конце прошлого века он попал на ней в аварию, а после ремонта ее перекрасили в красный цвет. Кроме того, после полученных повреждений она лишилась части крыши. Спустя несколько лет машина оказалась в музее журнала «Авто-Ревю», а позже - стала частью экспозиции музея на Рогожском валу, где находится и сегодня.
«Панголина», современный вид. /Фото: drive2.ru
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии