11 причин, почему с возрастом человеку все сложнее найти друзей

Вы устроились на высокооплачиваемую работу, у вас есть любимый человек, хорошая квартира, но некого даже пригласить в гости? Вы, наверное, заметили, что заводить настоящих друзей, а не просто знакомых, с которыми можно поболтать и обменяться шутками, становится всё труднее. Предлагаю узнать, почему так происходит.







1. У вас много обязанностей







Обязанности отнимают много сил и времени. И у всех тех людей







Обязанности отнимают много сил и времени. И у всех тех людей , с которыми вы хотели бы провести время, тоже есть целый круг обязанностей. Встретиться в обеденный перерыв? Возможно, получится через три месяца. Но и в таких случаях встречи часто отменяют, потому что может случиться что-то непредвиденное.





2. Работа - место конкуренции, а не товарищества







В школе и институте общие неудачи могли сплотить вас с







В школе и институте общие неудачи могли сплотить вас с одноклассниками , на работе все совсем не так - каждый только и думает о собственном повышении и продвижении по карьерной лестнице.





3. Отдых с коллегами может лишь утомлять







Хуже напряженной работы могут быть лишь выходные, проведенные с коллегами, которые только и говорят о работе. В такие моменты кажется, что голова сейчас просто взорвется...







Хуже напряженной работы могут быть лишь выходные, проведенные с коллегами, которые только и говорят о работе. В такие моменты кажется, что голова сейчас просто взорвется...





4. Вы уже не в школе, вас никто не распределит в группы по возрасту и общности интересов







В колледже все было просто. Любите средневековую литературу? Отлично! Вот еще







В колледже все было просто. Любите средневековую литературу? Отлично! Вот еще 25 человек , которые читают Чосера и могут обсудить с вами «Беовульфа». Да и сейчас, если вы попросите у незнакомца карандаш, дружба вряд ли завяжется





5. Доход имеет значение







Кто-то работает в крупных офисах и получает хорошую зарплату, а кто-то работает в некоммерческих организациях с минимальным бюджетом. Да и как дружить с человеком, если его гараж больше твоей квартиры?







Кто-то работает в крупных офисах и получает хорошую зарплату, а кто-то работает в некоммерческих организациях с минимальным бюджетом.Да и как дружить с человеком, если его гараж больше твоей квартиры?





6. Личная жизнь







Если вы увлечены своей второй половинкой и посвящаете ей все свое свободное время







Если вы увлечены своей второй половинкой и посвящаете ей все свое свободное время , то завести друзей будет сложно. Можно дружить парами, но и то не факт, что вы понравитесь обоим людям.





7. Дети







Раз встретили любимого человека, то и дети не за горами. А родителям в любом случае придется посвятить малышам все свое время. Если же у ваших друзей нет детей или наоборот, то ваше общение явно сойдет на нет.







Раз встретили любимого человека, то и дети не за горами. А родителям в любом случае придется посвятить малышам все свое время. Если же у ваших друзей нет детей или наоборот, то ваше общение явно сойдет на нет.





8. Вы стали разборчивым и требовательным







Давайте не будем винить Вселенную в том, что вы не можете завести друзей. Вы просто помудрели и стали лучше разбираться в людях. И вы уже не станете общаться с личностями, которые ведут себя странно и буянят, когда выпьют.







Давайте не будем винить Вселенную в том, что вы не можете завести друзей. Вы просто помудрели и стали лучше разбираться в людях. И вы уже не станете общаться с личностями, которые ведут себя странно и буянят, когда выпьют.





9. О себе нужно рассказывать







В юности было очень просто подружиться даже с соседом. Поздоровался и все - друзья навеки. Теперь же, когда вы переехали в другой город, вас никто не знает. Придется рассказывать людям всю свою







В юности было очень просто подружиться даже с соседом. Поздоровался и все - друзья навеки. Теперь же, когда вы переехали в другой город, вас никто не знает. Придется рассказывать людям всю свою биографию , что, конечно, похоже на собеседование с будущим работодателем





10. У каждого взрослого есть скелеты в шкафу







К 30 годам у вас было много времени, чтобы увлечься чем-нибудь интересным, а иногда и странным. И не сразу можно узнать о пугающих интересах нового знакомого







К 30 годам у вас было много времени, чтобы увлечься чем-нибудь интересным, а иногда и странным. И не сразу можно узнать о пугающих интересах нового знакомого , пока он сам не предложит вам поучаствовать в свинг-вечеринке





11. Общность интересов







У каждого так много интересов, что становится почти невозможным найти человека, чьи интересы полностью совпадут с вашими. Поэтому у вас могут появиться друзья, с которыми вы будете обсуждать "Игру престолов" и те, с которыми вы вместе будете ходить на йогу. И не стоит ждать, когда судьба сама подарит вам друзей. Записывайтесь в спортивные секции, смотрите сериалы и вступайте в книжные клубы.







У каждого так много интересов, что становится почти невозможным найти человека, чьи интересы полностью совпадут с вашими. Поэтому у вас могут появиться друзья, с которыми вы будете обсуждать "Игру престолов" и те, с которыми вы вместе будете ходить на йогу. И не стоит ждать, когда судьба сама подарит вам друзей. Записывайтесь в спортивные секции, смотрите сериалы и вступайте в книжные клубы.

