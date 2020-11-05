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11 причин, почему с возрастом человеку все сложнее найти друзей

Вы устроились на высокооплачиваемую работу, у вас есть любимый человек, хорошая квартира, но некого даже пригласить в гости? Вы, наверное, заметили, что заводить настоящих друзей, а не просто знакомых, с которыми можно поболтать и обменяться шутками, становится всё труднее. Предлагаю узнать, почему так происходит.




11 причин, почему с возрастом человеку все сложнее найти друзей друг, причина, сложность, человек






1. У вас много обязанностей





Обязанности отнимают много сил и времени. И у всех тех людей, с которыми вы хотели бы провести время, тоже есть целый круг обязанностей. Встретиться в обеденный перерыв? Возможно, получится через три месяца. Но и в таких случаях встречи часто отменяют, потому что может случиться что-то непредвиденное.

1. У вас много обязанностей друг, причина, сложность, человек





2. Работа - место конкуренции, а не товарищества





В школе и институте общие неудачи могли сплотить вас с одноклассниками, на работе все совсем не так - каждый только и думает о собственном повышении и продвижении по карьерной лестнице.

2. Работа - место конкуренции, а не товарищества друг, причина, сложность, человек





3. Отдых с коллегами может лишь утомлять





Хуже напряженной работы могут быть лишь выходные, проведенные с коллегами, которые только и говорят о работе. В такие моменты кажется, что голова сейчас просто взорвется...

3. Отдых с коллегами может лишь утомлять друг, причина, сложность, человек





4. Вы уже не в школе, вас никто не распределит в группы по возрасту и общности интересов





В колледже все было просто. Любите средневековую литературу? Отлично! Вот еще 25 человек, которые читают Чосера и могут обсудить с вами «Беовульфа». Да и сейчас, если вы попросите у незнакомца карандаш, дружба вряд ли завяжется

4. Вы уже не в школе, вас никто не распределит в группы по возрасту и общности интересов друг, причина, сложность, человек





5. Доход имеет значение





Кто-то работает в крупных офисах и получает хорошую зарплату, а кто-то работает в некоммерческих организациях с минимальным бюджетом.
Да и как дружить с человеком, если его гараж больше твоей квартиры?

5. Доход имеет значение друг, причина, сложность, человек





6. Личная жизнь





Если вы увлечены своей второй половинкой и посвящаете ей все свое свободное время, то завести друзей будет сложно. Можно дружить парами, но и то не факт, что вы понравитесь обоим людям.

6. Личная жизнь друг, причина, сложность, человек





7. Дети





Раз встретили любимого человека, то и дети не за горами. А родителям в любом случае придется посвятить малышам все свое время. Если же у ваших друзей нет детей или наоборот, то ваше общение явно сойдет на нет.

7. Дети друг, причина, сложность, человек





8. Вы стали разборчивым и требовательным





Давайте не будем винить Вселенную в том, что вы не можете завести друзей. Вы просто помудрели и стали лучше разбираться в людях. И вы уже не станете общаться с личностями, которые ведут себя странно и буянят, когда выпьют.

8. Вы стали разборчивым и требовательным друг, причина, сложность, человек





9. О себе нужно рассказывать





В юности было очень просто подружиться даже с соседом. Поздоровался и все - друзья навеки. Теперь же, когда вы переехали в другой город, вас никто не знает. Придется рассказывать людям всю свою биографию, что, конечно, похоже на собеседование с будущим работодателем

9. О себе нужно рассказывать друг, причина, сложность, человек





10. У каждого взрослого есть скелеты в шкафу





К 30 годам у вас было много времени, чтобы увлечься чем-нибудь интересным, а иногда и странным. И не сразу можно узнать о пугающих интересах нового знакомого, пока он сам не предложит вам поучаствовать в свинг-вечеринке

10. У каждого взрослого есть скелеты в шкафу друг, причина, сложность, человек





11. Общность интересов





У каждого так много интересов, что становится почти невозможным найти человека, чьи интересы полностью совпадут с вашими. Поэтому у вас могут появиться друзья, с которыми вы будете обсуждать "Игру престолов" и те, с которыми вы вместе будете ходить на йогу. И не стоит ждать, когда судьба сама подарит вам друзей. Записывайтесь в спортивные секции, смотрите сериалы и вступайте в книжные клубы.

11. Общность интересов друг, причина, сложность, человек





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