10 самых важных фактов о яйцах от Росконтроля

Публикуем статью с сайта Росконтроля, в которой рассказывается, чем белые яйца отличаются от коричневых, какие из них можно назвать диетическими и действительно ли холестерин в яйцах особенно опасен.









1. Яйца полезны и питательны. В среднем куриное яйцо содержит 80 килокалорий. По калорийности оно эквивалентно яблоку среднего размера, половине банана, 100 граммам говяжьего языка или куриных окорочков. Кроме того, в яйцах содержатся ценные витамины, микроэлементы и белок. Употребление в пищу яиц не только обеспечивает энергией, но и положительно сказывается на состоянии волос, зрения и всего организма.



2. Холестерин в яйцах не так опасен, как принято считать — он содержится только в желтке и уравновешивается лецитином (вещество, также содержащееся в яйцах и помогающее перерабатывать холестерин и жиры).



3. Есть сырые яйца опасно. Вкусный гоголь-моголь может принести неприятные последствия в виде сальмонеллеза. Опасная бактерия часто находится в сырых яйцах и погибает при тепловой обработке. Также важно тщательно мыть яйца и не допускать попадания микробов с поверхности скорлупы в яичную массу.



4. В среднем, курица-несушка приносит примерно 250 — 300 яиц в год. Чтобы снести одно яйцо ей нужно около суток.

5. Белые яйца так же полезны, как и коричневые. Вопреки распространенному мифу об исключительной пользе и вкусовых качествах коричневых яиц в сравнении с белыми, последние ничуть не хуже. Разница заключается лишь в породе кур, которые несут эти самые яйца. Цвет скорлупы зависит от масти несушки — у рябых яйца коричневые и бежевые, а белые куры несутся белыми яйцами. Цвет желтка зависит только от диеты курицы . 6. Япония — мировой лидер по потреблению куриных яиц. В среднем, каждый житель страны ежедневно съедает по одному яйцу.7. Диетические яйца полезнее столовых. Классификация яиц на диетические и столовые зависит от их свежести. Диетическими считаются яйца, хранившиеся при положительной температуре не более 7 суток после снесения. Столовые могут храниться до 25 суток. Диетические, в свою очередь, делятся на отборные (от 65 граммов) и яйца I (не менее 55 граммов) и II (не менее 45 граммов) категорий.8. Яйца нельзя хранить рядом с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают запахи.9. Чем дольше яйцо подвергалось термической обработке, тем тяжелее оно усваивается. Яйцо, сваренное вкрутую переварится организмом примерно за три часа . Именно поэтому крутые яйца лучше не есть перед сном.10. Чтобы определить свежесть яйца можно опустить его в чашу с холодной водой. Чем свежее яйцо, тем меньшего размера его воздушная камера, значит, яйцо утонет. В то же время, несвежее яйцо всплывет на поверхность , такое яйцо не желательно употреблять в пищу.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)