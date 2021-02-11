Как быстро почистить сетку вытяжки от жира

На сетке вытяжки часто скапливается жир и пыль. Как очистить сетку без усилий и химии? Это намного проще, чем кажется!





Подготовьте сетку и подходящее по размеру ведро, которое можно ставить на плиту и нагревать.





Наберите воды столько, чтобы погрузилась половина сетки. Доведите до кипения воду. На такой объём воды добавьте полпачки соды постепенно, по ложке, так как она будет пениться. Затем уменьшите огонь до небольшого, опустите сетку и «варите» её около 20 минут с одной стороны.



Затем просто промойте под проточной водой, протирая остатки грязи обычной щёткой! Без каких-либо усилий.



Посмотрите на разницу на сетке! Сразу видно, как хорошо очистилась половина, которая была погружена в воду с содой. Конечно же, после этого процедуру нужно повторить, но уже для второй половины.



Подробнее о том, как почистить сетку вытяжки содой, смотрите в видео ниже:

