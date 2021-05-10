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Почему в отечественных квартирах нельзя устанавливать душ-трап


Почему в отечественных квартирах нельзя устанавливать душ-трап

Каждый хозяин хочет, чтобы его жилище было комфортным, а также выглядело максимально привлекательным. Сегодня существует огромное количество самых разнообразных дизайнерских решений для жилых, технических и санитарных помещений. Например, очень интересно выглядит слив для ванны под названием душ-трап. Очень удобная штука. Правда, устанавливать ее в квартирах нельзя. Выясним, почему же все обстоит именно так.

Полезная вещь. |Фото: priceguard.ru.

Полезная вещь. |Фото: priceguard.ru.

 

Некоторые спросят: зачем вообще делать какой-то там душ-трап? На самом деле вещь это чрезвычайно полезная и удобная. Она позволяет освободить больше пространства в санузле. Душ-трап обладает огромной вариативностью с эстетической точки зрения. Считается, что данный вид сантехники был бы хорош еще и тем, что позволяет предотвратить затопление помещения. Делают ловушки для воды в виде подиума или стяжки. Примечательно, что во многих странах мира душ-трапы являются разрешенным сантехническим решением, однако в России дела обстоят иначе.
Есть проблемы. |Фото: stroidomsait.ru.

Есть проблемы. |Фото: stroidomsait.ru.

 

Главная проблема вокруг душ-трапов сводится к тому, что их установка в любом случае будет классифицироваться, как «перепланировка жилого помещения». Все потому, что установка «ловушки» требует переноса части сантехники.
А это означает, что на внесение подобных изменений нужно сначала получить разрешение. Беда в том, что у чиновников на этот счет есть огромное количество поводов дать красный свет. Если же поставить душ-трап без разрешения, то такое улучшение жилья будет классифицироваться, как незаконная перепланировка. Квартиру после этого уже нельзя будет продать, а на хозяина наложат нешуточный штраф.
Понадобится перепланировка. |Фото: 04868.com.ua.

Понадобится перепланировка. |Фото: 04868.com.ua.

 

Вопрос о душ-трапах поднимался в последний раз на официальном уровне в 2018 году. Тогда же Мосжилинспекция подтвердила запрет на их установку, сославшись на документы, принятые в этой области в 2016 году. Так почему же вокруг данной разновидности душевого слива в родном Отечестве бурлят такие страсти? На самом деле запрет основан на вполне конкретных причинах.
Есть разные варианты. |Фото: easydrain.de.

Есть разные варианты. |Фото: easydrain.de.

 

Первая и самая главная причина запрета заключается в том, что для установки душ-трапа необходимо выполнять поднятие уровня пола. Его новая высота должна будет не только прятать коммуникации, но и обеспечивать достаточный уклон для стекания воды. В конечном итоге, такое улучшение будет создавать лишнюю (а иногда и вовсе недопустимую) нагрузку на перекрытия дома. Правда, актуально это преимущественно для домов старых моделей.
Выглядит мило. |Фото: roomester.ru.

Выглядит мило. |Фото: roomester.ru.

 

Вторая причина, по которой введен запрет – это недоступность (или труднодоступность) замурованных в пол коммуникаций душ-трапа. В случае дефекта труб, получить к ним оперативный доступ не получится. А значит подобная перепланировка ухудшает условия жизни соседей, которых может банально затопить в случае неполадок наверху.
Можно попробовать выкрутиться. ¦Фото: yandex.ru.

Можно попробовать выкрутиться. ¦Фото: yandex.ru.

 

Можно ли как-то официально обойти запрет? Да, можно, существует ряд исключений, которые помогут установить душ-трап в жилище. С высокой долей вероятности коммунальщики разрешат установить ловушку-слив на подиуме или трапе. Разрешение могут дать также в том случае, если при перепланировке будет сохранен доступ к коммуникациям. Сделать это можно при помощи установки специального поддона на ножках. Наконец, душ-трап разрешат поставить в апартаментах, за исключением тех случаев, когда оные находятся в доме, где уже есть нормальные жилые квартиры.

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Почему в отечественных квартирах нельзя устанавливать душ-трап

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