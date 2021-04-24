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Метод стрельбы Джона Уика – реальная техника спецназа, а не голливудская сказка


Метод стрельбы Джона Уика – реальная техника спецназа, а не голливудская сказка

Голливудские фильмы – традиционные чемпионы по количеству разнообразных кино-грехов, особенно, когда речь заходит о боевиках. Безусловно, главная задача создателей кино - не достоверная передача действительности, а создание красочной и интересной «картинки». Тем не менее, не все оказывается враньем даже в американских боевиках. Например, метод стрельбы, используемый персонажем Киану Ривза – Джоном Уиком в одноименном фильме является вполне реальной техникой полицейского спецназа.

Вполне реальная техника обращения с оружием. |Фото: shnyagi.net.

Вполне реальная техника обращения с оружием. |Фото: shnyagi.net.

 

Сразу стоит отметить, что «Джон Уик» все еще остается триллером и боевиком. А потому все экшен-сцены в нем созданы не для передачи какой-то достоверности, а для достижения максимальной зрелищности. Совершенно понятно, по какой единственной причине телохранители во время перестрелки в музее «предпочитают» для чего-то вбегать непосредственно в кадр, чтобы тут же быть убитыми главным героем вместо того, чтобы стрелять в Уика через весь коридор. Тем не менее, в основе «показушной» экшен-хореографии данной ленты лежат вполне реальные техники стрельбы.
Киану инструктировали настоящие бойцы спецподразделений. |Фото: goodfon.ru.

Киану инструктировали настоящие бойцы спецподразделений. |Фото: goodfon.ru.

 

Чаще всего Киану Ривз пользовался при постановке экшен-сцен техникой «Center Axis Relock» или просто CAR. Данная методика была разработана Полом Кастлом, который 27 лет прослужил сначала в оперативном подразделении британской полиции, а потом в личной охране королевы Елизаветы II.
В последствии Пол стал теоретиком и инструктором Sabre Tactical Training and Research, Inc, где занимался подготовкой британских, американских и некоторых других стрелков. Систему CAR он создал в 1992 году. Сначала ее перенял американский отряд полиции особого назначения SWAT. Затем техникой заинтересовались и в Пентагоне.
Гражданских этой технике обычно не учат. |Фото: YouTube.

Гражданских этой технике обычно не учат. |Фото: YouTube.

 

Техника обращения с оружием «Center Axis Relock» сконцентрирована на ведении боя на коротких и суперкоротких дистанциях. Основные положения CAR сводятся к скорости стрельбы и перезарядке, умению стрелять навскидку, навыку быстрого поиска оптимального укрытия. Также больше внимание в CAR уделяется психологической подготовке стрелков и умению сохранять хладнокровие даже в тяжелой ситуации. Во время непосредственной стрелковой подготовки CAR уделяет большое внимание навыку «естественной фокусировки» глаз человека на объекте и умению соотносить траекторию выстрела с точкой фокусировки на «инстинктивном» уровне.
Техника специально для экономии времени. ¦Фото: lastday.club.

Техника специально для экономии времени. ¦Фото: lastday.club.

 

Особенно хороша система подготовки CAR в контексте ведения огня на вскидку, а также в неудобных для стрелка условиях. Благодаря ей, например, существенно повышается эффективность стрельбы бойцов при использовании последними приборов ночного виденья или противогазов, которые естественным образом затрудняют привычное прицеливание. Главное достоинство CAR – это экономия времени. Кстати, на сегодняшний день это одна из немногих методик обращения с оружием, которой запрещено учить гражданское население на постоянной основе.

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Метод стрельбы Джона Уика – реальная техника спецназа, а не голливудская сказка

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