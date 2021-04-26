С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...
  • Отари Хидирбегишвили
    После смерти Ленина Сталин всячески развивал культ «Ильича», поскольку фигура Ленина, которая была «живее всех живых»...Почему не похорон...

7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам


7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

В послевоенный период зарубежные знаменитости не слишком часто приезжали в СССР, и каждый визит становился для советских людей настоящим событием. Но и для самих звёзд мировой величины поездка в загадочную страну была сродни приключению. Одни ожидали увидеть в России медведей, разгуливающих по улицам, а другие представляли себе Советский Союз совершенно дикой страной.

Ив Сен-Лоран


Прогулки по Москве моделей в платьях французского модельера. Ив Сен-Лоран.

Прогулки по Москве моделей в платьях французского модельера. Ив Сен-Лоран.

 

Известный модельер прибыл в Советский Союз летом 1959 года в сопровождении двенадцати моделей. Показ модного дома Dior продлился пять дней, а посетили его больше одиннадцати тысяч гостей. Необычная для модниц нашей страны коллекция была удивительно непрактична в советских буднях, но от этого ещё больше притягательным казался показ. Где бы ещё могли наши соотечественницы увидеть впечатляющие коротенькие платья и сарафаны, а уж тюль с нежной вышивкой и вовсе казался диковинкой.

Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида


Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида в Кремле. / Фото: www.rbc.ru

Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида в Кремле. / Фото: www.rbc.ru

 

Казалось, в визите двух кинодив на II Московский международный кинофестиваль в 1961 году не было ничего необычного, за исключением того, что актрисы, встретившиеся в Кремле, оказались одеты абсолютно одинаково.
Правда, на Элизабет Тейлор было оригинальное платье от известного модного дома, а вот Джина Лоллобриджида красовалась в искусной его копии. Естественно, фотографы никак не могли оставить без внимания этот факт, и вскоре снимки актрис в одинаковых нарядах облетели все зарубежные издания.

Дэвид Боуи


Дэвид Боуи на Красной площади. / Фото: www.rbth.com

Дэвид Боуи на Красной площади. / Фото: www.rbth.com

 

Первый визит музыканта в СССР состоялся весной 1979 года. Он пересек Советский Союз на поезде по Транссибирской магистрали. Дэвид Боуи сел в свой вагон во Владивостоке, а двухнедельное путешествие произвело на него неизгладимое впечатление. Он рассказывал о невероятных просторах и восторгался красотами природы. Исполнитель с огромным удовольствием общался с двумя очаровательными проводницами своего вагона, пел им песни и называл впоследствии своими первыми советскими поклонницами. А уже на следующий день после прибытия в Москву музыкант с изумлением наблюдал за масштабной первомайской демонстрацией из окна гостиницы.
Дэвид Боуи в СССР. / Фото: www.openrussia.org

Дэвид Боуи в СССР. / Фото: www.openrussia.org

 

Позже музыкант опишет свои впечатления о поездке, назвав её приключением, сложившимся в удивительный опыт. Спустя три года он вернётся в Советский Союз в качестве туриста вместе со своим приятелем Игги Попом. И лишь в 1996 году его приезд в Россию дал возможность поклонникам исполнителя услышать его живой концерт.

«Boney M»


7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

«Boney M» на Красной площади. / Фото: www.pastvu.com

 

В конце 1970-х популярность этой немецкой группы была просто необыкновенной, а потому визит её в Советский Союз никак не мог остаться без внимания. Исполнителей встречали необыкновенно тепло, а музыканты могли в полной мере насладиться и вниманием благодарных зрителей после выступления в концертном зале «Россия», и собственными прогулками по Москве. Впрочем, провели время участники группы с пользой: они смогли записать видеоклип непосредственно на Красной площади.

Элтон Джон


Элтон Джон в Петергофе вместе с мамой, 1979 год. / Фото: www.pastvu.com

Элтон Джон в Петергофе вместе с мамой, 1979 год. / Фото: www.pastvu.com

 

Прибытие в СССР музыканта такой величины, как Элтон Джон, было чем-то сродни фантастике. Сам исполнитель проникся симпатией к нашей стране и стал радовать своих поклонников визитами. Тот же его приезд запомнился исполнением одного из хитов непосредственно в ресторане гостиницы «Европейская» в Ленинграде, где певец проживал. Музыкант в результате поездки остался впечатлён невероятными красотами Эрмитажа и Петергофа, где ему удалось побывать. Впоследствии Элтон Джон делился своими впечатлениями, рассказывая, сколь сильно он любит русские леса, и рассказывал о том, как ему довелось кормить лосей. Насколько история с лосями правдива, доподлинно неизвестно.

Арнольд Шварценеггер


Арнольд Шварценеггер и Юрий Власов. / Фото: www.interesnyefakty.org

Арнольд Шварценеггер и Юрий Власов. / Фото: www.interesnyefakty.org

 

Американский актёр прибыл в СССР в 1988 году для съёмок в фильме «Красная жара», но Шварценеггер совместил в этой поездке приятное с полезным. Он приобрёл для супруги шубку из горностая и смог встретиться с человеком, которого считал своим кумиром. После встречи с известным штангистом Юрием Власовым актёр подарил последнему свою фотографию с надписью: «Ты мой идол, Юрий Власов». Всё дело в том, что за 27 лет до этой встречи юный Арнольд Шварценеггер сам брал автограф у легендарного штангиста во время чемпионата мира по тяжёлой атлетике, проходившем в Вене.

«Pink Floyd»


7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

«Pink Floyd» на ВДНХ в павильоне космонавтики. / Фото: www.livejournal.com

 

У поклонников группы в 1988 году не было никакой возможности насладиться музыкой в исполнении Pink Floyd. Большой удачей для самих музыкантов было то, что им позволили посмотреть на запуск ракеты «Союз ТМ-7». Нужно понимать, что в то время отношение партийного руководства к творчеству «Pink Floyd» было слишком однозначным. Всем, кто являлся поклонником группы, приходилось скрывать свои музыкальные пристрастия. Правда, спустя всего год после первого визита группа «Pink Floyd» прибыла в СССР с концертами, которые проводились в «Олимпийском». Все четыре пятичасовых шоу «Pink Floyd» прошли с аншлагами.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

И не забудьте:
7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданамПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Фанаты испугались за подавленное состояние втянутой в скандал вдовы Табакова

Читать
Полина Гагарина содрогнулась от боли во время концерта в Челябинске
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Полина Гагарина содрогнулась от боли во время концерта в Челябинске

Концерт в Челябинске обернулся для Полины Гагариной травмой плеча
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Концерт в Челябинске обернулся для Полины Гагариной травмой плеча

Подруга-блондинка Макса Барских показала, что прячет под кожаным плащом: яркие фото
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Подруга-блондинка Макса Барских показала, что прячет под кожаным плащом: яркие фото

Светская премьера фильма-концерта «Леонид Агутин. Cosmo life»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЕва.ру

Светская премьера фильма-концерта «Леонид Агутин. Cosmo life»

24 апреля состоялась светская премьера фильма-концерта «Леонид Агутин. Cosmo life» с участием главного героя и приглашенных гостей в кино...
Встречайте, мистер Х: кто стал четвертым ведущим премии МУЗ-ТВ?
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Встречайте, мистер Х: кто стал четвертым ведущим премии МУЗ-ТВ?

Джек Блэк вакцинировался от COVID-19 и стал Капитаном Америкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Джек Блэк вакцинировался от COVID-19 и стал Капитаном Америкой

Американские СМИ обвинили «Оскар» в недостаточной расовой инклюзивности
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

Американские СМИ обвинили «Оскар» в недостаточной расовой инклюзивности

Панкам расслабиться: «Ред хот чили пепперс» в Израиль снова не приедет
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Панкам расслабиться: «Ред хот чили пепперс» в Израиль снова не приедет

«В кровать затаскивал третью женщину»: вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Материал, выбранный редакторами МиртесенStopnews Online

«В кровать затаскивал третью женщину»: вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой

Как же выручал меня мой талантливый земляк: Стас Пьеха рассказал, каково это - быть Неваляшкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСуть Событий

Как же выручал меня мой талантливый земляк: Стас Пьеха рассказал, каково это - быть Неваляшкой

Стас Пьеха признался, что на шоу «Маска» ему очень помогло то, что Неваляшку практически до последнего принимали за юмориста Юрия Гальцев...
Культовые фотографии без фотошопа в исполнении Джона Малковича
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Культовые фотографии без фотошопа в исполнении Джона Малковича

1
«Содрогнулась от боли»: Полина Гагарина доигрывала концерт с вывихнутым плечом
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

«Содрогнулась от боли»: Полина Гагарина доигрывала концерт с вывихнутым плечом

Телохранитель Тимати рассказал о своей зарплате
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

Телохранитель Тимати рассказал о своей зарплате

Скандальное признание Прокловой в эфире НТВ разделило звезд шоу-бизнеса на два лагеря
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Скандальное признание Прокловой в эфире НТВ разделило звезд шоу-бизнеса на два лагеря

Бывшие мужья покойной Легкоступовой устроили скандал в эфире Первого канала
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Бывшие мужья покойной Легкоступовой устроили скандал в эфире Первого канала

В МХАТ им. Горького высказались по поводу изменений в руководстве
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

В МХАТ им. Горького высказались по поводу изменений в руководстве

Эдуард Бояков и Захар Прилепин сохранят позиции художественного руководителя и его заместителя соответственно после изменения устава МХАТ...
Группа «Монгол Шуудан» стала гостем нового выпуска программы «Концертник»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Группа «Монгол Шуудан» стала гостем нового выпуска программы «Концертник»

Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Светлана Светличная попала в больницу с подозрением на инсульт

«Зачем себя так позорить»: щеголяющая без трусов Каменских взбесила россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенMiloMarket

«Зачем себя так позорить»: щеголяющая без трусов Каменских взбесила россиян

Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Церемонию вручения "Оскара" посмотрело рекордно низкое число зрителей

Почему Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук делали вид, что не знакомы
Материал, выбранный редакторами МиртесенШоубиз- бессмысленный и беспощадный

Почему Элина Быстрицкая и Сергей Бондарчук делали вид, что не знакомы

В Москве состоится концерт балканской музыки
Материал, выбранный редакторами Миртесен100 Дорог

В Москве состоится концерт балканской музыки

Светлана Лобода появилась перед журналистами в золоте
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Светлана Лобода появилась перед журналистами в золоте

Тимати рассказал, что досталось Решетовой после их разрыва
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Тимати рассказал, что досталось Решетовой после их разрыва

В разработку запущена телеадаптация «Американского психопата»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

В разработку запущена телеадаптация «Американского психопата»

Нагиев будет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Нагиев будет четвертым ведущим ежегодной премии МУЗ-ТВ

Тимати рассказал, что оставил Решетовой после разрыва отношений
Материал, выбранный редакторами МиртесенНью Информ

Тимати рассказал, что оставил Решетовой после разрыва отношений

Александр Ревва поддержал покинувшего "Маску" Стаса Пьеху
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Александр Ревва поддержал покинувшего "Маску" Стаса Пьеху

Кудрявцева пожаловалась на слишком усердную домработницу
Материал, выбранный редакторами МиртесенЭкономика сегодня

Кудрявцева пожаловалась на слишком усердную домработницу

Главная любовь Надежды Мейхер – бизнесмен Михаил Уржумцев, который украл ее сердце (Видео)
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Главная любовь Надежды Мейхер – бизнесмен Михаил Уржумцев, который украл ее сердце (Видео)

Мужья покойной певицы Валентины Легкоступовой встретились лицом к лицу
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитэксперт

Мужья покойной певицы Валентины Легкоступовой встретились лицом к лицу

Фанатка с громкими криками ворвалась в гостиничный номер Егора Крида
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Фанатка с громкими криками ворвалась в гостиничный номер Егора Крида

Галкин вспомнил, как с Киркоровым и Пугачевой попал в неловкую ситуацию в лифте
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Галкин вспомнил, как с Киркоровым и Пугачевой попал в неловкую ситуацию в лифте

Картина дня

наверх