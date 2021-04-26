7 самых ярких визитов зарубежных звёзд в СССР: Чем запомнились они советских гражданам

Как же выручал меня мой талантливый земляк: Стас Пьеха рассказал, каково это - быть Неваляшкой

Стас Пьеха признался, что на шоу «Маска» ему очень помогло то, что Неваляшку практически до последнего принимали за юмориста Юрия Гальцев...