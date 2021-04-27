Подделки Шедуэлла, или как двум нищим неграмотным воришкам удалось одурачить лондонскую аристократию

В середине 19-го века, на антикварном рынке Лондона внезапно появилось огромное количество, предположительно, средневековых свинцовых артефактов неизвестного происхождения. Естественно, поднимались вопросы о подлинности данных предметов. Антиквары в один голос утверждали, что артефакты подлинные. В конце концов открылась страшная правда — это искусно выполненные подделки. Но самым интересным во всём этом было то, что сделали эти «предметы древности» два человека, абсолютно не разбирающихся ни в истории, ни в археологии. Как же удалось неграмотным преступникам обмануть опытных и грамотных антикваров?
В те времена, в Великобритании было очень много нищих. В свою очередь, даже этот низший класс, делился на, своего рода, сословия. Бездомных, которые обходили берега Темзы, каждый день, в поисках, выброшенного на берег мусора, чтобы отыскать там хоть что-то чем бы можно поживиться, называли «грязные жаворонки». Эту категорию людей презирали даже мусорщики. То есть это было самое лондонское дно.
Изделия после выплавки обрабатывали вначале кислотой, а потом речным илом.
Именно два неграмотных представителя этого дна, смогли обмануть всю аристократическую верхушку Великобритании того времени. Двое мелких воришек — Ульям Смит (Билли) и Чарльз Итон (Чарли). В один прекрасный день они поняли, что их промысел никогда не сможет, не то что принести больших денег, а и просто прокормить их. Тут Билли и Чарли осенило: антиквариат можно изготавливать самим! Эти двое стали авторами подделок, которые сегодня носят название «подделки Шедуэлла».
Двум неграмотным нищим удавалось дурачить всю верхушку лондонской аристократии в течение нескольких лет.
В 1857 году Смит и Итон запустили производство различных «средневековых» предметов. В Париже они отлили формы из гипса. Потом в этих формах из свинцового сплава они мастерски изготавливали медальоны, амулеты, монеты, которые так охотно скупали богачи. Вся английская знать была в восторге от этих вещиц с бессмысленными надписями и беспорядочной нумерацией.
Билли и Чарли не умели даже писать.
За счёт примитивизма их дилетантской техники получались вполне аутентично выглядящие предметы древности. Продукция была неумелой и сырой. Края были неровными, на поверхности были ямки. Фигуры рыцарей были достаточно плохо прорисованы, их лица были какими-то детскими, а вместо шлема на головах красовались какие-то странные шипы.
Надписи были просто бессмысленными каракулями, поскольку ни Билли, ни Чарли попросту не умели писать. Для того,чтобы предметы выглядели старинными, преступники обрабатывали их кислотой, а затем покрывали слоем речного ила. Даты Смит и Итон вырезали в промежутке между 11 и 16 веками. Причём даты делались арабскими цифрами, а они в Европе до 15 века не использовались.
Подделки были настолько грубыми, что это сыграло мошенникам на руку.
Несмотря на все грубые ошибки, просто вопиющие несоответствия, историки подтверждали подлинность этих подделок. Никто из них даже бровью не повёл! Чарльз Роуч Смит, ведущий антиквар и соучредитель Британской археологической ассоциации, даже заявил: « Сама по себе грубость, с которой выполнены эти предметы, является доказательством их подлинность. Любой фальсификатор сделал бы аккуратнее и лучше!»
Так что неумелость лондонских аферистов выступила на их стороне. Роуч Смит придумал также очень удобную предысторию для этих подделок. Он сказал, что эти предметы не что иное, как религиозные жетоны, времён правления Марии І в Англии.
Подделки приняли за религиозные жетоны времён правления Марии І.
Изготовлены они были по мнению эксперта с целью заменить предметы религиозного культа, уничтоженные во времена английской Реформации. За неполных пять лет бывшие воришки Билли и Чарли произвели от 5000 до 10000 подделок. Подвела их, как это водится, жадность. Огромное количество артефактов начало вызывать подозрения специалистов.
В 1858 году Генри Сайер Кьюминг в своей лекции для Британской археологической ассоциации назвал эти артефакты «очень грубыми попытками обмануть общественность» и резко осудил их. Текст лекции опубликовали уважаемые издания The Gentleman's Magazine и The Athenaeum. Уровни продаж подделок очень резко упали.
То, что на подделках использовалась арабская нумерация ничуть не смутило антикваров.
Известный продавец антиквариата Джордж Иствуд, который торговал этими предметами, подал на эти журналы в суд за клевету. Суд не признал издания виновными, так как там имя Иствуда не называлось. Но хоть Джордж Иствуд и проиграл дело, а никто так и не доказал, что данная продукция поддельна. Торговля спокойно продолжалась.
Не все на этом успокоились. Чарльз Рид, британский политик и антиквар, решил начать собственное расследование. Он стал расспрашивать людей о строительной площадке Шедуэлла, где, как утверждали Билли и Чарли, они нашли артефакты. Билли начал выдумывать, что он пробрался на площадку, подкупив охранников. Рид не нашёл больше никого, кто бы находил такие вещи на площадке. Это показалось ему странным. Не могли двое бездомных провести раскопки так качественно.
Действия аферистов не предали огласке и ещё долго продолжали торговать в антикварных лавках их подделками.
Чарльз Рид нашёл мусорщика, который готов был подтвердить в суде под присягой, что Билли и Чарли торговали поддельными древностями. Рид заплатил мусорщику, чтобы тот выследил Смита и Итона, как они это делают. Тот выяснил, где их мастерская, взломал её и похитил формы. Эти формы Рид выставил на собрании Лондонского общества антикваров в доказательство того, что вещи, в которые буквально влюбилась викторианская аристократия, не более чем подделка.
Несмотря на все старания Чарльза Рида и полное разоблачение хитрых преступников, действия Билли и Чарли широкой огласке так и не были преданы. Может из-за того, что именитым экспертам стыдно было признать, как их надули двое неграмотных воришек. А может потому, что эти подделки продолжали продавать в антикварных лавках, не желая терять прибыль.
Специалистам трудно было признать, что их дурачили столько времени необразованные нищие воришки.
Аферисты даже усовершенствовали своё мастерство в производстве подделок. В 1867 году их арестовали по заявлению священника, которому они всучили подделку. Преступников освободили за недостатком доказательств. Неизвестно, сколько бы ещё это могло продолжаться, но в январе 1870 года, Чарльз Итон неожиданно умирает от туберкулёза. Без подельника у Билли перестало так хорошо идти дело и его следы затерялись. Больше об Уильяме Смите никто не слышал.
Некоторые британские музеи хранят и по сей день образцы творчества Билли и Чарли.
Дело жизни двух безграмотных лондонских воришек, так умело обманувших весь британский бомонд, живёт и сейчас, благодаря их изделиям. Их можно до сих пор встретить в продаже, а несколько лондонских музеев хранят их в своей коллекции.
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