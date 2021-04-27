Подделки Шедуэлла, или как двум нищим неграмотным воришкам удалось одурачить лондонскую аристократию

Изделия после выплавки обрабатывали вначале кислотой, а потом речным илом.

Двум неграмотным нищим удавалось дурачить всю верхушку лондонской аристократии в течение нескольких лет.

Билли и Чарли не умели даже писать.

Подделки были настолько грубыми, что это сыграло мошенникам на руку.

Подделки приняли за религиозные жетоны времён правления Марии І.

То, что на подделках использовалась арабская нумерация ничуть не смутило антикваров.

Действия аферистов не предали огласке и ещё долго продолжали торговать в антикварных лавках их подделками.

Специалистам трудно было признать, что их дурачили столько времени необразованные нищие воришки.

Некоторые британские музеи хранят и по сей день образцы творчества Билли и Чарли.