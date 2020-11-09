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«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Одри Хепбёрн — как много в этом имени. Она была не только великой актрисой и эталоном красоты своей эпохи. Она была прекрасным человеком и любящей матерью. Помимо всего прочего, Одри много времени и сил уделяла помощи другим, особенно детям — она была послом доброй воли ЮНИСЕФ, помогала детям в бедных странах мира. Одри Хепбёрн всегда умела любить, ведь для нее дарить любовь было куда важнее, чем получать ее.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Старость меня не волнует, я боюсь одиночества.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили; никогда никого не выбрасывайте.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Для уверенности ходи с сознанием того, что ты не одна.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Всю жизнь мама внушала мне, что человек должен быть полезным. Она была уверена, что дарить любовь гораздо важнее, чем ее получать.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Жить — это как бежать по музею. И только потом вы начинаете по-настоящему осознавать, что вы увидели, думать об этом, наводить справки в книгах и вспоминать, поскольку вы не можете принять это все и сразу.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Я никогда не хотела развода. Я терпеть не могу это слово. Я вся сжимаюсь, когда его произносят, говоря обо мне. Мой идеал был выйти замуж раз и навсегда.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Брак — это пожизненный контракт. Пока человек не поймет своих глубинных желаний, он не может пойти на подобный шаг.

Я все еще познаю саму себя.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Обожаю людей, которые заставляют меня смеяться. Я правда думаю, что смеяться — это то, что я люблю больше всего. Это лечит множество болезней. Возможно, это самое важное в человеке.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Красота женщины возрастает вместе с ее годами.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Успех — это все равно что достичь какой-то круглой даты и увидеть, что вы ничуть не изменились. Успех налагает на меня обязанность жить так, чтобы быть достойной этого успеха. А если посчастливится, то даже его пережить.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Отдавать — значит жить. Если прекратишь отдавать, то не для чего будет жить.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Если тебе понадобится рука помощи, знай: она у тебя есть — твоя собственная. Когда ты станешь старше, ты поймешь, что у тебя две руки: одна — чтобы помогать себе, другая — чтобы помогать другим.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Мое единственное рождественское желание — это мир.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Я еще многого не знаю, но обязательно узнаю. Вот почему я не хочу быть связанной с чем-то или даже с кем-то.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Люди ассоциируют меня с тем временем, когда фильмы были приятны, когда женщины в кино носили красивые платья и играла прекрасная музыка.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

Я горжусь, что занималась делом, которое приносит удовольствие, создает красоту, пробуждает совесть, вызывает сострадание и — может быть, самое главное — дает миллионам возможность отдохнуть от нашего такого жестокого мира.

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

«Я родилась с невероятным желанием любви и страстной потребностью дарить ее» (Одри Хепбёрн)

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