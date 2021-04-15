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Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого?

10 000 долларов — это очень внушительная сумма, получив её в распоряжение, можно приобрести многое, но вряд ли среднестатистический человек решит потратить всё это на покупку смартфона (о поклонниках Vertu речь, конечно же, не идёт).
Но вот в 80-х годах прошлого века в переводе на нынешние деньги именно столько и стоил первый мобильный телефон Dynatac 8000X от Motorola. Узнать о том, сколько бы сейчас стоили выдающиеся девайсы, вошедшие в историю, можно ниже.




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Motorola Dynatac 8000X

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







Итак, Motorola Dynatac 8000X, выпущенный в 1984 году, стал первым вышедшим в продажу портативным мобильным телефоном. Несмотря на аккумулятор размером с кирпич, этот телефон мог на тот момент предложить всего 30 минут в режиме разговора и 8 часов в режиме ожидания. Тогда этот девайс стоил $3995, что в переводе на сегодняшний день равно $9100.






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Mobira Cityman 900

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







Этот винтажный телефон от Nokia, выпущенный в 1987 году, получил никнейм «Gorba» в честь Михаила Горбачёва, который был замечен за его использованием. Удержать этот телефон наверняка было нелегко, он весил 790 граммов и стоил тоже немало, сегодня его цена составила бы $9900.






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Motorola MicroTAC 9800X

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







Инновационный телефон от Motorola проложил путь флип-девайсам, которые были популярны лет 10 назад, а сейчас снова входят в моду в некоторых странах.
Данный телефон стал самым тонким и лёгким на тот момент, а выпущен он был в 1989 году. Тогда он стоил около 4 тысяч долларов, что сейчас равнялось бы почти 7 тысячам.






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Nokia 1011

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







Nokia 1011, известный также как Mobira Cityman 2000, увидел свет в 1992 году и стал первым GSM-телефоном, вышедшим в массовое производство. Его стоимость тоже внушительная — $2500.






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IBM Simon

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







IBM Simon был выпущен в 1994 и считается первым в мире смартфоном. На то время он был впечатляющим, так как оснащался сенсорным экраном с подсветкой, 9600- бит/с модемом, 1 Мб памяти и поддерживал отправку факсов и электронном почты. Тогда его можно было приобрести вместе с контрактом от оператора за $899, а сейчас он стоил бы около 2 тысяч долларов.






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Motorola StarTAC

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







И снова Motorola. Именно этот телефон и стал первой «раскладушкой». Он был относительно небольшим, лёгким и стал одним из первых девайсов, поддерживающих вибросигнал. Сейчас StarTAC стоил бы $1508.






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Nokia 9000 Communicator

Сколько бы сегодня стоили легендарные девайсы прошлого? IBM Simon, Motorola, мобильные телефоны, нокиа







Этого зверя финская компания выпустила в 1996 году. Коммуникатор поддерживал обмен электронной почтой, позволял выходить в Интернет, редактировать документы, добавлять события в календарь и много другое. На тот момент смартфоны стали доступнее, Nokia 9000 Communicator стоил около $800, что сейчас соответствует $1207.




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