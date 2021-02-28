Не только мужчины: 10 знаменитостей, которых обвиняли в домогательствах

В марте 2020 года 68-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна осудили за домогательства и насилие, приговорив к 23 годам лишения свободы. С того самого момента, как в 2017 году прозвучали первые обвинения в его адрес, в США прошла своеобразная волна откровений. Многие знаменитости стали признаваться в том, что подверглись домогательствам со стороны других известных личностей. При этом в список обвиняемых попали не только мужчины.
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн. / Фото: www.architecturaldigest.com
В домогательствах Харви Вайнштейна обвиняли многие звёзды, однако при этом далеко не все смогли предоставить доказательства недостойного поведения продюсера. Тем не менее, во время суда были безусловно доказаны два эпизода дела, на основании чего и был вынесен приговор, предусматривающий наказание в виде лишения свободы на 23 года.
Мэрайя Кэри
Мэрайя Кэри. / Фото: www.meredithcorp.io
Конечно, в адрес женщин если и звучат обвинения, то они, как правило, единичные. Так, Майкл Анелло, глава компании, отвечавшей за безопасность исполнительницы, заявил о попытках исполнительницы соблазнить его, прикрываясь просьбой о помощи с багажом. Анелло притязания певицы отверг, а позже пригрозил ей судебными разбирательствами за оскорбления в его адрес.
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго. / Фото: www.estadao.com.br
Летом 2019 года сразу несколько женщин заявили о попытках известного оперного певца склонить их к интимной близости. Несмотря на то, что сам Пласидо Доминго категорически не признавал себя виновным, гильдия музыкантов провела собственное расследование и посчитала доказанным факт использования служебного положения для удовлетворения своих желаний. Сразу 27 женщин заявили о том, что они или сами стали объектом притязаний Доминго, или же были свидетелями его недостойного поведения. При этом одним из доказательств был рассказ о прикосновении певца к руке и колену неизвестной женщины, а ещё предпринятая попытка её поцеловать.
Кевин Спейси
Кевин Спейси. / Фото: www.apostrophe.ua
В отношении американского актёра и режиссёр впервые прозвучали обвинения в харассменте со стороны его коллеги Энтони Рэппа, который стал жертвой Спейси ещё в 14-летнем возрасте. Позже ещё 15 человек заявили о домогательствах со стороны знаменитости. При этом, учитывая нетрадиционную ориентацию Кевина Спейси, все обвинения звучали со стороны молодых людей. Прокуратура отозвала свои обвинения в связи с тем, что реальное заявление о домогательствах было только одно, но позже жертва преступления его отозвала.
Стивен Сигал
Стивен Сигал. / Фото: www.insider.zt.ua
В адрес известного актёра были высказаны обвинения со стороны трёх женщин, которые утверждали, что Стивен Сигал позволял себе во время интервью появиться в одном халате, да ещё и распахивать его на глазах у журналисток и актрис. При этом он мог себе позволить прислать симпатичной коллеге записку с приглашением провести с ним ночь. Сам актёр в ответ на обвинения лишь сказал о своих трудностях при работе с представительницами прекрасного пола.
Кэти Перри
Кэти Перри. / Фото: www.tn8.tv
Американская певица никак не комментировала обвинения в домогательстве, прозвучавшие из уст актёра и модели Джоша Клосса. Мужчина рассказывал о непристойном и агрессивном поведении исполнительницы, вознамерившейся соблазнить Клосса. Чуть позже журналистка Тина Канделаки заявила о попытках Кэти Перри во время закрытой презентации склонить её к близости. Тем не менее, официальные обвинения певице никто не предъявлял.
Чарли Шин
Чарли Шин. / Фото: www.funart.pro
Актёра и сценариста попытались обвинить в соблазнении 13-летнего подростка, снимавшегося в фильме «Лукас» в 1986 году. Доминик Брашия выступил с заявлением, но сам Чарли Шин категорически не признавал своей вины, а Кори Хэйм, якобы ставший его жертвой, скончался от пневмонии ещё в 2010 году.
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор. / Фото: www.tvsmacktalk.com
Американского комика обвиняли в домогательствах его ассистентка Ван Барнс, визажистка Тамара Делбридж и актриса Трейс Лисетт. Джеффри Тэмбор все обвинения отрицал, однако счёл нужным извиниться за своё поведение, которое, возможно, причинило кому-то дискомфорт, но он мог вести себя агрессивно лишь из-за неумения справляться со своими приступами гнева, а не по причине неуёмных желаний.
Луи Си Кей
Луи Си Кей. / Фото: www.hit.media
Американского комика неоднократно обвиняли в недостойном и даже агрессивном поведении по отношению к женщинам, а также в откровенном насилии с его стороны. Поначалу комик все раскрываемые в прессе случаи называл слухами, но после признался в нескольких случаях и раскаялся, однако извиняться перед женщинами не стал.
Джеймс Тобэк
Джеймс Тобэк. / Фото: www.insider.com
Сразу 38 женщин обвинили режиссёра, сценариста и продюсера в 2017 году в домогательствах. Джеймс Тобэк не ограничивался вниманием к молодым актрисам во время кастингов, он бесцеремонно подходил к девушкам на улице, а затем приводил их к себе в гостиничный номер или служебный трейлер, где вёл себя недостойно. После того, как в газете были опубликованы первые обвинения, в Los Angeles Times стали обращаться и другие жертвы режиссёра, которых вскоре оказалось 357.
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