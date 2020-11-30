Темнокожие актёры, арийцы-азиаты и другие тонкости, которые помогут фильму получить «Оскар»

Как можно снять фильм о гитлеровской армии на
Американская академия в 2020 году объявила список критериев, которым должен соответствовать фильм, если он хочет получить именно премию «Оскар», а не какую-либо другую. Среди требований – наличие заметного количества небелых персонажей. Пользователи соцсетей уже придумали тысячи вариантов, как может выглядеть фильм, соответствующий требованию, чтобы оставаться историчным. Вот, например, потенциальные персонажи драмы из жизни гитлеровской армии и её союзников.
Африканский легион
В интернете порой можно встретить фотографии чернокожих солдат в униформе Вермахта. Под этими фотографиями моментально нарастают сотни возмущённых комментариев, обвиняющих Голливуд в искажении истории. Ирония ситуации в том, что эти фотографии не имеют отношения к Голливуду. Они изображают реальных солдат Вермахта. Чернокожие бойцы входили сразу в несколько формирований под немецким командованием.
Первые солдаты-африканцы были завербованы немцами в 1941 году в Греции из числа военнопленных. Собственно говоря, подразделение, куда их вербовали, называлось «Германо-арабским», то есть вербовали по принципу принадлежности к арабской культуре, которая распространена, как известно, не только на Ближнем Востоке, но и по всему северу Африки. Цвет кожи новых солдат не смущал гитлеровцев.
Солдат легиона *Свободная Аравия*.
Во-первых, пушечное мясо годилось абсолютно любое, во-вторых, в отличие от полного уничтожения евреев как цели Третьего Рейха того же самого в отношении африканцев не планировалось – декларировалось, что нацисты собираются только разделить чёрный и белый миры. Для африканцев эта идея была по-своему интересна, поскольку в Африке как раз бурлили освободительные движения против колонизаторов. «Мне Франция или Германия не нужны, зато деньги перестанут утекать в карманы белых и останутся в местной экономике», - примерно так могли рассуждать чёрные сторонники Третьего Рейха.
Позже сформировали ещё несколько подразделений с чернокожими (в том числе) солдатами. К слову, бойцы Красной Армии могли столкнуться с африканскими солдатами Вермахта во время битвы за Кавказ, в которой «Германо-арабский» батальон принял участие. В целом же предполагалось, что хорошо переносящие южный климат и знающие местность «германо-арабские» бойцы будут сражаться с британцами в Африке и на Ближнем Востоке.
Чернокожие солдаты Вермахта - не голливудский новодел.
Индийский легион («Азад Хинд»)
В рядах британской армии против Третьего Рейха сражалось немало индийцев. В августе 1942 года немцы отобрали из числа британских военнопленных несколько сотен индейцев различного вероисповедания, согласившихся служить на гитлеровскую Германию. Большая часть их была индуистами – представители этой религии и сейчас нередко разделяют убеждения, что есть высшие и низшие народы, а теории гитлеровских пропагандистов об индийцах-ариях как прародителях всей европейской цивилизации должны были прийтись им по сердцу. Кроме того, четверть новых солдат Вермахта были мусульманами и четырнадцать процентов – сикхами. Возможно, перейти на службу ко вчерашнему врагу многих из индийцев побудили не идеологические соображения, а неприязнь к британцам как к колонизаторам.
Поскольку практически никто в индийском легионе на владел немецким, всё официальное общение в нём происходило на английском. Не меньше половины солдат между собой фактически общались на хинди. В общем, германским духом в индийском легионе и не пахло, что не помешало ему сражаться на стороне немцев, например, во Франции.
Индийский легион под Бордо.
Во Франции легион понёс огромные потери. Оставшихся солдат взяли в плен совместными усилиями французов и американцев и передали для трибунала Британии, присягу которой солдаты принесли до того, как перейти на сторону немцев. Самых идейных сторонников Гитлера как наиболее опасных из дезертиров расстреляли на место, остальных отправили отбывать тюремный срок в Дели. Но в Индии при встрече выживших бойцов Индийского легиона поднялось большое волнение, и британские власти вынуждены были отпустить если не всех, то многих, для порядка объявив им амнистию.
Азиаты
Хотя современные немецкие неонацисты нападают на азиатов точно так же, как на евреев, арабов или чернокожих, в Германии предпочитали считать, что в Азии есть свой собственный сорт истинных ариев. Нет, гитлеровцы не считали, что арии были предками жителей тихоокеанского побережья – это было, конечно, иносказание, аналогия. Образцовым, подобным немецкому, народом были объявлены японцы, ставшие союзниками Третьего Рейха во Второй Мировой войне.
Но если союзничество японцев с Гитлером – общеизвестный факт, то гораздо меньше известно о Туркестанском легионе, в который немцы набирали представителей тюркоязычных народов с территории СССР. В его составе можно было обнаружить представителей узбеков, казахов, татар, уйгуров, киргизов, каракалпаков, азербайджанцев и туркменов.
Туркестанский легион был очень разнообразен по этническому составу.
Естественно, изначально сотрудничество с тюркоязычными народами гитлеровской Германией не предусматривалось вовсе. По изначальной задумке народы Средней Азии, как и другие тюркоязычные народы, были предназначены только и изначально для обслуживания немецких колонизаторов. Немцев буквально заставила нужда. Несмотря на достаточно стремительное наступление вглубь СССР в 1941 году, немцы столкнулись с трудностями, которые заставили их опасаться, что силами одних только европейских по составу подразделений они победу не одержат. Так что в декабре 1941 года Гитлер дал добро на вербовку носителей тюркских языков, независимо от их «расовой полноценности».
Часть формирований Туркестанского легиона, тем не менее, признали бесполезными и даже ненадёжными после победы советских войск под Сталинградом уже в 1943 году. Солдат этих формирований разоружили. Причины не доверять «туркестанцам» были. Одни чуть не откровенно саботировали, другие даже нападали на немецких военнослужащих. Кроме того, практически все «туркестанцы» откровенно презирали своих немецких начальников как поедателей свинины.
В сентябре 1943 года один из батальонов вообще уничтожил всех находящихся рядом немцев, чтобы затем со всем имеющимся оружием и обозом перейти на сторону советской армии. Советские бойцы благодаря узбекам, из которых, в основном, состоял батальон получили две противотанковые пушки, шесть миномётов, а также приличное количество станковых и ручных пулемётов. И это может быть неплохим сюжетом для кино.
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