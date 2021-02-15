7 шикарных автомобилей из 1990-х, которые все еще можно найти на рынке

«Девяностые» считались сложным временем: бандитизм, произвол, недобор в армию. А еще тогда были действительно замечательные импортные автомобили. Некоторые из которых стали символами целой эпохи в истории необъятного Отечества. Интересно, что отдельные модели машин из 1990-х, несмотря на солидный возраст, все еще остаются на рынке и активно продаются. Самое время посмотреть на наиболее удачные и интересные образцы западного автопрома той поры.
1. Mercedes-Benz S 600 L
Очень хорошая машина, которая была недоступна простым людям. |Фото: yandex.by.
Главный автомобиль 1990-х. Интересно, что разработка легендарной машины началась еще в начале 1980-х и продвигалась крайне тяжело. Несколько раз руководство предприятия меняло вектор из-за неспособности окончательно определиться с тем, что же все-таки должно получиться на выходе. В итоге у немцев получилось сделать флагман, который смог превзойти всех конкурентов на рынке.
Сейчас по крайней мере один Mercedes-Benz S 600 L с пробегом в 450 тысяч км продается в Екатеринбурге за 900 тысяч рублей.
2. BMW 5-series (E34)
Отличный автомобиль, хотя и с дурной славой. |Фото: paultan.org.
«Пятерка» прочно ассоциируется в народе с криминальным элементом. Автомобиль появился на свет в 1987 году и сразу же покорил сердца автомобилистов в разных странах. Набор функций на момент начала 1990-х годов поражал воображение каждого водителя. По вкусу машина пришлась и бандитам на постсоветском пространстве.
В России сейчас продается несколько BMW 5-series (E34), в том числе сохраненный экземпляр с пробегом всего в 80 тысяч км.
3. Jeep Grand Cherokee
Отличная машина на любой случай жизни. |Фото: auto.youla.ru.
Очередной автомобиль «серьезных парней» для разборок. Во всяком случае именно такую мрачную репутацию машина приобрела на постсоветском пространстве. В то же время в США Jeep Grand Cherokee был машиной исключительно престижной. Выпускалась модель с 1993 по 1998 годы. Несмотря на солидный возраст, автомобиль все еще попадается на рынке. Как правило, просят за такую машину что-то около 450 тысяч рублей.
4. Nissan Patrol (Y60)
Автомобиль для поездок на охоту и рыбалку. |Фото: cars.kg.
Автомобиль, который активно использовался в 1990-е годы для поездок на охоту и рыбалку. Машина с очень долгой, сложной и славной историей, которая началась в середине XX столетия, сразу после окончания Второй мировой войны. В Россию модель проникла, начиная с четвертого поколения, и сразу же пришлась по вкусу отечественным водителям.
Сегодня как минимум один 24-летний Nissan Patrol продают в Москве за 550 тысяч рублей. Пробег авто составляет 440 км.
5. Audi A8
Говорили, что данная модель была убыточной с самого начала. |Фото: yandex.by.
Очередной флагманский автомобиль, который завоевал заслуженное признание и в России. Слава пришла к Audi A8 в первую очередь благодаря тому, что у нее был цельнометаллический кузов уже в 1994 году. При этом из компании доходило множество слухов о том, что в действительности А8 – убыточная модель, выпущенная предприятием в качестве смелого эксперимента.
Найти «восьмерку» на рынке можно даже прямо сейчас, несмотря на серьезный возраст авто из 1990-х продают за 400 тысяч рублей.
6. Volvo 960
В такую машину влезет много картошки. |Фото: favcars.com.
Флагманская модель Volvo из «лихих 90-х». Машина выпускалась с шестью кузовами и двумя двигателями. На отечественных просторах 960-ый прочной ассоциируется с поездками на дачу всей родней. В 1997 году в свет вышла обновленная модель с расширенной комплектацией. В свое время автомобиль стоил серьезных денег.
Для того, чтобы приобрести Volvo 960 сегодня, достаточно отложить 300 тысяч рублей.
7. Honda Civic
Самый массовый автомобиль японской компании. |Фото: bestcarmag.com.
Самый массовый японский автомобиль, который смог стать настоящей иконой в кругах рядовых автолюбителей. Выпускалась машина всего пять лет с 1991 года в трех типах кузова. На выбор покупателей было представлено аж 14 моторов. Автомобиль также имел огромный потенциал для тюнинга. В последнем кроется серьезная проблема, так как найти в наше время полностью заводской Honda Civic – сложная задача. Впрочем, образцы попадаются. В Петрозаводске один такой отпускают в новые руки за 250 тысяч рублей.
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