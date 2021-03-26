Зачем советским танкам нужны были «крылья» на бортах

Средство защиты. |Фото: myseldon.com.

В комплект входил вот такой зонтик. |Фото: war-book.ru.

Вот такая штуковина. |Фото: shnyagi.net.

Крепить сетки придумали еще во Вторую мировую войну. |Фото: warthunder.info.

Применяются по сей день. |Фото: yaplakal.com.

Буквально через пару лет появились кубики. |Фото: topwar.ru.

Лучше, чем ничего. ¦Фото: yandex.ru.