Зачем советским танкам нужны были «крылья» на бортах

С незапамятных времен подобно армиям, сходящимся на поле брани, сходились в постоянной борьбе создатели средств поражения живой силы противника – оружия и создатели средств защиты живой силы – брони. Иногда в попытке «дать бойцам второй шанс на выживание» мастера, конструкторы и инженеры были вынуждены предпринимать весьма странные решения. Ярчайшей иллюстрацией гонки оружия и защиты можно считать ситуацию с разработкой танков в середине XX века.
Средство защиты. |Фото: myseldon.com.
Гонка брони и оружия началась еще на заре нашей истории. Античные кузнецы-оружейники создавали клинки с ярко выраженным рубящим действием. Античные кузнецы-бронники тут же придумывали металлические тораксы. Средневековые мастера-оружейники еще больше увеличивали длину арбалетного плеча. Мастера-бронники тут же отвечали утолщением доспехов или изменением их формы. А потом началась эпоха войны машин. На поле боя выехали танки и их тут же встретили артиллерией. В ответ на это мастера пытались увеличивать броню. Оружейные конструкторы в свою очередь еще больше наращивали калибры.
В комплект входил вот такой зонтик. |Фото: war-book.ru.
В какой-то момент гонка калибров и толщины брони просто шагнула за грани разумного. Продолжать наращивание «размеров» больше не представлялось возможным. Броня получалась слишком тяжелой, а орудия слишком мощными, в результате чего их банально не выдерживал лафет. Стали появляться бронебойные снаряды, подкалиберные и конечно же кумулятивные. Чтобы противостоять таким «открывашкам», инженерам-бронникам пришлось прибегнуть к использованию композитной многослойной защиты из нескольких разных материалов, а также к созданию «дополнительных средств противодействия».
Вот такая штуковина. |Фото: shnyagi.net.
Как раз одним из таких «дополнительных средств» и была советская система ЗЭТ-1. Ее создание было обусловлено тем, что после Второй мировой войны эффективность кумулятивных снарядов выросла почти в два раза. Тогдашние Т-54, Т-55 и Т-62 оказались фактически беспомощны перед попаданием упомянутых выше снарядов.
Крепить сетки придумали еще во Вторую мировую войну. |Фото: warthunder.info.
Зайти решили, с другой стороны. В 1964 году советские инженеры представили опытный образец комплексной противокумулятивной защиты ЗЭТ-1. Система состояла из нескольких экранов. На бортах танка располагалась дополнительная пластинчатая защита, те самые загадочные крылышки, которые можно видеть на фотографиях некоторых танков. С фронта устанавливался еще один важный элемент повышения безопасности – сетчатый «зонтик», который разворачивался на пушке танка.
Применяются по сей день. |Фото: yaplakal.com.
Принцип действия системы был достаточно прост. Смысл в том, что натянутая сетка должна была ловить летящие с фронта кумулятивные снаряды и вызывать их детонацию прямо в воздухе так, чтобы между точкой выброса кумулятивной струи и броней танка, оказывалось как можно больше расстояния. В результате горячая струя ослабевала и не наносила такого ущерба броне, и с высокой долей вероятности не прожигала ее. А значит, экипаж машины выживал, да и сам танк оставался на ходу. Для этого же нужны были и металлические «крылья» расположенные на бортах машины – все для того, чтобы отдалить место выброса бронебойной струи от корпуса танка.
Буквально через пару лет появились кубики. |Фото: topwar.ru.
Система ЗЭТ-1 вовсе не была чем-то абсолютно новым. Кумулятивные боеприпасы знали еще во Вторую мировую войну. Более того, тогда же появились и первые ручные противотанковые гранатометы с кумулятивными боеприпасами. Уже к концу первой мировой войны танкисты стран антигитлеровской коалиции додумались устанавливать пассивную противокумулятивную защиту в виде сеток. Немцы же чаще всего ставили над броней дополнительные металлические экраны. Примечательно, что данный способ противодействия кумулятивным боеприпасам используется по сей день.
Лучше, чем ничего. ¦Фото: yandex.ru.
А что же система ЗЭТ-1? Ее ждал грустный конец. Несмотря на то, что в руководстве дали зеленый свет и ЗЭТ-1 начали производить, в танковых войсках сетка не прижилась. Периодически ее использовали на учениях, однако большую часть времени защита проводила в «закромах родины» на случай войны. После установки, сетчатый экран находился в походном положении. Перевод защиты в боевой режим занимал 1-3 минуты, в зависимости от степени подготовленности экипажа. К концу 1960-х годов советская армия получила танки с принципиально новым композитным бронированием, которое сделало сетчатые средства противодействия фактически бесполезными.
Более того, в 1965 году Богдан Войцеховский получил Ленинскую премию за создание динамической танковой защиты (кубики с тротилом). Правда тогда, по ряду причин, технологию в серию не запустили, отложив ее внедрение в долгий ящик аж до начала 1980-х годов.
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