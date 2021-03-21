Копеечное удобрение для всех растений

Тема удобрений несомненно всегда будет актуальна для тех, у кого есть комнатные растения, дача или огород, ведь все хотят получить здоровые, красивые растения и хороший урожай. Получить же все это поможет водоросль — хлорелла.





В ней содержится невероятное количество витаминов и микроэлементов, благодаря которым хлорелла становится эффективным биостимулятором роста как для корневой системы, так и для всего растения в целом. Она так же усиливает иммунитет растений и уничтожает патогенные микроорганизмы в почве.

Кроме того, потратиться на хлореллу вам нужно лишь единожды, ведь дальше вы сможете очень просто выращивать ее и самостоятельно.



Вам потребуются:

суспензия хлореллы;

вода;

комплексное удобрение



Для выращивания хлореллы нам потребуется нехлорированная отстоявшаяся вода комнатной температуры и емкость подходящего размера. Удобнее всего будет использовать пятилитровую бутылку. Заполняем бутылку водой примерно до уровня, на котором начинает сужаться горлышко.

Далее берем немного теплой воды и разводим в ней 1 ч. л. любого комплексного удобрения, выливаем его в бутылку с водой и хорошо перемешиваем.

Берем готовую магазинную суспензию хлореллы и заполняем ею оставшееся место в бутылке.

Ставим бутылку на свет в теплое место, идеальным вариантом будет солнечный подоконник. Подойдет также и место под лампой рядом с рассадой. Больше от вас не потребуется никаких действий.Уже на 2-3 день вода в бутылке начнет менять цвет за счет размножающийся в ней хлореллы, а через 2 недели вы получите большую бутылку великолепного живого удобрения!А ниже вы можете посмотреть подробное видео о том, как самостоятельно вырастить это эффективное удобрение — хлореллу.