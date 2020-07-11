Из чего не стоит делать садовые дорожки

Существует большое количество вариантов мощения садовых дорожек. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, однако встречаются среди них и те, которые не сумели пройти проверку временем. Что же это за варианты и почему вреда от этих решений гораздо больше, чем пользы?

Обустраивая на своем участке садовые дорожки, главное, не забывать о том, что на первом месте всегда стоят удобство и долговечность и только потом – декоративность и эксклюзив. Желание сэкономить помноженное на страстную любовь к креативу зачастую приводит к не самым удачным решениям. Именно поэтому прежде чем приступать к мощению садовых дорожек, нужно взвесить все за и против.



Стелить или не стелить?

Кафель и декоративная плитка

Рубероид

Паласы и ковры

Шифер

Булыжники

Древесные спилы

Щепа

Прежде, чем начать рассматривать не самые лучшие варианты для садовых дорожек, следует отметить, что право на жизнь имеет практически любое решение. Вопрос лишь в том, насколько оправданным оно будет. Сможете ли вы воплотить в жизнь задуманное так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно проведенные часы, которые можно было потратить на что-нибудь другое, а главное, чтобы переделывать это все не пришлось.Поэтому, решаясь на обустройство садовой дорожки, важно думать не только о том, где, но и о том, как вы будете это делать.Сможете ли обеспечить качественный материал, имеете ли достаточно времени для проведения работ, обладаете ли достаточной квалификацией, чтобы соблюсти технику? И лишь ответив на эти вопросы, можете смело приступать к делу.Выбирая материал для садовой дорожки, стоит учитывать не только цену строительного материала, но также и его долговечность. Не лишним будет помнить и об обслуживании.После окончания ремонта в ванной комнате может возникнуть соблазн воспользоваться остатками старой отделочной плитки или же найти применение тому, что осталось не востребованным после покупки нового кафеля. Решение может показаться логичным, если только не принимать во внимание тот факт, что материал, который предназначен для отделки внутренних помещений, на улице может вести себя, мягко говоря, непредсказуемо. Одно дело если на кухонный пол падает кастрюля и совсем другое, когда по ней катят тяжелые жестяные бочки или «роняют» заготовленный для альпийской горки булыжник.Не стоит забывать и о том, что такая плитка обычно очень сильно скользит, что нельзя сбрасывать со счетов, планируя дорожку на территории, по которой частенько бегают в сланцах или резиновых сапогах.Оставшийся после ремонта ламинат, линолеум или паркет, собственно, как и прочие строительные материалы, предназначенные для отделки внутренней части помещения, лучше за пределы этого самого помещения и не выносить.Хороший наплавляемый рубероид на дороге не валяется. Главным образом потому, что за те деньги, которые бы вы могли потратить на нужное количество материала, необходимого на обустройство всех дорожек, вы бы вполне смогли себе позволить если не новый сарай, то ремонт крыши своего дачного домика уж точно.Дорожка же из дешевого рубероида придет в негодность уже к следующему сезону, поскольку без жесткого и ровного основания материал быстро потрескается и порвется. Есть ли смысл делать полноценную цементную стяжку для рубероида, если можно воспользоваться более надежным покрытием?С одной стороны, было бы конечно приятно почувствовать себя знаменитостью, вступающей на красную ковровую дорожку, держа при этом в своих руках какую-нибудь награду (за самую большую тыкву, выращенную на территории вашего СНТ например). Однако проза жизни подсказывает, что вместо белых лодочек на шпильке на ваших ногах будут красоваться стоптанные кроссовки или купленные за три копейки в переходе у вокзала шлепанцы, а вместо золоченой статуэтки ваши руки будут крепко сжимать черенок лопаты или дужку от ведра с навозом.Старый ковер или палас очень быстро испачкаются и наберут воду, превратив проход в мини-канаву. Да и ходить по постоянно продавливающейся поверхности крайне неудобно. Быть может, лучше использовать эти вещи для каких-нибудь других целей? Смастерить когтеточку для кота, сделать подстилку для соседского Бобика или нарезать несколько ковриков для ног.Очередной материал, который попал буквально с небес на землю. Дорожка из старого шифера может стать временной альтернативой в том случае, если вам нужно сделать все быстро. Однако в качестве постоянного земляного покрытия шифер все-таки лучше не использовать. Во-первых, качественный шифер обходится в копеечку и выстелить им все дорожки вам вряд ли удастся, а во-вторых, даже очень хороший материал не гарантирует вам того, что приняв на себя удар случайно упавшей лопаты, он не пойдет трещинами и не развалится. Ко всему прочему о треснувший шифер можно серьезно порезаться.Дорожки из натурального камня всегда выглядят очень красиво и монументально, конечно при условии, что для мощения был выбран правильным материал, а укладывал все это великолепие настоящий мастер своего дела. Однако даже если вы сумеете правильно подобрать материал и соблюдете всю технологию укладки, это не изменит того факта, что ходить по таким дорожкам легко и приятно разве только в сухую погоду. Всего одного маленького дождичка достаточно для того, чтобы вечерний променад по участку превратился в захватывающее душу шоу, сравниться с которым может разве что балет на льду в исполнении олимпийских чемпионов по фигурному катанию.Садовые дорожки из древесных спилов выглядят очень оригинально, а главное, гармонично. Да и цена у такого решения будет не слишком большой. Однако при этом не стоит забывать о том, что прослужит такой материал, скорее всего, недолго и вам нужно быть готовым к периодическим заменам подгнивших и сточенных короедами кругляшей.Возведение деревянных настилов оправдывает себя только в том случае, если при этом используют специальные материалы, которые прошли предварительную обработку. Если же вы просто уложите между рядами доски, оставшиеся после строительства бани, то с высокой долей вероятности последующую пятилетку они просто не переживут.Щепа – прекрасный вариант для мульчирования клумб и приствольных кругов, однако в качестве материала для садовых дорожек она будут годиться лишь в том случае, если вы не собираетесь возить на них тяжелые тачки. В дополнение к этому, стоит учитывать, что со временем дорожка просядет, а часть щепы «разойдется» по участку, а значит, вам придется периодически ее подсыпать.Впрочем, вы можете использовать щепу для обустройства тропинок «пешеходного» и «декоративного» назначения. Они будут уместны при оформлении подходов к беседке или качелям, а также органично впишутся в садовые композиции.***Садовые дорожки обеспечивают сообщение между разными уголками участка. Они, с одной стороны, разделяют его на зоны, а с другой – стилистически его объединяют. Именно поэтому очень важно, чтобы материал, из которого будут сделаны эти дорожки, полностью соответствовал заявленным целям и органично вписывался в дизайн вашего участка.