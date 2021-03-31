Офицерская линейка: для чего на ней столько разных трафаретов

Действительно для офицеров. /Фото: color-print.by.

Трафареты нужны для нанесения многочисленных символов. /Фото: voenservice.ru.

При работе с картой без линейки никуда. /Фото: donmining.info.

Такая же важная вещь, как и компас. /Фото: liveangarsk.ru.