Авианосцы: великолепная пятерка

Военные эксперты в Соединенных Штатах составили рейтинг лучших авианосцев за всю историю создания, строительства и боевого применения кораблей этого класса. Ни один российский авианосец в этот список не попал, так как ВМФ России не имеет опыта боевого применения таких судов.
Смелый американец
Оказавшийся на вершине рейтинга американский «Энтерпрайз» («Смелый») — авианосец типа «Йорктаун» — эксплуатировался с 1936 по 1947 год. Это, без всякого преувеличения, самый знаменитый корабль ВМС США периода войны на Тихом океане. Водоизмещение авианосца составляло 25 500 тонн, скорость хода — 33 узла, экипаж — 2219 человек. Авиационная группа насчитывала 27 истребителей, 15 торпедоносцев, 37 пикирующих бомбардировщиков.
С первых дней войны «Энтерпрайз» принимал самое активное участие в боевых действиях. Уже 10 декабря 1941 года его самолеты потопили японскую подводную лодку I-70. Затем последовали удары по японским базам на Маршалловых островах (1 февраля 1942 года), острове Уэйк (24 февраля 1942 года), острове Маркус (4 марта 1942 года).
В сражении у атолла Мидуэй самолеты «Энтерпрайза» потопили 4 июня 1942 года три лучших японских авианосца — «Акаги», «Кага» и «Хирю». В августе они принимали участие в прикрытии высадки на Гуадалканал и в сражении у Восточных Соломоновых островов. В ходе последнего боя корабль получил серьезные повреждения в результате попадания трех 250-килограммовых авиабомб, но остался в строю.
26 октября 1942 года «Энтерпрайз» участвовал в сражении у островов Санта-Крус. Его авиагруппа повредила японский авианосец «Дзуйхо», однако и сам «Энтерпрайз» получил еще три попадания 250-килограммовых бомб. Вслед за этим «Энтерпрайз» атаковали 25 японских торпедоносцев, но не добились ни одного попадания. Несмотря на тяжелые повреждения и потери в личном составе, авианосец сохранил ход и управляемость и самостоятельно прибыл на аварийный ремонт в Нумеа.
«Энтерпрайз» принял участие в последнем морском сражении у острова Гуадалканал 13–14 ноября 1942 года. Самолеты авианосца в этом бою потопили японский линкор «Хиэй», крейсер «Кинугаса» и повредили несколько других кораблей.
В ноябре — декабре 1943 года «Энтерпрайз» прикрывал десантную операцию на островах Гилберта, в январе 1944 года — на Маршалловых островах и Восточных Каролинах, 21 апреля наносил удары по неприятельским объектам на Новой Гвинее. Обеспечивал высадку на Марианские острова в июне 1944 года, в сентябре — октябре атаковал японские базы на Западных Каролинах, Окинаве, Лусоне и Формозе. Принял участие в знаменитом сражении в заливе Лейте, в ходе которого 24 октября авиагруппа «Энтерпрайза» участвовала в потоплении одного из самых больших линкоров в мире — японского «Мусаси».
11 апреля 1945 года в ходе сражения за Окинаву в «Энтерпрайз» врезался самолет пилота-смертника. Корабль ушел к острову Улити для трехнедельного ремонта. 14 мая 1945 года «Энтерпрайз» вновь получил тяжелые повреждения от попаданий двух камикадзе. Один из них врезался в воду вблизи правого борта корабля, второй — в районе кормы. Взорвавшийся в воде заряд первого самолета повредил энергетическую установку авианосца, а также часть электрооборудования. Корпус корабля был пробит в нескольких местах. Авианосец вышел из строя и встал на ремонт уже до конца войны.
«Энтерпрайз» принимал участие почти во всех морских сражениях на Тихом океане. Согласно официальным данным, он уничтожил или участвовал в потоплении 71 японского корабля, а его авиагруппы сбили 911 вражеских самолетов. В конце 1950-х годов американские ветераны Второй мировой войны предприняли попытку выкупить авианосец у флота и организовать на нем мемориал морякам и летчикам, погибшим в годы войны, но собранных средств оказалось недостаточно, и 1 августа 1958 года корабль продали на слом.
Славный англичанин
На втором месте рейтинга эксперты The National Interest расположили авианосец ВМС Великобритании «Илластриес» («Прославленный»). Он стал одним из наиболее известных английских авианосцев Второй мировой войны. Водоизмещение корабля составляло 28 620 тонн, скорость хода — 30 узлов, экипаж — 1229–1997 человек.
Выдающимся эпизодом в боевой биографии «Илластриеса» стала атака базы итальянского ВМФ в Таранто 12 ноября 1940 года. Палубные самолеты-торпедоносцы «Суордфиш» из состава его авиагруппы атаковали итальянские линейные корабли. Все три линкора затонули на своих якорных стоянках. И хотя два из них, «Литторио» и «Дуилио», были подняты и отремонтированы, они вышли из строя на 5 и 6 месяцев соответственно. Линкор «Кавур» больше никогда не выходил в море.
10 января 1941 года, сопровождая очередной конвой, авианосец подвергся атаке 45 немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-87 и получил тяжелые повреждения от прямых попаданий семи 500-килограммовых и 250-килограммовых авиабомб. Три бомбы не пробили бронированную полетную палубу, но три другие, попавшие в кормовой лифт, и еще одна, пробившая горизонтальную броню, нанесли существенный урон кораблю. Пожар продолжался почти сутки. Близкий разрыв еще одной бомбы вывел из строя электрическую рулевую машину, и корабль лишился управления на три часа. Из-за поступления воды внутрь корпуса авианосец получил крен в 5 градусов на правый борт, но сумел 18-узловым ходом дойти до Ла-Валетты на Мальте. 16 января во время аварийного ремонта «Илластриес» получил еще три бомбовых попадания, повредивших полетную палубу. Три дня спустя близкий разрыв вывел из строя энергоустановку левого борта.
В марте 1942 года корабль ушел через Суэцкий канал и Дурбан на капитальный ремонт в США. В ходе работ была удлинена полетная палуба и усилено зенитное вооружение. В апреле 1942 года «Илластриес» перешел в Индийский океан, где в мае — июне поддерживал высадку десанта в Диего-Суаресе на острове Мадагаскар. В ходе операции его самолеты потопили две французские подлодки, шлюп «Д’Антрекасто» и вспомогательный крейсер «Бугенвиль». В январе 1943 года он вернулся в Англию для ремонта и модернизации. Снова было усилено зенитное вооружение, установлены новые радары и два аэрофинишера. В августе 1943 года перешел на Средиземное море. Прикрывал высадку десанта в Салерно. В октябре вернулся и встал на очередную модернизацию. Длина полетной палубы корабля была доведена до 225,7 метра.
С начала 1944 года «Илластриес» действовал в составе британского Восточного флота. При обстреле нефтеперерабатывающего завода в Сунги-Геронг 29 января 1945 года корабль получил повреждение от случайного попадания двух снарядов с линкора «Кинг Джордж V». В феврале — марте прошел ремонт в Сиднее и был включен в состав британского Тихоокеанского флота. 6 апреля 1945 года самолет-камикадзе с 500-килограммовой бомбой взорвался возле борта авианосца, серьезно повредив обшивку и набор корпуса. Скорость корабля упала до 19 узлов, ему пришлось покинуть район боевых действий. 15 апреля 1945 года «Илластриес» ушел в Англию и больше в боевых действиях участия не принимал. В 1957 году он был разобран на металлолом.
Японский «Журавль»
На третьем месте рейтинга оказался «Дзуйкаку» («Везучий журавль») — японский авианосец времен Второй мировой войны. Этот корабль принимал активное участие почти во всех крупных сражениях на Тихом океане против американского флота, в том числе атаке на Перл-Харбор, рейде в Индийский океан, бою в Коралловом море, бою у Восточных Соломоновых островов, бою у островов Санта-Крус, сражении у Марианских островов, сражении в заливе Лейте. По количеству проведенных боев и операций «Дзуйкаку» уступает только американскому авианосцу «Энтерпрайз».
Авианосцы типа «Секаку» стали первыми авианосцами, построенными без учета ограничений Вашингтонской и Лондонской морских конференций. Проект разрабатывался на основе авианосца «Хирю», однако снятие ограничений по тоннажу позволило значительно улучшить проект. Дополнительное водоизмещение было использовано для создания броневой защиты, увеличения высоты за счет дополнительной палубы, установки более мощных механизмов, усиления противоторпедной защиты, увеличения авиагруппы и зенитного вооружения. В результате получился очень хороший корабль, который по своим основным характеристикам оставался лучшим типом среди японских авианосцев. Водоизмещение стандартное — 29 800 тонн, скорость хода — 34 узла, экипаж — 1690 человек.
Во время сражения у Марианских островов в 1944 году авиагруппа насчитывала 75 самолетов (27 истребителей, 27 пикировщиков, 18 торпедоносцев и 3 разведчика). Поражение и огромные потери в этом сражении привели к тому, что в свой последний бой в заливе Лейте авианосец «Дзуйкаку» отправился с нештатной и малочисленной авиагруппой. Под градом бомб и торпед американской палубной авиации авианосец «Дзуйкаку» был потоплен 25 октября 1944 года в бою у мыса Энганьо в ходе Филиппинской операции. Командир корабля погиб вместе с авианосцем, салютуя в последний момент японскому флагу.
Долгожитель с английскими чертами
На четвертом месте — «Мидуэй», самый первый тяжелый американский авианосец, головной корабль серии. Скорость хода корабля составляла 33 узла, экипаж — около 4100 человек. Авиационная группа — более 100 самолетов.
«Мидуэй» был спроектирован в 1941–1942 годах под влиянием концепции британских авианосцев. Вспоминая историю авианосцев, американские специалисты не забыли упомянуть, что первым классическим гладкопалубным авианосцем стал английский «Аргус». Англичане придумали немало разного рода новшеств, которые определили облик современных авианосцев. В частности, ими еще в 1952 году была изобретена угловая полетная палуба. Ее создание было обусловлено появлением реактивных самолетов с повышенными посадочными скоростями. Опытным путем было установлено, что оптимальным является расположение посадочной палубы под углом 10–11 градусов к диаметральной плоскости корабля. Помимо этого, англичане придумали оптическую систему посадки (так называемую систему «Митбол»), которую начали использовать с 1954 года.
Новый американский корабль по своим размерам и боевым возможностям на порядок превосходил предшественников.
Предполагалось, что «Мидуэй» будет отличаться от других тяжелых авианосцев столь же сильно, как и линкор отличается от броненосца береговой обороны.
В 1943–1947 годах были построены три авианосца этого типа, строительство еще трех было отменено, не успев начаться. Все авианосцы типа «Мидуэй» вступили в строй уже после окончания Второй мировой войны и не успели принять участия в боевых действиях.
Тем не менее они составляли основу авианосного флота США в ранний послевоенный период и активно использовались в нескольких вооруженных конфликтах. Несмотря на поступление на вооружение более современных авианосцев типа «Форрестол», два из авианосцев типа «Мидуэй», неоднократно модернизируясь, оставались в строю в течение почти полувека. Последний из них был снят с вооружения только в 1992 году вскоре после окончания войны в Персидском заливе, успев принять в ней участие.
«Мидуэй» неоднократно и кардинально модернизировался. 1 сентября 1955 года авианосец был выведен из строя и следующие 25 месяцев проходил первую модернизацию. Ее целью было увеличение срока службы корабля и расширение возможностей авианосца. В конструкцию «Мидуэя» было внесено много изменений. Посадочная полоса была развернута на 8 градусов относительно продольной оси корабля. Это позволило производить одновременно и взлет и посадку самолетов. Вместо двух старых паровых катапульт были установлены три более мощные. В результате всех этих изменений водоизмещение корабля увеличилось до 62 000 тонн. 30 сентября 1957 года авианосец снова был введен в эксплуатацию.
15 февраля 1966 года началась вторая для авианосца и крупнейшая в истории кораблестроения комплексная модернизация. Количество паровых катапульт уменьшилось до двух. Они были заменены на более мощные. Площадь полетной палубы была увеличена в два раза. 31 января 1970 года корабль вернулся в строй. Длина авианосца выросла до 303,8 метра, ширина — до 75,5 метра, а водоизмещение увеличилось до 64 200 тонн. Все эти меры позволили кораблю оставаться в строю до 1990-х годов.
«Рузвельт»
Пятое место занял «Теодор Рузвельт» — американский атомный ударный авианосец, четвертый корабль типа «Нимиц», который был введен в боевой состав ВМС США 25 октября 1986 года.
Стоимость постройки корабля достигла $4,5 млрд. Водоизмещение корабля составило 91 400 тонн, длина — 333 метра, скорость хода — 30 узлов.
Из-за большого объема произведенных модернизаций и изменений между первыми тремя авианосцами класса «Нимиц» и «Теодором Рузвельтом», а также последующими кораблями серии, некоторые эксперты считают, что «Теодор Рузвельт» принадлежит к отдельному классу авианосцев. Но официально такого деления между американскими «нимицами» не существует.
«Теодор Рузвельт» принимал самое активное участие в операции «Буря в пустыне» в 1991 году. С борта авианосца было совершено 4200 боевых вылетов, использовано более 2000 тонн авиационных средств поражения. Это больше, чем у любого другого авианосца США в этой кампании. В 1999 году «Теодор Рузвельт» участвовал в войне НАТО против Югославии. В 2007 году вновь прошел ремонт и модернизацию.
Отечественные неудачи
Советских и российских авианосцев в рейтинге лучших авианосцев всех времен и народов нет. Ни один отечественный авианесущий корабль пока не принимал участия в боевых действиях.
Попытки создания кораблей подобного класса в нашей стране предпринимались неоднократно, но по большей части все они заканчивалась неудачами. В частности, по программе кораблестроения еще 1925–1931 годов предполагалось строительство двух авианосцев. Для этого предполагалось переоборудовать в авианосцы недостроенный линкор «Измаил» и законсервированный после пожара линкор «Фрунзе». Однако необходимых средств тогда так и не нашлось. В 1939 году были разработаны предэскизные проекты легкого (проект 71а) и тяжелого (проект 71б) авианосцев. В связи с начавшейся войной эти замыслы так и не были реализованы.
В 1973 году началось проектирование атомного авианосца проекта 1160 «Орел» водоизмещением 80 тыс. тонн. По сути, это был аналог американского многоцелевого авианосца типа «Нимиц». Однако этот проект из-за острых разногласий среди руководящего состава военного ведомства, судостроительной промышленности и представителей ЦК КПСС так и не был реализован. Возобладало мнение о необходимости развития авианесущих крейсеров проекта 1143, к которому относится заложенный в начале 1980-х «Адмирал Кузнецов».
Авианосец проекта 1160 шифр «Орел»
В какой-то степени к замыслу постройки авианосца типа «Орел» вернулись только в конце 1980-х годов. 25 ноября 1988 года был заложен атомный ударный авианосец «Ульяновск». Водоизмещение корабля составляло 74 900 тонн, скорость — 30 узлов, экипаж — 2300 человек (авиагруппа — 1100 человек). Только в этом корабле конструкторы приблизились к исходному проекту 1160, разработанному еще в 1960-е годы. Состав авиагруппы предполагался 25 истребителей Су-27К, 20 истребителей МиГ-29, 8 самолетов ДРЛО Як-44, 15 вертолетов Ка-27ПЛ, 2 вертолета Ка-27ПС. Однако развал СССР поставил точку на перспективах достройки корабля. «Ульяновск» удалось довести лишь до 20%-ной готовности. 1 ноября 1991 года корабль был исключен из списков ВМФ СССР и впоследствии разделан на металл. Сегодня в планах Объединенной судостроительной корпорации России отсутствуют проекты строительства атомных ударных авианосцев.
Единственный в настоящее время находящийся в строю отечественного ВМФ тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» совершает, если подтвердятся предположения о его участии в сирийской кампании, свой первый боевой поход.
Многие эксперты и аналитики предсказывали упадок авианосцев, начиная с последних дней Второй мировой войны. Однако боевой опыт показал, что авианосцы просто незаменимы в современных военных конфликтах. В настоящее время все ведущие военно-морские флоты мира продолжают создавать и вводить в боевой состав все новые и новые авианосцы, несмотря на уязвимость этих больших кораблей от различных средств поражения.
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