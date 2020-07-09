Посмотрите эту потрясающую подборку до конца: то, что происходит на фотографиях, кажется просто невероятным! Однако всё это правда: снимки были получены обычным путём, без обработки в фотошопе.
Солончак Уюни, Боливия
Деревья в парке Шенбрунна
Лодка словно бы плывет в воздухе
Линзообразные облака
Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай
Сожженный столб электропередачи
Здание эпохи Османна в Париже
Замерзший пруд в Швейцарии
Дрова, отражающиеся в луже
Платье
Скульптура Алиши Мартин
Редкий тип облаков undulatus asperatus
Скульптура Нила Доусона в Новой Зеландии
Вымеобразные облака
Деревья после слива ядовитых отходов в Венгрии
Верблюжьи колючки и дюны в Намибии
3D-глобус в Париже
Пруд в Японии
Фитопланктон на пляже на Мальдивах
Провал в Гватемале
Бегущая собака
Озеро Ретба в Сенегале
Комната-граффити в Марселе
Инсталляция Дэна Хэйвела и Дина Рака
Лесные скульптуры Спенсера Байлса
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25 невероятных фотографий без фотошопа
Посмотрите эту потрясающую подборку до конца: то, что происходит на фотографиях, кажется просто невероятным! Однако всё это правда: снимки были получены обычным путём, без обработки в фотошопе.
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