25 невероятных фотографий без фотошопа

Посмотрите эту потрясающую подборку до конца: то, что происходит на фотографиях, кажется просто невероятным! Однако всё это правда: снимки были получены обычным путём, без обработки в фотошопе.



Солончак Уюни, Боливия







Деревья в парке Шенбрунна







Лодка словно бы плывет в воздухе







Линзообразные облака







Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай







Сожженный столб электропередачи







Здание эпохи Османна в Париже







Замерзший пруд в Швейцарии







Дрова, отражающиеся в луже







Платье







Скульптура Алиши Мартин







Редкий тип облаков undulatus asperatus







Скульптура Нила Доусона в Новой Зеландии







Вымеобразные облака







Деревья после слива ядовитых отходов в Венгрии







Верблюжьи колючки и дюны в Намибии







3D-глобус в Париже







Пруд в Японии







Фитопланктон на пляже на Мальдивах







Провал в Гватемале







Бегущая собака







Озеро Ретба в Сенегале







Комната-граффити в Марселе







Инсталляция Дэна Хэйвела и Дина Рака







Лесные скульптуры Спенсера Байлса







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