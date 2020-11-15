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5 самых странных, невероятных и даже чудовищных наказаний для современных преступников



 
Необычные наказания для преступников

Необычные наказания для преступников

Традиционное тюремное наказание для преступников становится не модным. В разных странах мира внедряют новые, порою, весьма оригинальные способы исправления людей, преступивших закон. Мы собрали 5 самых странных, невероятных и даже чудовищных реально существующих наказаний, которым подвергаются преступники в разных концах планеты.

Тюрьма с комфортными условиями в Норвегии


Власти Норвегии понимают, что при помощи тюрьмы нужно не только наказать преступника за злодеяние, но и исправить его, навеки отбить желание преступать закон в будущем. А потому пенитенциарные учреждения в этой стране пытаются научить «заблудших овец», как найти себе место в свободном обществе. Самой известной норвежской тюрьмой «с человеческим лицом» является Bastoy Prison.

 
Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

Bastoy Prison – это тюрьма, в которой условия содержания преступников вполне сравнимы с санаторными. Она находится на отдельном острове и представляет собой небольшую деревеньку, в которой заключенные живут в небольших коттеджах, могут спокойно передвигаться по всей территории учреждения и заниматься своими делами.

 
Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

Правда, при этом они обязаны работать, выбрав одну из необходимых в этой деревне профессий.
В основном, речь идет о физическом труде. Интересно, что само исправительное учреждение обеспечивает заключенных едой лишь один раз в сутки, на завтрак. Остальную пищу они сами должны себе готовить из продуктов, купленных на заработанные тут же деньги в расположенном на территории тюрьмы магазине.

 
Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

Bastoy Prison - тюрьма-санаторий в Норвегии

В Bastoy Prison попадают заключенные, отбывающие последние два года своего срока. В этой необычной тюрьме они должны максимально адаптироваться к будущей жизни на свободе, в том числе, научиться зарабатывать деньги при помощи честной профессии.

Зеркальное наказание


В некоторых странах с традиционным укладом жизни можно встретить весьма неординарные и даже жестокие по меркам Западного мира наказания за преступления. В качестве примера можно привести Саудовскую Аравию, где существует зеркальная карательная система.

Наглядным примером реализации подобной системы наказаний является судьба Али Аль-Хавахира, который попал в тюрьму за то, что ткнул ножом в спину своего друга. Пострадавший выжил, но оказался на всю жизнь прикованным к кровати и инвалидному креслу – оружие повредило позвоночник.

 
Зеркальная система наказаний преступников в Саудовской Аравии

Зеркальная система наказаний преступников в Саудовской Аравии

В результате суд постановил, чтобы Аль-Хавахир выплатил пострадавшему круглую сумму. Если же он не сможет ее собрать, то будет целенаправленно парализован хирургическим путем. Он должен прочувствовать то же, что ежедневно чувствует его жертва.

Тюрьма-электростанция в Бразилии


Бразильские тюремщики придумали оригинальный способ делать заключенных полезными членами общества, одновременно заботясь об их здоровье и хорошей физической форме. Начиная с 2012 года в исправительном учреждении, расположенном в городе Санта-Рита-ду-Сапукаи, проходит необычный эксперимент. Находящимся там преступникам предложили вырабатывать электричество, крутя педали велосипеда со встроенной динамо-машиной.

 
Заключенные в бразильской тюрьме вырабатывают электроэнергию на велотренажерах

Заключенные в бразильской тюрьме вырабатывают электроэнергию на велотренажерах

Заключенные могут заниматься этим делом три дня в неделю по восемь часов. Одна смена такой работы вычитает из срока преступника день в тюрьме. Дополнительным мотивирующим фактором является также расположение велотренажеров на свежем воздухе, в то время как остальные заключенные вынуждены большую часть суток проводить в тесных камерах с малым количеством света.

 
Заключенные в бразильской тюрьме вырабатывают электроэнергию на велотренажерах

Заключенные в бразильской тюрьме вырабатывают электроэнергию на велотренажерах

Конечно, количество вырабатываемого таким образом электричества сравнительно невелико. Тюрьма «взяла под опеку» десять уличных фонарей города Санта-Рита-ду-Сапукаи. Но с каждым днем становится все больше заключенных, желающих поучаствовать в этой программе. Некоторые узники из других частей Бразилии даже специально просятся в данную тюрьму, чтобы стать частью эксперимента и скостить при помощи физических упражнений длительность своего срока.

Тотальный контроль в тюрьмах Китая


О методах работы с заключенными в китайских тюрьмах ходят страшные легенды. К примеру, последователи системы Фанульгун (Фалунь Дафа) утверждают, что у них в заключении изымают органы. Есть и другие страшные свидетельства о происходящих в исправительных учреждениях Китая ужасах. При этом от попадания в тюрьму и издевательств в КНР не застрахованы даже самые известные люди.

 
Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Например, в 2011 в тюрьму на несколько месяцев за свои антикоррупционные расследования попал один из самых известных в современном мире художников – Ай Вэйвэй. При этом во время заключения тюремщики установили над ним систему тотального контроля.

 
Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Опасаясь неординарных выходок со стороны художника, администрация тюрьмы приставила к нему на постоянной основе двух сотрудников. Они находились рядом с заключенным 24 часа в сутки семь дней в неделю, не оставляя его при этом даже во время сна и принятия водных процедур.

 
Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Сотрудники тюрьмы находились рядом с художником даже в те моменты, когда он ходил в туалет.

 
Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Китайский художник Ай Вэйвэй в тюрьме

Впрочем, Ай Вэйвэй не сломался от такого контроля. Более того, после освобождения он даже создал серию художественных инсталляций, рассказывающих о своей жизни в тюрьме.

Искупление через чтение


Еще одна необычная социальная программа от пенитенциарной системы в Бразилии. В четырех бразильских тюрьмах в 2012 году был запущен эксперимент с названием «Искупление через чтение». Суть этого проекта заключается в попытке навязать заключенным стремление к лучшей жизни при помощи книг.

 
Искупление через чтение - необычная образовательная программа в бразильских тюрьмах

Искупление через чтение - необычная образовательная программа в бразильских тюрьмах

В этих тюрьмах каждая прочитанная узником книга позволит ему сократить свой срок заключения на четыре дня. Всего в год может засчитываться максимум двенадцать книг. Жанры и направления выбора практически не ограничены. Это могут быть художественные произведения (правда, без детективов, любовных романов и прочей беллетристики), книги по философии, науке или истории.

Заключенному нужно прочитать книгу и написать небольшое сочинение, какие мысли он вынес по время знакомства с этим произведением. Специальная комиссия изучает его эссе и принимает решение, следует ли скостить узнику четыре дня тюремного срока.

 
Искупление через чтение - необычная образовательная программа в бразильских тюрьмах

Искупление через чтение - необычная образовательная программа в бразильских тюрьмах

 

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