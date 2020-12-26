10 безумно смелых документальных фильмов и сериалов от Netflix

В последнее время резко возрос интерес зрителей к документальным фильмам. Компания Netflix уже давно известна тем, что размещает на своей платформе нетипичный и даже уникальный контент. Документальные фильмы и сериалы,
которые можно посмотреть на Netflix, могут удовлетворить вкус даже самого взыскательного зрителя. Смелые неигровые фильмы и сериалы от Netflix увлекают с первой минуты просмотра и не отпускают до самого конца.
Сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», 2020 год, режиссёры Ребекка Чайклин, Эрик Гуд
Кажется, только на американском Юге люди испытывают какую-то невероятную привязанность к хищным животным
. Героем нового документального сериала стал Джо Экзотик. В организованном ним частном заповеднике жили сразу несколько сотен тигров. Но при этом владельцу пришлось столкнуться с активистами и официальными властями, выдержать конкуренцию, столкнуться с любительницей опасных кошек и познакомиться с настоящим наркобароном. При этом многие критики и зрители отмечают, что жизнь главного героя словно является отражением сегодняшней Америки. Фильм вызвал такую громкую реакцию, что судьбой главного героя заинтересовались и политики, и представители шоу-бизнеса, а действие фильма теперь продолжается уже в реальности.
Сериал «Дикая-дикая страна», 2018 год, режиссёры Чэпман Расселл Вэй, Маклейн Вэй
Сериал повествует об образованной в начале 1980-х религиозной общине Раджнишпурам, лидером которой стал индийский гуру Ошо. Сюда прибывали паломники со всего мира, а полиция постоянно наблюдала за Раджнишпурам. И чем больше становилась община, тем более странные вещи в ней происходили. Разлад и борьба за власть стали наименьшим злом на фоне оргий с участием несовершеннолетних и обнаруженных складов с боеприпасами.
Сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», 2019 год, режиссёр Джо Берлингер
Возможно ли сохранить беспристрастный взгляд, рассказывая историю настоящего маньяка, обладавшего невероятным обаянием и внешностью голливудской звезды? Тед Банди, хладнокровно убивавший людей, вовсе не считает себя психически больным или моральным уродом. Он отстаивает право на индивидуальность, а режиссёр даёт
зрителям возможность заглянуть в самые тёмные уголки души маньяка.
Сериал «Злой гений: Реальная история самого чудовищного ограбления банка в истории Америки», 2018 год, режиссёры Трей Борзильери, Барбара Шредер
История о безумной попытке ограбления банка, где события развивались так, словно все участники внезапно попали на съёмочную площадку какого-то боевика.
Разве можно себе представить преступника, трость в руках которого внезапно превращается в крупнокалиберное ружьё, а шея его украшена ошейником со взрывчаткой внутри? План и сценарий к нему были разработаны человеком, получившим впоследствии звание злого гения. Невероятно, но в конце сериала зритель невольно начинает жалеть преступников.
Сериал «Дьявол по соседству», 2019 год, режиссёры Yossi Bloch, Дэниэл Сиван
История разоблачения бывшего нациста, лично приложившего руку к уничтожению тысяч людей. Много лет Джон Демьянюк жил неподалёку от Кливленда, и никто из его соседей даже не подозревал о том, что в прошлом благообразный старичок с маниакальной жестокостью издевался над заключёнными Собибора и других концлагерей. Очень сложно было доказать его виновность, а потому приговор был очень мягким: 5 лет заключения. При этом многие, знавшие Демьянюка, так и не поверили в то, что он убивал людей. А приговор не успел
вступить в силу из-за смерти обвиняемого. И только совсем недавно были обнаружены неизвестные ранее фотографии из Собибора, после просмотра которых сомнений в виновности Демьянюка не осталось.
Сериал «Создавая убийцу», 2015 год, режиссёры Мойра Демос, Лаура Риччарди
Этот сериал стал в своё время настоящим хитом. Ричард Эйвери, осуждённый за изнасилование и убийство, спустя 18 лет заключения вдруг оказывается на свободе,
потому что обнаружены неопровержимые доказательства его невиновности. Но едва выйдя на свободу, он вновь оказывается в тюрьме за убийство. Многие голливудские звёзды после просмотра сериала подписали обращение к президенту с просьбой о помиловании преступника.
Сериал «Хранители», 2017 год, режиссёр Райан Уайт
Можно ли уберечь репутацию ценой сокрытия преступления? Создатели фильма пытаются ответить на этот вопрос, рассказывая реальную историю об убийстве монахини сестры Кэтти. Если бы эта девушка
не попыталась поднять шум, узнав о недостойном поведении своего коллеги, возможно, она осталась бы в живых. Но при этом не смогла бы договориться с собственной совестью.
«Икар», 2017 год, режиссёр Брайан Фогель
В центре внимания создателей фильма оказывается допинговый скандал, потрясший мир спорта после Олимпиады 2014 года в Сочи. Создатель фильма беседует с Григорием Родченковым, главой антидопинговой лаборатории в России.
Это он после Олимпиады попросил политического убежища в США. Для нашего зрителя фильм может показаться даже кощунственным, но посмотреть его стоит хотя бы для того, чтобы понять, какой видят нашу страну за океаном.
«FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась», 2019 год, режиссёр Крис Смит
История о невероятной афере, которую провернули несколько авантюристов, распродав множество билетов на элитную вечеринку с участием знаменитостей. Правда, на деле оказалось
, что вместо роскошных апартаментов участников ожидали рваные палатки, а ресторанная еда была заменена скудным сухим пайком. Впрочем, устроители фееричной вечеринки, кажется, не совеем поняли, что же было такого ужасного в их желании сорвать куш…
Сериал «Снято в темноте», 2017 год, режиссёр Джефф Дэниелс
Увлекательная история, повествующая об охотниках за сенсациями, случающимися на ночных дорогах. Кажется, стрингеры из Лос-Анджелеса - люди хладнокровные и закалённые, задача их всего лишь находить интересные сюжеты и снимать первые удачные кадры. На деле же эти люди с обветренными лицами оказываются сентиментальными и ранимыми.
В документальных лентах
отсутствуют размышления и долгие дискуссии, зато есть максимально точные и беспощадные факты, подкреплённые множеством материалов. При этом зрителю не приходится полагаться на мнение режиссёра или сценариста, ему необходимо самому думать и делать выводы.источник
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