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10 лучших фильмов, которые были сняты режиссёрами-женщинам


10 лучших фильмов, которые были сняты режиссёрами-женщинам


В 2018 году британская компания ВВС провела опрос, во время которого определила 100 лучших фильмов на иностранном языке. Статистика показала, что в первую сотню вошли всего 4 фильма, создателями которых являются представительницы прекрасного пола. В ноябре 2019 года ВВС опросила 368 киноэкспертов из 84 стран мира, чтобы найти лучшие фильмы от женщин-кинематографистов. В нашем сегодняшнем обзоре 10 лучших фильмов, снятых женщинами.

«Daughters of the Dust» («Дочери пыли»)


Кадр из фильма «Daughters of the Dust». / Фото: www.cinefile.ch

Кадр из фильма «Daughters of the Dust». / Фото: www.cinefile.ch

 

Завораживающий рассказ о культуре Галла, показанной сквозь призму судеб жителей острова. «Дочери пыли» - это первый фильм, снятый афроамериканской женщиной и выпущенный в прокат США. Картина была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США за её большое культурное, историческое и эстетическое значение.

«Fish Tank» («Аквариум»)


Кадр из фильма «Fish Tank». / Фото: www.vokrug.tv

Кадр из фильма «Fish Tank». / Фото: www.vokrug.tv

 

Фильм британского режиссёра, сценариста и актрисы Андреа Арнольд поражает серьёзным взглядом на социальные проблемы. История девочки-подростка, пытающейся найти трещину в аквариуме собственной жизни и ищущей хоть какую-то опору под ногами, не оставила равнодушными ни критиков, ни зрителей.
А счастливый финал картины даёт надежду на то, что выход из трудной ситуации может оказаться ближе, чем кажется поначалу.

«Toni Erdmann» («Тони Эрдманн»)


Кадр из фильма «Toni Erdmann». / Фото: www.cinecimes.fr

Кадр из фильма «Toni Erdmann». / Фото: www.cinecimes.fr

 

Картина немецкого кинорежиссёра Марен Аде в 2017 году была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Несмотря на то, что награду получила другая кинолента, «Тони Эрдманн» не остался незамеченным. Это рассказ о снижении роли семьи в современном мире и о том, как пренебрежение извечными ценностями может привести к настоящей драме. Впрочем, даже рассказ о сложных ситуациях и конфликтах может вызывать улыбку, если за дело берётся Марен Аде.

«The Hurt Locker» («Повелитель бури»)


Кадр из фильма «The Hurt Locker». / Фото: www.vokrug.tv

Кадр из фильма «The Hurt Locker». / Фото: www.vokrug.tv

 

Фильм Кэтрин Бигелоу получил в 2010 году шесть премий «Оскар», в том числе как лучший фильм. Сама режиссёр стала первой женщиной, получившей престижную кинопремию в номинации «Лучший режиссёр». В обеих номинациях «Повелитель бури» обошёл нашумевший «Аватар» и его режиссёра Джеймса Кэмерона (бывшего мужа Кэтрин Бигелоу). Секрет успеха «Повелителя бурь» прост: режиссёр заставляет зрителя физически прочувствовать все ужасы войны и испытать то колоссальное напряжение и страх, которые неизменно становятся спутниками вооруженных конфликтов.

«Daisies» («Маргаритки»)


Кадр из фильма «Daisies». / Фото: www.alamy.com

Кадр из фильма «Daisies». / Фото: www.alamy.com

 

Вера Хитилова, чешский режиссёр и сценарист, сняла свой фильм ещё в 1966 году. Казалось бы, невинная картина о безрассудных поступках двух юных героинь, но на самом деле глубинный смысл фильма можно узнать, лишь осознав, что действие происходит в коммунистической Чехословакии. Героини, две Марии, похожи на восставших кукол, разрушающих гендерные роли и потребительскую культуру.

«Lost in Translation» («Трудности перевода»)


Кадр из фильма «Lost in Translation». / Фото: www.wannart.com

Кадр из фильма «Lost in Translation». / Фото: www.wannart.com

 

София Кополла профессионально показала в своей картине сразу несколько уровней современной дезориентации. Мужчина средних лет пытается разобраться в своих отношениях с женой после 25 лет брака, а молодая женщина сталкивается с проблемой одиночества после двух лет брака и неясности своего профессионального будущего. К тому же Боб и Шарлотта оказываются в незнакомой для них Японии.

«Beau Travail» («Хорошая работа»)


Кадр из фильма «Beau Travail». / Фото: www.tildacdn.com

Кадр из фильма «Beau Travail». / Фото: www.tildacdn.com

 

Драма французского режиссёра Клер Дени повествует о службе в иностранном легионе. Однако в фильме нет военных действий, как нет ореола романтики, столь часто присущего в картинах о военных. Но «Хорошая работа» - это откровенное и правдивое повествование о буднях солдат, о проблемах взаимоотношений в условиях ограниченного пространства и кажущейся неминуемой драматической развязке конфликта между старшим и младшим по положению и званию.

«Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles» («Жанна Дильман, набережная коммерции 23, Брюссель 1080»)


Кадр из фильма «Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles». / Фото: www.twimg.com

Кадр из фильма «Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles». / Фото: www.twimg.com

 

Режиссёр Шанталь Акерман предоставила зрителям уникальную возможность понаблюдать в течение трёх дней за одной женщиной. Но рутинные ежедневные дела Жанны Дильман, выполняемые буквально автоматически, не вызывают у зрителя чувства умиротворения. Напротив, с каждой минутой фильма нарастает напряжение. Не зря картину Шанталь Акерман сравнивают с фильмами Хичкока. Это настоящий бытовой фильм ужасов, развязка которого оказывается неминуемой и страшной.

«Cléo from 5 to 7» («Клео от 5 до 7»)


Кадр из фильма «Clеo from 5 to 7». / Фото: www.vesti.ua

Кадр из фильма «Clеo from 5 to 7». / Фото: www.vesti.ua

 

Аньес Варда в 1962 году смогла снять картину, которая не потеряла и сегодня своей актуальности. Зритель вместе с молодой певицей, героиней фильма, в течение двух часов ждёт страшного врачебного приговора и встречает солдата, отправляющегося на фронт. Самое удивительное, что «Cléo from 5 to 7» - это не трагедия, а настоящий гимн жизни.

«The Piano» («Пианино»)


Кадр из фильма «The Piano». / Фото: www.twimg.com

Кадр из фильма «The Piano». / Фото: www.twimg.com

 

Джейн Кэмпион благодаря своему фильму стала первой и единственной женщиной-режиссёром, удостоенной Золотой пальмовой ветви в Каннах. Сложная история трудной любви, настолько красивой и возвышенной, что захватывает дух. И сам фильм прекрасен и гармоничен, его хочется пересматривать снова и снова, не упуская ни единого мгновения этого волшебного повествования о чувствах, стойкости и силе духа.

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10 лучших фильмов, которые были сняты режиссёрами-женщинам

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