Где в России все еще можно найти сокровища

В нестабильное время, будь то революция, войны или раскулачивание, самым надежным местом для сохранения ценностей считалось какое-нибудь тайное подземелье или земля. Нажитое добро перекладывали в сундуки, бочонки, да и закапывали свои сокровища где-нибудь в глухом лесу в секретном месте.



Такой способ хранения более-менее крупных сумм денег считался в порядке вещей вплоть до середины прошлого века. Однако вернуться за богатствами удавалось далеко не всегда, зачастую никто кроме спрятавшего клад не знал точно, где он закопан, и сокровища так и оставались лежать и ждать своего часа. Немалое количество таких забытых монетных схронов на территории России раскидано от Дальнего Востока до Сибири. Мы решили вспомнить несколько легендарных кладов, которые пока никому так и не удалось найти.



Клад хана Едигера Магмета

Клад Наполеона

Золото Колчака

Клад Сигизмунда III

Клад Емельяна Пугачева

Клад с теплохода «Варягин»

Клад гетмана Мазепы

Клад графа Ростопчина

Клад Смоленского банка

Клад атамана Семенова