Признаки, что стиральную машину скоро придется менять

Стиральная машина для многих – чуть ли не самая главная техника в доме, и уж если она вышла из строя, пиши пропало. Не доводите дело до серьезной поломки. Вот несколько типичных симптомов, которые могут говорить о серьезном «заболевании» вашей помощницы.
Машина издает громкие звуки
Если барабан звучит так, как будто по нему бьют изо всех сил, с машиной явно что-то не так. Это могут быть проблемы с двигателем или с самим барабаном. В любом случае лучше показать технику специалисту – и как можно скорее.
Машина использует слишком много или мало воды
После стирки в машине остается вода? Или вам, напротив, кажется, что ее наливается слишком мало? И в том, и в другом случае симптом не очень хороший. Если программатор вышел из строя, лишняя жидкость будет застаиваться в барабане, вызывая неприятный запах и распространение бактерий. А в случае недолива воды будет снижаться качество стирки.
Одежда плохо отстирывается
Если вы заметили, что машина плохо стирает белье, возможно, ее пора показать специалисту. Не игнорируйте эту проблему – причины могут быть достаточно серьезными, и, если их не устранить, техника может окончательно выйти из строя.
У вас внезапно выросли коммунальные платежи
Если причина возросших счетов – старая техника, не тяните с ремонтом. Вы и оглянуться не успеете, как стиральная машина вытянет из вас сумму, близкую к стоимости новой.
Вы постоянно перегружаете технику
Производители стиральных машин указывают предельно допустимый уровень загрузки не просто так. Игнорируя их рекомендации, вы ускоряете износ двигателя и сокращаете срок службы техники. Не удивляйтесь потом, если машина проработает пару лет вместо положенных десяти.
Вы используете слишком много порошка
Еще одна частая причина преждевременных поломок техники – использование слишком большого количества порошка. Вы ошибаетесь, если думаете, что моющее средство «с горкой» лучше отстирает белье. На результат увеличение дозы никак не повлияет, а вот цикл полоскания удлинит (особенно в моделях с повышенной эффективностью (класс HE).
Из барабана не уходит неприятный запах
Стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют тенденцию накапливать плесень и грязь. Чтобы предотвратить появление посторонних запахов, после окончания работы прибора насухо вытирайте барабан и резиновые уплотнители и держите дверцу открытой, а раз в месяц – промывайте машину горячей водой с хлорсодержащими моющими средствами. Если вы все делаете правильно, а запах все равно не уходит, обратитесь специалисту – возможно, вашей технике требуется «генеральная уборка».
Ваша машина достигла предельного возраста
Нет ничего вечного, и домашняя техника – не исключение. Большинство стиральных машин способны бесперебойно работать в течение 8-11 лет (при условии соблюдения всех рекомендаций производителя). Чем старше прибор, тем больше проблем с ним появляется. Подумайте, стоит ли вкладывать деньги в ремонт уже изжившей себя техники или стоит подумать о приобретении новой?
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