Признаки, что стиральную машину скоро придется менять

Стиральная машина для многих – чуть ли не самая главная техника в доме, и уж если она вышла из строя, пиши пропало. Не доводите дело до серьезной поломки. Вот несколько типичных симптомов, которые могут говорить о серьезном «заболевании» вашей помощницы.





Машина издает громкие звуки

Машина использует слишком много или мало воды

Одежда плохо отстирывается

У вас внезапно выросли коммунальные платежи

Вы постоянно перегружаете технику

Вы используете слишком много порошка

Из барабана не уходит неприятный запах

Ваша машина достигла предельного возраста

Если барабан звучит так, как будто по нему бьют изо всех сил, с машиной явно что-то не так. Это могут быть проблемы с двигателем или с самим барабаном. В любом случае лучше показать технику специалисту – и как можно скорее.После стирки в машине остается вода? Или вам, напротив, кажется, что ее наливается слишком мало? И в том, и в другом случае симптом не очень хороший. Если программатор вышел из строя, лишняя жидкость будет застаиваться в барабане, вызывая неприятный запах и распространение бактерий. А в случае недолива воды будет снижаться качество стирки.Если вы заметили, что машина плохо стирает белье, возможно, ее пора показать специалисту. Не игнорируйте эту проблему – причины могут быть достаточно серьезными, и, если их не устранить, техника может окончательно выйти из строя.Если причина возросших счетов – старая техника, не тяните с ремонтом.Вы и оглянуться не успеете, как стиральная машина вытянет из вас сумму, близкую к стоимости новой.Производители стиральных машин указывают предельно допустимый уровень загрузки не просто так. Игнорируя их рекомендации, вы ускоряете износ двигателя и сокращаете срок службы техники. Не удивляйтесь потом, если машина проработает пару лет вместо положенных десяти.Еще одна частая причина преждевременных поломок техники – использование слишком большого количества порошка. Вы ошибаетесь, если думаете, что моющее средство «с горкой» лучше отстирает белье. На результат увеличение дозы никак не повлияет, а вот цикл полоскания удлинит (особенно в моделях с повышенной эффективностью (класс HE).Стиральные машины с фронтальной загрузкой имеют тенденцию накапливать плесень и грязь. Чтобы предотвратить появление посторонних запахов, после окончания работы прибора насухо вытирайте барабан и резиновые уплотнители и держите дверцу открытой, а раз в месяц – промывайте машину горячей водой с хлорсодержащими моющими средствами. Если вы все делаете правильно, а запах все равно не уходит, обратитесь специалисту – возможно, вашей технике требуется «генеральная уборка».Нет ничего вечного, и домашняя техника – не исключение. Большинство стиральных машин способны бесперебойно работать в течение 8-11 лет (при условии соблюдения всех рекомендаций производителя). Чем старше прибор, тем больше проблем с ним появляется. Подумайте, стоит ли вкладывать деньги в ремонт уже изжившей себя техники или стоит подумать о приобретении новой?