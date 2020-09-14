Основные различия двух похожих змей

Очень часто люди в лесу и особенно на водоемах путают ужа с гадюкой. Опасная змея принимается за безвредную, что чревато неприятностями. Вопреки распространенному мнению, существуют виды ужей и гадюк, очень похожие друг на друга, и летом желательно уметь их различать.







На фотографии выше классические варианты ужа и гадюки. Уж на картинке слева и обычно у него на голове сзади желтые пятна. Вроде бы все просто, но в природе бывают ужи, которые могут вырастать до полутора метров и оранжевые желтые пятна на голове у них бывают не всегда. Например, водяной уж лишен пятен и цвет у него почти как у гадюки. Вот он:







Тогда различия с гадюкой становится практически незримы. Отличительные черты стоить читать по узору на коже змеи. Обычно у ужей на коже узор пятнами в шахматном порядке. У гадюк же он строится иначе:







Согласитесь, визуально похоже. Но в отличие от ужа, узор гадюки сконцентрирован на хребте и чаще всего имеет зигзагообразный вид. Есть еще и другие, менее явные признаки, но вряд ли кто-то будет подходить к змее вплотную и рассматривать ее в деталях.







Ну и самое главное правило при встрече со змеей. Если вы не уверены, с каким видом имеете дело, лучшим вариантом будет отойти назад, не делая резких движений.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: