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Основные различия двух похожих змей

Очень часто люди в лесу и особенно на водоемах путают ужа с гадюкой. Опасная змея принимается за безвредную, что чревато неприятностями. Вопреки распространенному мнению, существуют виды ужей и гадюк, очень похожие друг на друга, и летом желательно уметь их различать.

Основные различия двух похожих змей

На фотографии выше классические варианты ужа и гадюки. Уж на картинке слева и обычно у него на голове сзади желтые пятна. Вроде бы все просто, но в природе бывают ужи, которые могут вырастать до полутора метров и оранжевые желтые пятна на голове у них бывают не всегда. Например, водяной уж лишен пятен и цвет у него почти как у гадюки. Вот он:

Основные различия двух похожих змей

Тогда различия с гадюкой становится практически незримы. Отличительные черты стоить читать по узору на коже змеи. Обычно у ужей на коже узор пятнами в шахматном порядке. У гадюк же он строится иначе:

Основные различия двух похожих змей

Согласитесь, визуально похоже. Но в отличие от ужа, узор гадюки сконцентрирован на хребте и чаще всего имеет зигзагообразный вид. Есть еще и другие, менее явные признаки, но вряд ли кто-то будет подходить к змее вплотную и рассматривать ее в деталях.



Ну и самое главное правило при встрече со змеей. Если вы не уверены, с каким видом имеете дело, лучшим вариантом будет отойти назад, не делая резких движений.



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