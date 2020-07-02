8 фактов о Коле Лукашенко, которых вы, возможно, не знали

1. Мать Коли Лукашенко

Известно, что со своей супругой, Галиной Лукашенко, президент Беларуси не живет с 1994 года и она точно не может быть мамой Николая. Но учитывая внешнее сходство и то, что о маме сына белорусского президента известно, что она врач, то можно смело предполагать, что это Ирина Абельская — бывший личный врач Лукашенко.

2. Коля Лукашенко — герой интернет-мемов

Сын президента Беларуси уже много лет фигурирует в мемах и шутках. Чаще всего эксплуатируется факт очевидной подготовки «престолонаследия» от отца к сыну в лучших традициях мировых диктатур. Фантазия пользователей интернета безгранична и Коле всегда серьезно доставалось.

3. Коля Лукашенко укусил стюардессу и грозил ей расстрелом

Сегодня красавчик Николай — образец сдержанности и хороших манер.

4. Коля Лукашенко и учеба

Но так было далеко не всегда. Непростая жизнь юного белорусского принца, которого возили с собой на саммиты и похороны глав государств, расшатала его нервную систему. Однажды в самолете Коля напал на стюардессу и покусал ее. При этом юный Лукашенко кричал: «Когда я стану министром, я тебя расстреляю».

Лукашенко-младший не теряет времени даром и кроме обычной общеобразовательной школьной программы уделяет время языкам. Дополнительно к английскому, который знает уже очень хорошо, парень изучает испанский и китайский. Также известно, что сын президента берет уроки фортепиано. Свободного времени у Николая почти нет, поэтому в интернете он не сидит.

5. Коля Лукашенко и спорт

Как и отец, Николай обожает хоккей. Он занимается этим суровым видом спорта с начальной школы и достиг в нем серьезных успехов. Вообще, может ли быть сын президента Беларуси плохим хоккеистом у себя в стране? Разумеется, нет! Однажды он даже получил звание лучшего бомбардира «Золотой шайбы».

6. Отец называет Колю оппозиционером

Александр Григорьевич в последнее время любит акцентировать внимание на том, что он не хотел бы видеть своего сына президентом. Сам он также не горит желанием становиться политиком и даже наотрез отказался поступать в Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Отец в шутку называет отпрыска оппозиционером и утверждает, что он непослушный сын.

Я ему начал объяснять: ты можешь быть хорошим врачом или учителем, но ты должен понимать, что тебе придется кому-то подчиняться. А подчиняться-то ты и президенту не очень-то.

7. Коля Лукашенко — секс-символ Беларуси

Внезапное преображение Коли из пухлого мальчика в высокого красавца заметили абсолютно все. Несмотря на то что Лукашкенко-младший еще учится в школе, у него уже есть целая армия поклонниц разного возраста, причем не только в Беларуси, но и в России. Однажды девушки даже просили организовать встречу фан-клуба с Николаем, чтобы побыть рядом возле своего кумира и задать ему животрепещущие вопросы.

8. Коля Лукашенко привлек внимание на параде Победы в Москве

Сложно отрицать то, что из всех гостей парада Победы, прошедшего в российской столице 24 июня 2020 года, больше всего внимание прессы и интернет-пользователей привлек именно Николай Лукашенко. Парень по старой доброй традиции прибыл на мероприятие с отцом и его появление на трибуне обсуждали во всем мире. Многие только сейчас заметили, как вырос и не по годам возмужал младший сын главы Беларуси.