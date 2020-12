10 самых лучших кукол-копий знаменитостей



Всем известная кукла Барби появилась в 1959 году и произвела настоящий фурор. Через несколько лет коллекция кукол пополнилась. Стали появляться куклы-копии знаменитостей. Это своего рода увековечивание самой звезды, поэтому они и пользуются спросом. Некоторые куклы больше похожи на свои прототипы, другие – нет. Предлагаем обзор десяти самых удачных кукол-двойников.

10. Персонажи сериала "Безумцы"





9. Бейонсе





8. Тейлор Свифт





7. Линдси Лохан





6. Бой-бэнд One Direction





5. Принц Уильям и Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская





4. Дженнифер Лоуренс





3. Ники Минаж





2. Кэти Перри





1. Фарра Фосетт





Сериал «Безумцы» посмотрели многие. Появившийся в 1960-х годах он получил свое название благодаря тем, кто работал в рекламе на Мэдисон Авеню. Теперь герои сериала выпущены в виде кукол, первые стали доступны в июле 2010 года. Куклы стали зеркальным отображением своих реальных прототипов и в одежде, и в прическе и во внешности. Автором эксклюзивных и уникальных кукол является дизайнер Роберт Бест из компании Project Runway.Существуют несколько копий кукол-копий Бейонсе, и для широкого спроса, и коллекционные. И всё же самые культовые это те, что посвящены периоду жизни певицы, когда она выступала в Destiny’s Child. Данная кукла особенно напоминает знаменитость. Она одета в розовое длинное вечернее платье, как раз то, которое надевала Бейонсе.Для вечеринки, посвященной Дню рождения дочери Блу Айви, Бейонсе и ее муж Джей-Зи приобрели куклу, инкрустированную 160 бриллиантами. Она обошлась им в 80 000 долларов.У Тейлор Свифт миллионы поклонников, множество престижных наград, а ее музыка продолжает возглавлять рейтинги чартов. Так как Тейлор является идолом для многих девочек, неудивительно, что появился спрос на ее куклу-копию. Многие из них пытаются передать стиль Тейлор в музыке и одежде, а другие совсем не напоминают певицу внешне. Данная кукла была продана в интернет-магазине eBay за 130 долларов в 2011 году . Ни одна существующая кукла-копия еще не приблизилась к эталону.У Линдси Лохан действительно была многообещающая карьера, и поэтому неудивительно, что появилась кукла-копия знаменитости для коллекции My Scene. Она поступила в продажу в 2003 году, но когда карьера звезды пошла под откос, выпуск остановился. Хотя куклу продолжают собирать, так как она является свидетелем и символом некогда удачной карьеры. Кукла одета в модный гардероб, и у нее такие же веснушки и волосы, как у прототипа.Куклы-копии участников мужского бэнда One Direction стали весьма популярными, особенно когда они появились под Рождество, на пике карьеры группы. Они продавались тысячами. Куклы действительно сильно напоминали реальных знаменитостей, некоторые из них даже могли петь. В комплекте продавался микрофон и песня “What makes you beautiful”. У каждой куклы модный наряд и прическа.Принц Уильям и герцогиня Кембриджская стали популярными в Британии и США после их великолепной свадебной церемонии. В результате, к однолетнему юбилею бракосочетания появились куклы-копии именно в свадебных образах. Они продавались по цене от 99,99 долларов и стали невероятно популярными. Кукла Кейт одета в знаменитое свадебное платье из кружева, а в ушах красуются бриллиантовые серьги. Кукла принца Уильяма одета в военный мундир полковника, который он надевал на свадебную церемонию.По следам успешного сериала «Голодные игры» появились куклы-копии исполнительницы главной роли, Дженнифер Лоуренс. Кукла одета как Китнисс, героиня фильма, а волосы уложены в косу. В комплекте идут лук и стрелы. Первые модели внешне мало напоминали лицо актрисы. Макияж куклы – дело рук Ноэля Круза, автора макияжа куклы-копии Анжелины Джоли . Кукла еще одной знаменитости, Ники Минаж, появилась на рынке. Звезде понравилась идея и тот факт, что она была продана на благотворительном аукционе, деньги пошли больным СПИДом. Кукла с розовыми волосами одета в розовое вечернее платье от самой Минаж. Даже своей позой, когда руки положены на бедра, и улыбкой она сильно напоминает реальную Ники.Кукла-копия Кэти Перри тоже была продана на благотворительном аукционе. Одета она в реальный образ звезды, который у нее был во время тура California dream, включая все детали. У куклы платье полностью украшено кексами, разукрашенными вручную, яркие голубые волосы и чулки все в стразах Сваровски. У неё есть даже тату на руке и микрофон в виде конфеты.Кукла-копия Фарры Фосетт была создана как копия рекламного постера, посвященного фильму «Ангелы Чарли», включая портретное сходство и позу актрисы. В свое время постер побил рекорды продаж, так как были проданы миллионные тиражи в 1976 году. Сегодня кукла передает очарование винтажного постера. Когда кукла впервые появилась несколько лет назад, была быстро раскуплена в коллекции поклонников. У куклы золотистые локоны и красный купальник, а сама она сидит на коврике – все, как на постере. Кукла до сих пор пользуется спросом среди коллекционеров.