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12 советов, которые пригодятся любителям устраивать пикники и отдыхать на природе


12 советов, которые пригодятся любителям устраивать пикники и отдыхать на природе

Многие из нас любят выбираться на природу, особенно с ночевкой в платках у костра. Но в любой момент что-то может пойти не так, будь то пронзающий холодный ливень, наглые вездесущие комары или забытая дома сумка. Но даже такие неприятности не смогут нарушить отдых активному туристу. Далее в материале - действенные хитрости, которые действительно работают.

1. Необычные ресурсы для розжига


Альтернативные способы розжига. | Фото: Pinterest.

Альтернативные способы розжига. | Фото: Pinterest.

 

Если костер никак не хочет разгораться, а у вас с собой нет никаких специальных средств для розжига, попробуйте воспользоваться альтернативными методами. Опытные путешественники утверждают, что картофельные чипсы отлично горят. Также можно воспользоваться обычным антисептиком.

2. Отпугивание комаров


Эффективный способ отпугнуть комаров. | Фото: Pinterest.

Эффективный способ отпугнуть комаров. | Фото: Pinterest.

Собираясь на природу, раздобудьте пучок сушеного шалфея. Когда разожжете костер, подбрасывайте в огонь листья шалфея. Его запах будет отпугивать комаров, и вы сможете в полной мере насладиться отдыхом под открытым небом.

3. Оригинальные стаканы


Альтернатива привычным стаканам. | Фото: Околобара.

Альтернатива привычным стаканам. | Фото: Околобара.

Если вы боитесь, что к вам в стакан залетит оса или другое насекомое, что, кстати, частенько случается в летнюю пору, закрывайте емкости крышками.
А еще можете использовать вместо привычных стаканов Zip-пакеты. Просто воткните трубочку и наслаждайтесь напитком, не боясь, что внутри окажется какое-то насекомое.

4. Самодельные ложки


Ложки из пластиковых бутылок. | Фото: Так Просто!

Ложки из пластиковых бутылок. | Фото: Так Просто!

Если вы обнаружили, что забыли прихватить с собой столовые приборы, Novate.ru рекомендует не отчаиваться, а импровизировать. Например, можно вырезать ложки разного размера из пластиковых бутылок. Кроме собственно бутылок вам также понадобятся палки и нитки.

5. Сушилка для посуды


Сетка для сушки посуды. | Фото: Васи.нет.

Сетка для сушки посуды. | Фото: Васи.нет.

Если сушить вымытую посуду на природе, она, скорее всего, снова станет грязной. Будет лучше, если вы возьмете с собой сетку и будете складывать чистую посуду в нее. Сетку лучше всего повесить в тихом месте, на веревку палатки или на сучок небольшого дерева.

6. Практичные емкости


Применение коробочек от Тик-Так. | Фото: Одноклассники.

Применение коробочек от Тик-Так. | Фото: Одноклассники.

Не выбрасывайте коробочки от сладких драже Тик-Так. Несколько таких пригодятся вам на природе, в них очень удобно насыпать специи, а еще можно складывать заколки, скрепки, резинки и прочую мелочевку.

7. Походный туалет


Самодельный туалет. | Фото: Pinterest.

Самодельный туалет. | Фото: Pinterest.

На фото пример того, как из ведра, пакета и аквапалки можно соорудить достаточно удобный походный туалет. По мнению Novate.ru, такое изделие гораздо лучше, чем выкапывание ямок в кустах.

8. Фольга


Посуда из фольги. | Фото: Klevo.Net.

Посуда из фольги. | Фото: Klevo.Net.

Собираетесь на природу? Редакция Novate.ru, рекомендует вам взять с собой фольгу и побольше. В нее можно заворачивать рыбу и овощи, чтобы в дальнейшем приготовить на костре. А еще из фольги можно сделать тарелки на случай, если другой посуды под рукой нет.

9. Сохранность вещей


Защита от сырости. | Фото: Васи.нет.

Защита от сырости. | Фото: Васи.нет.

Спички, туалетную бумагу, бумагу для розжига, крупы нужно защищать от влаги. Чтобы на природе эти вещи не отсырели, поместите их в пластиковый контейнер или в стеклянную банку с крышкой.

10. Водонепроницаемая обувь


Защита обуви от влаги. | Фото: Pinterest.

Защита обуви от влаги. | Фото: Pinterest.

Не только вещи нужно защищать от влаги, обувь тоже легко может промокнуть. Чтобы роса или сырость не испортили вам настроение, перед поездкой хорошенько натрите свои кеды пчелиным воском.

11. Уют в палатке


Сухой пол в палатке. | Фото: Activly.

Сухой пол в палатке. | Фото: Activly.

Согласитесь, просыпаться на холодной влажной земле не очень приятно. Поэтому, если собираетесь провести уикенд в палатке, стоит подготовиться. Для этого застелите пол в палатке клеенкой, а наверх положите детский коврик из вспененного полиуретана.

12. Клещи


Чистка от насекомых и клещей. | Фото: Chert-poberi.ru.

Чистка от насекомых и клещей. | Фото: Chert-poberi.ru.

В начале лета клещи активны, как никогда. Поэтому после пребывания на природе важно осматривать себя, детей, животных и вещи. Перед тем, как зайти домой, пройдитесь по волосам и одежде липким роликом. Тоже можно проделать с сиденьями в машине и сумками.

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12 советов, которые пригодятся любителям устраивать пикники и отдыхать на природе

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